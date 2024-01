Vše o DIP: Jak přesně funguje a kde si ho už můžete sjednat?

S příchodem Nového roku odstartovala nová strategie, jak se mohou Češi finančně zabezpečit na stáří s podporou státu. Od 1. ledna 2024 je tady dlouhodobý investiční produkt (DIP) a jeho smyslem je přinést takové úlevy na daních, aby lidi přesvědčil, že se nemají bát investic a vzali starost o své stáří do vlastních rukou.

Jednoduše řečeno: DIP je investiční produkt, ve kterém investujete do akcií, dluhopisů či investičních fondů. Tedy v podstatě něco podobného, co vlastníte už teď, pokud máte sjednané doplňkové penzijní spoření, nebo si platíte investiční životní pojištění, případně třeba investujete do fondů ve své bance. DIP ale výrazně rozšiřuje možnosti, do čeho můžete investovat, abyste mohli mít nárok na daňové úlevy.

DIP je tedy souhrnný název pro jak nové, tak i už existující finanční produkty, které umožňují vytváření úspor na stáří a které vám nově mohou nabídnout:

Banky,

spořitelní a úvěrní družstva,

obchodníci s cennými papíry,

samosprávné investiční fondy,

zahraniční osoby s obdobnou činností,

přičemž všechny tyto uvedené subjekty musí mít licenci České národní banky, která je opravňuje poskytovat tyto investiční či spořicí produkty v ČR.





Založíte si dlouhodobý investiční produkt (DIP)? Ano

Ne

DIP tedy v některých případech už máte a jediné, co nyní musíte udělat, je přepnout ho do nového režimu, který vám umožní čerpat daňové zvýhodnění – v tom spočívá smysl celé této novinky, kterou od začátku roku přinesl zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

V čem se liší DIP od klasického „penzijka“?

V rámci penzijního připojištění (v transformovaných fondech) nebo doplňkového penzijního spoření můžete investovat jen do účastnických fondů, které nabízí daná penzijní společnost. Nemáte kontrolu nad tím, jak penzijní společnost s investovanými penězi nakládá. Naproti tomu v DIPu si můžete nastavit investice podle svého uvážení a složení investic můžete v průběhu času libovolně měnit.

Od letošního roku můžete mít jak své stávající penzijní připojištění (PP) nebo doplňkové penzijní spoření (DPS), tak i DIP, nebo dokonce několik DIPů u různých společností.

Převod doplňkového penzijního spoření na dlouhodobý investiční produkt však možný není. Jedině byste museli „penzijko“ ukončit a peníze vložit do nového DIPu, to však nedoporučujeme udělat, protože při předčasném ukončení penzijka musíte vrátit státní příspěvky, a ještě byste museli zdanit 15 % vaše vlastní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele i podíl z výnosu.

Až přijde doba, kdy si můžete své peníze z DIPu vybrat (musí vám být alespoň 60 let a investice musí trvat minimálně 10 let), pak si je můžete vybrat jak jednorázově, tak i postupně, aniž by výběr podléhal zdanění, a také můžete v investování pokračovat.

Daňová zvýhodnění a pravidla DIPu

Každý rok si můžete odečíst ze základu daně celkem až 48 000 Kč za zdaňovací období. Tím ročně uspoříte na daních až 7200 Kč .

za zdaňovací období. Tím ročně uspoříte na daních až . Na DIP vám může přispívat váš zaměstnavatel (stejně jako tomu bylo doposud u „penzijka“ nebo „životka“). Zaměstnavatel si bude moct dát tyto příspěvky do nákladů coby daňově podporované produkty na stáří zaměstnance, a to až do výše 50 000 Kč ročně.

ročně. Znamená to, že maximální daňovou podporu od státu získáte, když si budete do DIPu posílat 4000 Kč. Peníze, které investujete nad tuto částku, už mít zvýhodněné nebudete. Zaměstnavatele se bude týkat daňová úleva na příspěvky v podobné výši, 4127 Kč.

