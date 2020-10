Vysokorychlostní internet za nejnižší cenu

Nabídka vysokorychlostního internetu v ČR stále rozšiřuje spektrum svých služeb. Dnes se podíváme na přehled určený méně movitým zákazníkům, kteří se chtějí na internet připojit co nejvyšší rychlostí, ale pokud možno za co nejméně peněz.

Připojení přes kabelovou televizi

Připojení přes kabelovou televizi má řadu výhod v podobě garantované rychlosti, možnosti objednat si službu samostatně, a především dobrý poměr „cena/výkon“. Má ale také jednu značnou nevýhodu v podobě pokrytí. Kabelové přípojky v současné době nejsou dostupné pro všechny uživatele.

Před nedávnem společnost UPC uvedla na trh novou službu Chello Easy, která je zaměřená na méně movité zákazníky, toužící po vysokorychlostním internetu. V této oblasti se v současné době jedná o skoro bezkonkurenční produkt, protože velmi těžce najdete službu s podobnými parametry za stejnou cenu. Rychlost připojení je garantována – 256/64 Kbit/s, měsíčně můžete stáhnout 5 GB dat, poté vám bude rychlost snížena na 64/64 Kbit/s. Za tuto službu měsíčně zaplatíte 555 Kč vč. DPH! Mapa pokrytí společností UPC (http://www.upc.cz/cz/objed­navky/chellodost/).

Na poli kabelového internetu máme ještě jednoho „hráče“, kterým je společnost Karneval. Bohužel pokrytí Karnevalu je velmi řídké. Společnost Karneval poskytuje alternativu v podobě služby s názvem „Light“, která nabízí garantovanou rychlost 150/50 Kbit/s. Měsíčně můžete stáhnout 1 GB dat, poté vám bude rychlost snížena na 64/32 Kbit/s. Cena služby 690 Kč měsíčně vč. DPH. Pokrytí společností Karneval je možno zjistit pomocí objednávky na stránkách Karnevalu (http://www.karneval.cz).

Oprava: Garantovaná rychlost Karneval Light je 150/50 Kbit/s, nikoli 150/150 Kbit/s, jak bylo mylně uvedeno.

Nejlevnější připojení k internetu přes kabelovou televizi Společnost Název služby Rychlost* Snížená rychlost Datový limit Cena UPC Chello Easy 256/64 64/64 5 GB 555 Kč Karneval Light 150/50 64/32 1 GB 690 Kč

* rychlost je vyjádřena v kbit/s: downstream (k uživateli) / upstream (od uživatele)

Připojení přes ADSL

Připojení přes ADSL má oproti připojení přes kabelovou televizi značnou výhodu, co se týče dostupnosti. Pokud se chcete připojit přes ADSL, stačí vlastnit telefonní linku a zažádat daného poskytovatele o zřízení ADSL přípojky. Má ale také řadu nevýhod v podobě agregace, vysokých cen a nutnosti platit „další“ paušál za telefonní linku. Pojmem agregace se rozumí pokles rychlosti v daném okruhu v případě, že se do něj připojí další uživatelé. Hodnota agregace např. 1:50 znamená, že rychlost vašeho připojení neklesne na hodnotu nižší než 50× méně. V praxi to znamená, že rychlost připojení přes ADSL s agregací je vlastně negarantována a může poklesnout až na rychlost běžného „vytáčeného“ připojení (56 Kbit/s). Dostupnost ADSL na vaší telefonní přípojce lze ověřit na stránkách Českého Telecomu.

Trh s ADSL je počtem společností, které nabízejí připojení na internet, daleko rozmanitější. Jelikož jsou stále všichni poskytovatelé nuceni využívat smyček Českého Telecomu, je konkurenční boj částečně omezen. Vybral jsem několik hlavních poskytovatelů ADSL a srovnal jejich současné „nejlevnější produkty“.

Nejlevnější připojení k internetu přes ADSL Společnost Služba Rychlost Snížená rychlost Agregace Datový limit Cena za další GB Měsíční paušál Český Telecom Internet Expres Start 256/64 64/64 1:50 1 GB není 856,80 Kč Český Bezdrát EriADSL POWER 256/64 není 1:31 1 GB 118 Kč 677,00 Kč Czech On Line Volný ADSL 512/128 není 1:50 1 GB 236,80 Kč** 653,30 Kč Contactel ADSL Contact Start 512/128 není 1:50 3 GB 214,20 Kč 775,00 Kč GTS ADSL Doma 256/64 ? 1:50 2 GB není 708,00 Kč Nextra ADSLink Start 256/64 není 1:50 4 GB 71,40 Kč 712,80 Kč Tiscali Tiscali ADSL 256/64 ? 1:50 3 GB není 593,80 Kč

* rychlost je vyjádřena v kbit/s: downstream (k uživateli) / upstream (od uživatele)

** opravena cena; původně uvedená 274,20 Kč není platná

Český Telecom – U služby Internet Expres Start je limit přenesených dat 250 MB týdně. Po přenesení je rychlost snížena na 64/64 Kbit/s. Každou noc ze čtvrtka na pátek se rychlost opět vrací na 256/64 Kbit/s.

Český Bezdrát – Službu Eri-ADSL POWER 256/64 Kbit/s již nelze objednat z důvodu naplněnosti pro agregační uzel Praha. Objem přenesených dat je měřen v obou směrech.

Czech On Line – V případě, že překročíte stanovený limit 1 GB přenesených dat, je vám účtován poplatek 274,20 Kč za další započaté 3 GB. Objem přenesených dat je měřen v obou směrech.

Contactel – Při překročení limitu 3 GB je vám účtován poplatek 214,20 Kč za další započaté 2 GB. Dále máte možnost si každý měsíc rozšířit limit formou předplacených GB. Cena za 1 GB je 89,25 Kč. Objem přenesených dat je měřen v obou směrech.

GTS – V případě, že překročíte limit 2 GB, je vaše rychlost snížena na negarantovanou rychlost (je tu možnost, že se vůbec nepřipojíte). Objem přenesených dat je měřen v obou směrech.

Nextra – Objem přenesených dat je měřen v obou směrech.

Tiscali – V případě, že překročíte limit 3 GB, je vaše rychlost snížena na negarantovanou rychlost (je tu možnost, že se vůbec nepřipojíte). Objem přenesených dat je měřen v obou směrech.

Je vidět, že trh s připojením přes ADSL vždy na zákazníka chystá řadu skrytých nástrah ať už v podobě agregace (negarantované rychlosti), nebo placení vysokých částek za další započaté GB.

Závěr

Pokud jste se rozhodli pořídit si „levný“ vysokorychlostní internet a máte možnost výběru mezi připojením přes kabelovou televizi a ADSL, pak je pro vás jednoznačnou volbou produkt společnosti UPC – Chello Easy, který za nejnižší cenu 555 Kč měsíčně nabízí nejlepší parametry. Pokud u vás není kabelové připojení a musíte se rozhodnout pro ADSL, pak se zdá být nejlepší Nextra – ADSLink Start, která za průměrný paušální poplatek nabízí přehledný cenový systém spolu s nejvyšším objemem přenesených dat v ceně (4 GB).

* Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH (19 %)