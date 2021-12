XIXOIO: Ověřovali jsme jejich reference. Některé pak zmizely

O společnosti XIXOIO už vyšlo mnoho článků ve zpravodajských i odborných médiích. Faktem je, že XIXOIO budí emoce a kolem kryproměnového projektu Richarda Watzkeho stále visí spousta otazníků. Převažují pochyby a varování před ztrátou peněz, pokud je do XIXOIO budete investovat.

Jenže každý začátek finančního startupu či projektu je těžký a pochybnosti jsou přirozené. Proto jsme chtěli dát XIXOIO šanci. Oslovili jsme všechny subjekty, které XIXOIO na svém webu uvádí v sekci „spolupracujeme“, a zeptali se jich, zda s XIXOIO skutečně spolupracují a v čem. Podobně jsme oslovili tři fyzické osoby, které na webu XIXOIO poskytly své reference. V té souvislosti jsme úterý 23. 11. 2021 udělali screenshoty webu XIXOIO a všem dali týden prostor pro reakci. Nakonec jsme požádali o reakci XIXOIO.

Z 21 spolupracujících log je o 7 méně

Na počátku bylo na webu XIOXIO v boxu „spolupracujeme“ uvedeno 21 log, resp. značek, ale v době publikace článku, tedy o necelý měsíc později, jich je o 7 méně. Po dotazech Měšce byla některá loga odstraněna a nyní má XIXOIO na svém webu uvedeno 14 spolupracujících subjektů.

Zmizela loga Bank ID a Trask, což jsou subjekty pro řešení identifikace zákazníka na dálku. Firmy potvrdily, že služby poskytly, ale v době zaslaného dotazu již jejich loga na webu XIXOIO nebyla. Společnost XIXOIO využívá standardním způsobem služby BankID pro identifikaci svých zákazníků. Není nám známo, že bychom spolupracovali v jiných oblastech. Na webových stránkách XIXOIO mezi spolupracujícími subjekty uváděni nejsme, přiložený printscreen není podle nás aktuální, píše na dotaz Měšce Leila Goulliová z Bankovní identity. Se zmíněnou společností nejsme v partnerském vztahu. Poskytujeme jí pouze dílčí komponentu na ověřování identity zákazníků (Trask ZenID). Logo i text o našem partnerství jsme nechali z jejich webové prezentace odstranit, komentuje za Trask Lenka Mansour.



Firma Fragaria s.r.o. na dotaz Měšce nereagovala, ale i její logo už na webu XIXOIO není.

Jasnou reakci zaslala tajemnice Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, jejíž logo PRIAC na webu XIXOIO bylo uvedeno: PRIAC se společností XIXOIO nemá uzavřenou žádnou dohodu o spolupráci, ale ani žádnou jinou dohodu, a žádná spolupráce tedy neprobíhá. Logo tam už není.



Veracity Protocol plánoval XIXOIO zajišťovat službu ověřování pravosti fyzických věcí a jejich digitalizaci, jenže tato spolupráce nikdy nenastala. Proto jsme požádali před několika týdny o odstranění z webu, napsal Měšci Roman Komarek. Toto logo už na webu XIXOIO také nenajdete.

Docela naštvaně působila reakce mluvčího Ministerstva vnitra Adama Rözlera: Ministerstvo vnitra s uvedenou společností nijak nespolupracuje ani neposkytlo souhlas k užívání loga Datových schránek. Proto jsme společnost XIXOIO a.s. vyzvali, aby ze svých webových stránek logo odstranila. V případě, že tak neučiní, předáme věc orgánům činným v trestním řízení. Chlubit se tím, že používám (ze zákona povinně) datovou schránku, abych před lidmi vypadal důvěryhodněji, nevypadá dobře. Logo Datových schránek a Portálu občana je už také pryč.



