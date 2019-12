 »   »  Vadí vám v internetovém bankovnictví reklamy? Některé banky je umí vypnout

Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Stojíte před bankomatem a za vašimi zády roste fronta. Jdete si jen vybrat hotovost, po zadání PINu na vás z obrazovky bankomatu ale vyskočí reklama na půjčku. Máte na výběr ANO, nebo NE. Kdo by však četl text na obrazovce, když spěchá, že? A tak místo výběru hotovosti zažádáte banku o půjčku, i když o žádnou nestojíte, protože jste nedočkavě zmáčkli ANO. Podobným nešvarem jsou reklamy zobrazující se po aktivaci internetového či mobilního bankovnictví. Tady vám patrně nehrozí, že se omylem překliknete a zažádáte si o hypotéku nebo spotřebitelskou půjčku do 20 tisíc, i tak vám ale nevyžádaná reklama může lézt na nervy.

Tip na článek: Svými úsporami prospěješ vlasti. I takto lákaly reklamy bank

Zobrazované reklamy přitom nemusí nutně být výsledkem snahy bank vnutit vám za každou cenu své produkty, aniž byste si měli příležitost v klidu nastudovat jejich podmínky. Banky, které nemají vlastní síť bankomatů, zobrazování reklam na obrazovce bankomatu nejsou schopny přímo ovlivnit. Patří k nim například Expobank, Banka CREDITAS, mBank nebo třeba Equa bank. Expobank žádné vlastní bankomaty neprovozuje. V internetovém bankovnictví máme jeden banner upozorňující v tuto chvíli na akci s mincemi ke zlatému spoření. Reklamu není možné uzavřít ani přeskočit, vysvětluje Petra Holíková, tisková mluvčí Expobank. Podle tiskové mluvčí Banky CREDITAS, Lucie Brunclíkové, banka svým klientům nenabízí reklamy na půjčky, které neposkytuje, ale jen na produkty, které by je mohly zajímat .

Banky cílí reklamu přímo na vás

Jinak řečeno banka vám nabízí reklamu podle toho, jaký typ účtu/služeb u ní využíváte. Zajímat vás to sice může, dost možná ale o další služby banky nemáte zájem a vnucování dalších produktů vás obtěžuje. Snažíme se klienty s nevyžádanými sděleními nezatěžovat. V některých situacích může být ovšem reklamní sdělení relevantní. Například pokud bychom zaváděli nový spořicí produkt s lepší sazbou, než má klient nyní, pak by ho nejspíš takové sdělení mohlo zajímat, myslí si Lucie Brunclíková.

Tip na článek: Blokování reklam není proti zákonům, potvrdil německý soud

Cílenou reklamu šitou na míru každému uživateli nabízí v internetovém bankovnictví i Equa bank. V internetovém bankovnictví mají klienti předschválené personalizované nabídky, říká Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí Equa bank. Tutéž politiku praktikuje i mBank. V internetovém bankovnictví a mobilní aplikaci nabízíme klientům informace o produktech a službách, které by je v danou chvíli mohly zajímat, podotýká Tereza Froňková, marketingová ředitelka mBank.

Někde máte na výběr

Jsou banky, které vám dají na výběr, jestli si zobrazování reklam v mobilním a internetovém bankovnictví nebo na obrazovce bankomatu přejete, nebo jej chcete zakázat. Zvolit si můžete také to, jaké novinky či reklamní sdělení vás zajímají a chcete o nich být informováni. Na obrazovkách bankomatů Air Bank nabídku půjček nenajdete. Čas od času se klientům zobrazuje upozornění na právě probíhající akci. Tato úvodní obrazovka ale zmizí, jakmile vložíte kartu do bankomatu nebo kartu či mobil přiložíte k bezkontaktní čtečce, informuje Jana Karasová, tisková mluvčí Air Bank.

Air Bank umožňuje reklamy jednoduše vypnout



Autor: Air Bank a.s. V internetovém a mobilním bankovnictví Air Bank si můžete nastavit, o které reklamy máte zájem a které zobrazovat nechcete.

Poté, co zadáte svůj PIN, se podle Jany Karasové dostanete rovnou k volbě hotovosti. Jestliže si v internetovém bankovnictví nepřejete dostávat marketingové nabídky, může to Air Bank jednoduše oznámit, a to prostřednictvím nastavení ve svém osobním bankovnictví. Službu umožňující vypnutí reklam ve svém bankovnictví nabízí třeba i ČSOB.

Naši klienti si mohou v internetovém bankovnictví nastavit souhlas i preferencí kanálů, kterými chtějí, případně nechtějí být osloveni. Na bankomatech máme reklamy dvojího rázu. První je reklama, která běží v nečinnosti bankomatu, ale po vložení karty nebo bezkontaktním přihlášením zmizí. Reklamní obrazovka se na bankomatu objeví i v průběhu výběru hotovosti, kdy bankomat odesílá a ověřuje informace o požadované transakci, takže v ten moment by bankomat nic jiného stejně nezobrazoval a sama po chvilce zmizí, doplňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny.

Chcete si úplně vypnout reklamu? Zapomeňte