Podmínky pro daňové zvýhodnění

Investování do DIPu musí trvat minimálně 120 měsíců (10 let),

ukončit ho můžete nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete věku 60 let.

Pokud tyto dvě podmínky nedodržíte a DIP zrušíte, budete muset vrátit veškeré daňové zvýhodnění, které jste za dobu investování získali.

Zde je důležité upozornit, že ačkoli DIPem může být v podstatě už váš stávající produkt, kam posíláte peníze už řadu let, teprve od letošního roku se vám počítá povinné 10leté období pro daňovou uznatelnost. Doba před 1. 1. 2024 se do trvání dlouhodobého investičního produktu nezapočítává, protože před tímto datem nebylo možné smlouvu o tomto produktu uzavřít, potvrzuje mluvčí Ministerstva financí Gabriela Krušinová. To je důvodem, proč je nutné „přepnout“ vaše stávající investice do nové smlouvy s datem od letošního roku a s novými podmínkami. Abyste mohli DIP uplatnit v daňovém přiznání, budete potřebovat po skončení kalendářního roku potvrzení o výši vkladů, podobně jako vám každoročně posílají penzijní fondy nebo pojišťovny. Svá první potvrzení o investici do DIPu tedy dostanete poprvé na začátku roku 2025.

Pokud už tedy nějakou dobu investujete, můžete využít i stávající smlouvu, ve které jste si už předplatili vstupní poplatek na určitou cílovou částku pravidelného investování. Je však důležité se předtím zamyslet, zda byste neměli ze stávající smlouvy vyčlenit část již zainvestovaných peněz na jinou smlouvu, která nemá časové omezení, abyste si tak nesnížili likviditu.

Měšec.cz se hned zkraje roku 2024 zeptal pěti největších českých bank (vzhledem k obratu nebo počtu klientů) a známých investičních společností, jak se s DIPem v tuto chvíli popasovaly a co už dnes mohou vážným zájemcům o zajištění na stáří nabídnout. Nadšence, kteří by si chtěli sjednat DIP hned zkraje roku, musíme trochu zchladit. Většina bank se na jeho spuštění teprve připravuje a v tuto chvíli uspějete spíš u investičních společností.

DIP a banky

Česká spořitelna

Předpokládáme, že našim klientům nabídneme možnost otevření DIP produktu v prvním čtvrtletí 2024. Komunikace bude mít primárně personalizovaný charakter v rámci mobilního bankovnictví George, ale také jako součást přímé komunikace mezi našimi bankovními poradci a klienty, říká mluvčí Spořky Filip Hrubý.

Komerční banka (KB)

„Komerčka“ svůj DIP také teprve připravuje a v tuto chvíli se tváří trochu tajemně.





Ano, vnímáme tento produkt jako další možnost pro klienty, kteří přemýšlí o finančním zabezpečení svého života v dlouhodobějším horizontu, odpovídá mluvčí banky Šárka Nevoralová na dotaz, zda pro klienty připravují nějaké novinky v oblasti DIP. Produkt chceme nabízet v prvním čtvrtletí tohoto roku. Připravujeme i program pravidelných investic, který nejlépe naplňuje cíle dlouhodobého investičního produktu, dodává.

Československá obchodní banka (ČSOB)

ČSOB nabízí DIP od 2. ledna 2024. Svůj produkt pojmenovala prostě „DIP“ (smlouva a obchodní podmínky) a zatím si ho nemůžete sjednat online, ale musíte se objednat na pobočku. Na svých webových stránkách hlásí, že pokud už jste stávajícím investorem a máte už potřebné platné dokumenty, bude zřízení účtu DIP otázkou chvilky.

V případě, že jste s ČSOB nikdy neinvestovali, doporučujeme rovnou na místě sjednat Smlouvu o investičních službách a vyplnit investiční dotazník. Bankéř vám také představí Investiční portál, ve kterém budete realizovat všechny své investice, píše ČSOB.