Velmi nešťastně působí reference VUT v Brně: Se společností XIXOIO spolupracuje Fakulta informačních technologií VUT, a to na základě smluvního výzkumu – ten se týká bezpečnosti blockchainu. Jedná se tedy o placenou formu smluvní spolupráce, kde si společnost XIXOIO objednala u FIT VUT testy. V překladu to znamená, že jde o klasickou komerční spolupráci, kdy si něco u VUT poptáte a fakulta vám to za peníze poskytne. Jenže pro neznalého člověka to budí důvěru, že s XIXOIO spolupracuje i VUT Brno, což je samozřejmě důvěryhodná vysoká škola, a to už přece něco znamená, ne? Logo zůstalo.

Další zmatek je u BACCA. Podle webu jde o asociaci zřízenou podle britského práva (britský subjekt). Ochranná známka je registrovaná na Úřadu průmyslového vlastnictví, jejím vlastníkem je XIXOIO LTD. (britský subjekt). Na webu BCCA je uveden jako prezident Richard Watzke, po rozkliknutí osob je ale prezidentem BCCA Jan Lánský (a na hlavním webu BCCA je jen poradcem).



Smíšené pocity zůstávají a pochyby nezmizely

V době publikace článku už na webu XIXOIO zůstala jen loga subjektů, se kterými firma skutečně spolupracuje, to Měšci potvrdila mluvčí XIXOIO Lenka Keehnen: Všechny společnosti uvedeny na webu jsou řádně informovány.

Jenže tomu tak původně evidentně nebylo. U projektu, kde jde hlavně a jen o peníze, musí být už od počátku jasná transparentnost. Celá komunikace musí působit důvěryhodně a otevřeně. Fair play se tomu říká.

Naopak velmi nedůvěryhodně působí, pokud jakýkoli subjekt začne používat známá loga, protože mohou podprahově působit na potenciálního investora v domnění, že jde o bezpečnou investici a ověřenou společnost. Bank ID, Datové schránky a Portál občana jsou toho příkladem, zvláště pokud loga byla uváděna v sekci jako spolupracující subjekty. Jinak vypadá, když někdo s někým spolupracuje, a jinak, když jeho prostřednictvím může využít služby XIXOIO (např. prostřednictvím Bank ID můžete využít služby XIXOIO).

Klidu nepřidala ani ČNB, která před investicemi s XIXOIO varuje. Problém způsobila opět nešťastně formulovaná FAQ na webu XIXOIO, kde v části Regulace a stanoviska ČNB firma XIXOIO uvádí:

Během příprav k ostrému spuštění vlastního Blockchainu Genesis, technologického řešení XIXOIO, které je vhodné například pro tvorbu aplikací, realizaci smart kontraktů a provádění blockchainových transakcí, jsme překonávali nejen technologické výzvy. Ani to nejsmělejší řešení technologií v oblasti financí by totiž nebylo úspěšné, pokud by nefungovalo v reálném světě. Nejnovějším úspěchem XIXOIO je skutečnost, že se nám podařilo potvrdit s Českou národní bankou náš názor o právně funkčním postavení Blockchainu Genesis při respektování předpisů finančního trhu.



Česká národní banka, která je dohledovým orgánem v této oblasti, souhlasila s naším právním závěrem, že převodní tokeny vydávané na bázi Blockchainu Genesis nejsou investičními nástroji ani elektronickými penězi. Obchodování takových aktiv, provádění transakcí ani vedení účtu tak nejsou poskytováním platebních služeb a nepodléhají licenční povinnosti.



Blockchain Genesis je klíčovou součástí Blockchain bankovního ekosystému vytvářeného XIXOIO a jeho soulad s regulatorním rámcem je proto pro náš další postup neodmyslitelný. Odpověď ze strany České národní banky je důležitým milníkem v realizaci vize XIXOIO, který posiluje právní jistotu uživatelů a dává nám energii do další práce.

Opět pro neznalého člověka to může vzbuzovat ujištění, že ČNB o XIXOIO ví a že je tedy všechno v pohodě.

