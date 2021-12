Centrální banka varuje: pozor na investice se společností XIXOIO

Centrální banka upozornila na aktivity společnosti XIXOIO a.s., která nabízí investování do virtuálních tokenů. Česká národní banka upozorňuje na prezentaci této společnosti vůči veřejnosti, která může vzbuzovat mylný dojem, že obchodní model společnosti XIXOIO a.s. a její podnikání byly Českou národní bankou schváleny, povoleny nebo alespoň zčásti regulovány, varuje centrální banka, která dané společnosti žádné povolení k podnikání na finančním trhu neudělila.

Pouze v minulosti zodpověděla několik specifických dotazů společnosti. Česká národní banka (ČNB) ale takto odpovídá na všechny dotazy, které splní podmínky tzv. kvalifikovaného dotazu. Vyjádření ČNB ke kvalifikovaným dotazům vychází z konkrétních okolností popsaných tazatelem. Tyto závěry nepředstavují žádnou formu povolení k činnosti. ČNB v této souvislosti uvádí, že činnost společnosti XIXOIO a.s. spočívající ve vydávání tokenů sama o sobě nepředstavuje činnost podléhající dohledu ČNB .