V praxi to vypadá tak, že banka vám zřídí účet dlouhodobého investičního produktu (DIP), který je bezplatný. Na tento účet si posíláte peníze (sem vám také posílá příspěvky zaměstnavatel) a odtud investujete. Poplatky ze samotných investic jsou stejné jako při investování do jiných investičních nástrojů.

Zahájit investování v DIP však můžete plně online ve společnosti Patria Finance, která je „dceřinkou“ ve skupině ČSOB. Přihlásíte se pomocí bankovní identity nebo nafotíte své identifikační doklady, aktivujete si účet a můžete začít investovat.

MONETA Money Bank (MMB)

MMB se chystá DIP spustit začátkem února.

Klient si do DIP bude moci vybrat ze všech našich investičních produktů v české měně, do kterých může investovat ze svého spořicího účtu, který se stane součástí DIP struktury, říká mluvčí MMB Zuzana Filipová.

V tuto chvíli banka svůj DIP ještě testuje, a jakmile ho bude možné využívat, spustí i informační kampaň.

Raiffeisenbank

U Raiffky můžete investovat do DIPu už od 1. ledna 2024, dostanete se k němu na webových stránkách banky, kde se dozvíte, do kterých konkrétních produktů můžete začít investovat. V rámci DIPu vám banka ke korunovému účtu automaticky zřídí ještě cizoměnové účty v eurech a amerických dolarech. Nejnižším vkladem, který můžete do DIPu posílat, je 100 Kč.

Abyste mohli začít investovat, je zapotřebí si nejprve stáhnout mobilní investiční aplikaci. Pokud už vás banka zná, jenom propojí tuto aplikaci s vaším dosavadním mobilním bankovnictvím, jinak po vás bude chtít nahrát osobní doklady. Pak už jen vyplníte investiční dotazník a poté v mobilu podepíšete smlouvu.

J&T Banka

Tuto banku, ačkoli je z hlediska počtu klientů i zisku menší, do naší ankety zařazujeme z toho důvodu, že se zabývá výhradně investováním. Na spuštění investic v režimu DIP se však také teprve připravuje.

Klientům stávajícím i novým samozřejmě založení dlouhodobého investičního produktu nabídneme, spuštění DIP plánujeme na konci prvního čtvrtletí letošního roku. Klientům nabídneme širokou škálu našich fondů a dluhopisů a postupně budeme nabídku DIP rozšiřovat, říká Monika Veselá, PR manažerka J&T Banky. Tématu DIP se budeme nyní aktivně věnovat a otevírat ho především v komunikaci s klienty. Ty budeme informovat o tom, že je možné jej u nás založit a co to obnáší, doplňuje.

Jak jsou na DIP připraveny investiční společnosti?

Generali Investments CEE

U této společnosti už můžete začít investovat, nabídku produktů najdete na webových stránkách Generali Investments.

V rámci DIPu nabízíme novou třídu většiny našich fondů – od dynamických přes smíšené po konzervativní, a navíc s poplatkovým zvýhodněním. DIP umožňujeme klientům Generali Investments uzavřít hned ze začátku roku, v průběhu roku pak chceme produktovou nabídku a služby v rámci DIPu ještě více rozšířit a dále zatraktivnit, říká Marek Beneš, finanční ředitel společnosti.

Amundi Czech Republic, investiční společnost

Amundi se chystá DIP spustit v průběhu 1. poloviny 2024.

Klienti si u nás v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) budou moci vybírat ze stovek investičních instrumentů, včetně populárních a velmi dobře hodnocených aktivně spravovaných investičních fondů, stejně tak indexové a nízkonákladové investiční nástroje. Samozřejmostí bude i doprovodný servis zahrnující pravidelný reporting v internetových aplikacích a výpisech, včetně potvrzení pro daňové účely, říká Jan Chlumský, ředitel marketingu Amundi Czech Republic.

WOOD & Company (Portu)

Platforma Portu od společnosti WOOD & Company už s DIPem jede v plném proudu. Pokud už v Portu investujete, pak jen kliknete v menu na nabídku „Důchodový účet (DIP)“, odsouhlasíte smluvní dokumentaci a budete moct jít na výběr první investice. Minimální částka, kterou si můžete do DIPu posílat, je 500 Kč.