Jenže není, ČNB to sama vysvětluje, protože jde o ryze formální reakci na dotaz (nějakého) subjektu. ČNB takto odpovídá na všechny dotazy, které splní podmínky tzv. kvalifikovaného dotazu. Vyjádření ČNB ke kvalifikovaným dotazům vychází z konkrétních okolností popsaných tazatelem. Tyto závěry nepředstavují žádnou formu povolení k činnosti. ČNB v této souvislosti uvádí, že činnost společnosti XIXOIO a.s. spočívající ve vydávání tokenů sama o sobě nepředstavuje činnost podléhající dohledu ČNB. A dále uvádí, že … prezentace … může vzbuzovat mylný dojem, že obchodní model společnosti XIXOIO a.s. a její podnikání byly Českou národní bankou schváleny, povoleny, nebo alespoň zčásti regulovány, uvádí ČNB. Jenže XIXOIO podniká v oblasti, kterou ČNB nereguluje (tedy ani ji nesmí regulovat).

Dá se to přirovnat k situaci, kdy si vytvoříte nějaký vlastní kryptotoken, napíšete ČNB kvalifikovaný dotaz, ona vám odpoví a vy se budete chlubit tím, že jste od ČNB dostali (nějaké) stanovisko (na něco). Na ČNB reagovala i samotná společnost XIXOIO.

Několik zástupců námi oslovených subjektů mělo radost, že se o XIXOIO na Měšci dočtou konečně z jiné (lepší) perspektivy, a i my jsme v to doufali, snažíme se vidět i to dobré. Jenže smíšené pocity zůstaly a pochybnosti se nerozptýlily.

Zda je za tím jen nevhodná komunikace a nezkušenost v oblasti PR a marketingu, nebo je to budoucí průšvih, zjistíme až za pár měsíců, možná let. Zatím je XIXOIO potřeba označit jako rizikovou investici s otazníkem i vykřičníkem na konci.

Reference právnických osob

ADAR – agentura daňových rad, s.r.o.

Petr Beránek, jednatel a společník (14. 12. 2021)

Společnost ADAR – agentura daňových rad, s.r.o. se více než 25 let zabývá daňovým poradenstvím. Společnostem XIXOIO a.s. a XIXOIO Ltd, organizační složce poskytuje poradenství v oblasti účtování a zdanění virtuálních aktiv, konkrétně důsledky v oblasti daně z příjmu a v oblasti DPH při generování tokenů a jejich prodeji a to jak z hlediska prodávajícího, tak z hlediska dalších vlastníků – kupujících a způsoby účtování nebo jiné evidence u jednotlivých vlastníku, ať už účetních jednotek nebo fyzických osob; interpretuje pro potřeby klienta stanoviska, která získal od finanční správy, a oponuje názory jiných poradenských společností v dané problematice.

APPSEC

Adam Paclt, Co-Founder (7. 12. 2021)

Z povahy naší práce a zaměření firmy nemůžeme komentovat, pro jaké klienty pracujeme nebo nepracujeme. Obecně platí, že od zákazníka dostaneme zadání k prověření bezpečnosti aplikačních celků nebo infrastruktury a snažíme se naši práci odvést tak dobře, jak jen umíme. Součástí vztahu s klientem je vždy přísná mlčenlivost bránící nám v poskytování informací třetím stranám. Nemohu tak naši spolupráci ani potvrdit, ani vyvrátit

Bankovní identita

Leila Goulliová, marketing (8. 12. 2021)

Společnost XIXOIO využívá standardním způsobem služby BankID pro identifikaci svých zákazníků. Není nám známo, že bychom spolupracovali v jiných oblastech. Na webových stránkách XIXOIO mezi spolupracujícími subjekty uváděni nejsme, přiložený printscreen není podle nás aktuální.

ICT Unie

Robert Ledvinka, tajemník ICT Unie, z.s. (15. 12. 2021)

Potvrzují tímto, že společnost XIXOIO, a.s. je, stejně jako 55 dalších obchodních společností nabízejících své produkty a služby v oblasti ICT a 10 vysokých a středních škol, řádným členem ICT Unie. z.s. Uvedená společnost se stala členem, ICT Unie, z.s. dne 1. října 2021, po splnění stanovených podmínek, vyplývajících ze stanov naší organizace. Žádná jiná specifická spolupráce, než je standardní aktivní činnost v rámci členství v ICT Unii, z.s. nebyla realizována.

inQool, a.s.

