Z červencové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci zase více peněz

Už potřetí se letos zvýší ochrana dlužníků v exekuci, kterým je pro úhradu jejich dluhů sráženo ze mzdy, platu, sociálních dávek apod. O první změně jsme psali ve článku Dlužníkům v exekuci zůstane v roce 2020 více peněz, o druhé ve článku Z dubnové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci více peněz.

Tentokrát si připomeneme tu třetí a poslední: Od 1. 7. 2020 se nezabavitelná částka na osobu samotného povinného (dlužníka) zvýší z dosavadních 2/3 na ¾ součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z ¼ nezabavitelné částky na povinného na 1/3 této částky.

Nezabavitelná (exekucí nepostižitelná) částka na (osobu samotného) povinného (dlužníka), která mu musí vždy zůstat, bez ohledu na výši dluhů a počet věřitelů a nařízených exekucí, tak bude činit již 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy (od 1. 4. 2020 valorizované) částky 3860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, bez ohledu na to, kde dlužník skutečně žije, a to 6502 Kč (stanovené resp. valorizované již k 1. 1. 2020), čili ¾ z částky 10 362 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného tak od 1. 7. 2020 bude ve výši 7771,50 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši 1/3 nezabavitelné částky na povinného pak bude od 1. 7. 2020 představovat 2590,50 Kč.

Pravidla výpočtu se mění od 1. července a týkají se až mzdy za červenec, tedy srpnové výplaty

Nově vypočtené nezabavitelné částky se uplatní poprvé za výplatní období, do něhož připadne den účinnosti příslušného novelizačního nařízení vlády (t. j. 1. 7. 2020), tedy při zúčtování mzdy za červenec 2020 v praxi prováděném v srpnu 2020.

Ještě si pro úplnou znalost parametrů pro srážky připomeňme, že částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3860 Kč a 6502 Kč bude činit i od 1. 7. 2020 20 724 Kč.

Tato částka se k 1. 7. 2020 měnit nebude, zůstane na úrovni, na jaké je od 1. 4. 2020. O změnách v exekučních srážkách ze mzdy a jejich parametrů od 1. 4. 2020 jsme psali.

Vývoj parametrů pro srážky ze mzdy v posledních letech

Rok 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2020 do srážek ze mzdy za měsíc květen včetně od srážek ze mzdy za měsíc červen do srážek ze mzdy za měsíc březen včetně od srážek ze mzdy za měsíc duben do srážek ze mzdy za měsíc červen včetně od srážek ze mzdy za měsíc červenec Nezabavitelná částka na povinného v Kč 6154,67 6225,33 6428,67 6428,67 6608 6908 7771,5 Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu v Kč 1538,67 1556,33 1607,17 1607,17 1652 1727 2590,5 Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení (tzv. 100% částka výpočtové základny) v Kč 9232 9338 9643 19 286 19 824 20 724 20 724 Vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy 3077 3112 3214 6428 6608 6908 6908

Připomenutí postupu při srážkách

Nyní si ještě připomeňme výpočtový vzorec srážek ze mzdy (v jehož rámci je třeba po odečtení nezabavitelných částek rozdělit přebývající částku čisté mzdy až do částky, nad kterou se sráží bez omezení, na třetiny), jakož i celkový postup při realizaci srážek ze mzdy.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od hrubé mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Z takto vypočtené čisté mzdy zaměstnance (povinného) se odečte (základní) nezabavitelná částka, která je součtem nezabavitelné částky na samotného povinného (dlužníka) a nezabavitelných částek na jím vyživované osoby.