V případě, že jste noví klienti, pak se zaregistrujete, vyplníte investiční dotazník, vyberete si, jakou investici chcete ve svém důchodovém účtu mít jako první, a dokončíte registraci.

V rámci Dlouhodobého investičního produktu od Portu se nemusíte omezovat jen nabídkou tradičních penzijních a účastnických fondů. Své důchodové portfolio si můžete poskládat zcela podle sebe. Můžete jej svěřit do rukou Portu nebo si vytvořit vlastní investiční strategii třeba z trendy růstových sektorů nebo populárních indexů. Chcete přidat i trochu dynamického crypta nebo naopak konzervativní úročené hotovosti? Žádný problém, v Portu to jde, uvádí společnost na webových stránkách.

Zmínka o kryptu působí zvláštně, protože podle zákona do DIPu nespadají nedostatečně regulované investice, tedy právě kryptoměny, firemní dluhopisy a další alternativní investice. Na toto téma se však podrobněji podíváme v některém z příštích článků.

Fondee

Také platforma Fondee už nabízí investování v DIPu a vybrat si můžete z nabídky klasických nebo ESG portfolií se sníženým poplatkem.

Vytvořili jsme nový penzijní investiční účet, který slouží jako DIP. Investujete v něm automatizovaně do diverzifikovaných portfolií složených z ETFek. Investory v penzijním investičním účtu (DIP) podporujeme ještě nižším poplatkem než u našich běžných portfolií – snížili jsme ho na 0,5 % ročně, zatímco v penzijku u vyvážených i akciových strategií platíte 1 % ročně za správu a k tomu výkonnostní poplatek 15 % ročně ze zisku, uvádí na svém webu Fondee.

Pokud jste stávající klienti, stačí si v klientské zóně přidat penzijní portfolio a potvrdit souhlas s obchodními podmínkami, ve kterých je DIP zakotven. Investovat můžete od částky 1000 Kč.

Conseq

Conseq má na webových stránkách všechny potřebné informace, ale na zařízení DIPu si ještě musíte pár dní počkat.

Nechystáme změny v produktech, věříme, že naše produktová nabídka je dostatečně široká a vhodná pro dlouhodobé pravidelné investice, takže novinkou je pouze to, že produkty bude možné evidovat v režimu DIP a získávat s tím spojené daňové výhody a příspěvky zaměstnavatele, říká ředitel penzijní společnost Conseq Richard Siuda.

Sjednání DIPu pro stávající investiční program bude probíhat formou online uzavření jednoduché smlouvy o zařazení podkladového produktu do režimu DIP.

INVESTIKA, investiční společnost

Na zavedení DIP jsme se intenzivně připravovali posledního půl roku a v rámci naší společnosti jej umožnili využívat hned od 2. 1. 2024. V rámci DIP nabízíme investování do kteréhokoli z našich produktů pro veřejnost, včetně nového investičního fondu EUROMONETIKA, který jsme spustili rovněž se začátkem roku 2024, říká mluvčí společnosti Markéta Dvořáková Fišerová.

DIP si zatím nemůžete sjednat online, je nutné vyplnit své kontaktní údaje na webových stránkách INVESTIKY a počkat, až se vám ozve pracovník společnosti. Případně, pokud jste stávající klienti, musíte kontaktovat svého poradce.

INVESTIKA se chystá v 1. čtvrtletí spustit novou mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím budete moct přímo investovat do všech produktů, a to i v rámci DIP.

CYRRUS

V rámci DIPu pro naše klienty aktuálně máme připraveno řešení pro pravidelné investování do tržně obchodovaných fondů (ETF). Nabídku produktů, do kterých budou moci v rámci DIP klienti investovat, plánujeme v průběhu roku dále rozšiřovat, říká vedoucí analytického oddělení Anna Píchová.

U Cyrrusu si zatím DIP také nesjednáte online, musíte se ozvat svému poradci, nebo na sebe nechat kontakt na webových stránkách společnosti.