Tibor Szabó, předseda představenstva (12. 12. 2021)

Potvrdzujem, že s XIXOIO spolupracujeme približne od polovice tohto roka. Oblasti našej spolupráce sú vývoj SW a manažment v oblasti IT.

Hospodářská komora České republiky

Miroslav Diro, tiskový mluvčí (7. 12. 2021)

Firma projevila zájem o členství v Hospodářské komoře České republiky a také se členem Hospodářské komory nově stala, konkrétně v Praze. U této příležitosti zástupci této firmy seznámili vedení Komory s jejími aktivitami, nyní probíhá vzájemná diskuse o možnostech spolupráce. Podotýkám, že členství v Hospodářské komoře je regulováno zákonem č. 301/1992 Sb.

Ministerstvo vnitra

Adam Rözler, Odbor tisku a PR (15. 12. 2021)

Ministerstvo vnitra s uvedenou společností nijak nespolupracuje, ani neposkytlo souhlas k užívání loga Datových schránek. Proto jsme společnost XIXOIO a.s. vyzvali, aby ze svých webových stránek logo odstranila. V případě, že tak neučiní, předáme věc orgánům činným v trestním řízení.

PRIAC

Daniela Novotná, tajemnice (8. 12. 2021)

PRIAC se společností XIXOIO nemá uzavřenou žádnou dohodu o spolupráci, ale ani žádnou jinou dohodu a žádná spolupráce tedy neprobíhá. Na webu XIXOIO se v sekci Spolupracujeme (ani nikde jinde), jak jsme s ověřili, naše logo nenachází. Dále tuto záležitost proto nebudeme komentovat.

SWEHQ

Jan Walter, Founder, Tech Team Lead (7. 12. 2021)

SWEHQ je pro XIXOIO dodavatel služeb v oblasti programování webových aplikací.

The Future Bakery

Alena Pelcová, tým The Future Bakery (9. 12. 2021)

The Future Bakery připravovala pro XIXOIO značkovou kampaň.

TRASK

Lenka Mansour, tisková mluvčí (8. 12. 2021)

Se zmíněnou společností nejsme v partnerském vztahu. Poskytujeme ji pouze dílčí komponentu na ověřování identity zákazníků (Trask ZenID). Logo i text o našem partnerství jsme nechali z jejich webové prezentace odstranit.

Veracity Protokol

Roman Komarek, COO & Founder (7. 12. 2021)

Veracity Protocol plánoval XIXOIO zajišťovat službu ověřování pravosti fyzických věcí a jejich digitalizaci. Tato spolupráce nikdy nenastala. Proto jsme požádali před několika týdny o odstranění z webu.

Vysoké učení technické v Brně

Radana Koudelová, tisková mluvčí (7. 12. 2021)

Se společností XIXOIO spolupracuje Fakulta informačních technologií VUT, a to na základě smluvního výzkumu – ten se týká bezpečnosti blockchainu. Jedná se tedy o placenou formu smluvní spolupráce, kde si společnost XIXOIO objednala u FIT VUT testy.

XIXOIO Lenka Keehnen (19. 12. 2021)

Všechny společnosti uvedeny na webu jsou řádně informovány. Veškeré aktuální informace tedy naleznete přímo na webu www.xixoio.com.

Reference na XIXOIO ze strany fyzických osob

Jiří Machalický (8. 12. 2021)

Ano je tomu tak, tuto referenci jsem poskytl.

RNDr. Jan Lánský, PhD. (7. 12. 2021)

Pro XIXOIO i BACCA jsem skutečně své reference poskytl. Poskytuji jim zejmena konzultace ohledne technologie blockchainu, a také jsme společně připravili výukový kurz.

Pavel Podzemský (7. 12. 2021)