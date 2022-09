V Raiffeisenbank se v listopadu změní vše od ceníků po podmínky. Přehled hlavních změn

Od 14. listopadu 2022 dojde ke změnám zásadních dokumentů Raiffeisenbank (RB). Změna se dotýká nejen původních klientů Equa bank, která se tímto dnem integruje do Raiffky, ale jde i o stávající klienty Raiffky. I pro ně se mění podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky: hlavní změny

Rozšíření možnosti odmítnutí změn

Kromě hlavního klientského centra RB, které je v Olomouci, bude možné změnu různých podmínek odmítnout také zasláním na jinou adresu, o níž vás RB vyrozumí vhodným způsobem.

Nová dokládací povinnost kvůli AML

RB po vás může nově požadovat doklady k prokázání vámi poskytnutých informací a vysvětlení k platebním transakcím. Za vším hledejte ochranu proti praní špinavých peněz, tedy anglickou zkratku AML. Doslova jde o plnění povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu anebo s uplatňovanými mezinárodními sankcemi a za účelem předcházení škodám na straně banky anebo třetích osob .

A pozor, pokud vaše vysvětlení nebude dostatečné, nejenže banka danou transakci odmítne, ale může vám vypovědět smlouvu a kompletně zrušit účty.

Kdy došla zpráva?

RB zpřesnila termín, kdy považuje zprávu odeslanou klientovi za doručenou. V případě SMS a push notifikace je zpráva doručena momentem, kdy příslušné zařízení nebo poskytovatel služeb vytvořil oznámení o doručení (např. doručenka SMS či zobrazení push notifikace v mobilu).

Změny hlásit bezodkladně

Vaše změny musíte RB nově hlásit bez zbytečných odkladů. Předtím bylo do 10 dnů. Typicky jde o vaše kontaktní údaje, adresu, zásadní finanční změny apod.

Důvod výpovědi neřekneme

RB vám nemusí říct důvod, proč vám dává sbohem. Jedinou výjimkou je případ, kdy nějaký zákon bance nařizuje, že ten důvod uvést musí.

Zaokrouhlování

Úrok banka počítala (ne připisovala) na tisíciny 0,005, nově to bude na 0,01. Zaokrouhluje se směrem dolů.

Ztráta důvěry znamená konec

RB už do podmínek zaimplementovala informaci o vzájemné ztrátě důvěry. Pokud vaším aktivním nebo pasivním jednáním bude vůči RB narušena důvěra, může to znamenat konec všech smluv u banky. Tedy rozeslání výpovědí. Důvěra je o pocitu, takže se pod to dá schovat mnoho situací (např. nadužívání finančních služeb a produktů, časté reklamace, spory s finančním arbitrem, kritika banky na sociálních sítích atp.).





Šeky nebudou

Z obchodních podmínek zmizela věta o vydávání a akceptaci šeků.

Technické podmínky: hlavní změny

Změna pracovní doby klientské linky

Z technických podmínek, ale i z dalších dokumentů vypadla pracovní doba klientské linky od 7 do 22 hodin. Bance se tím otevírá možnost její provozní dobu upravovat bez další nutnosti měnit podmínky.

Zpřesnění storna platby

K odvolání platebního příkazu nedojde v situaci, kdy se platební transakce ocitne mimo sféru banky. Původně bylo uvedeno „v dispozici banky“. Tím se myslí např. platba, která již odešla do clearingu ČNB, okamžitá platba připsaná na účet příjemce a obecně platba, která je už na cestě mimo systémy RB.

Bankovní kód 6100 skončí

RB garantuje funkčnost původního bankovního kódu 6100 od Equa bank do 31. 12. 2022. Období však může být prodlouženo, o čemž banka klienty uvědomí vhodným způsobem. Klientům Equa bank však již oznámila, že původní kód bude fungovat ještě 6 měsíců.

Program výhod – slevy u kreditních karet: hlavní změny

Slevy a cashbacky u kreditek se nemění, jde o zpřesnění terminologie.

Končí označení výhod RB CLUB PREMIUM, nově je už jen jeden klub RB CLUB.

RB nově přidala dva typy transakcí, u kterých nepřipíše cashback:

Kvazi-hotovostní transakce – jedná se o transakce podobné hotovostním nebo snadno převoditelné na hotovost, jako jsou například nákupy valut, kryptoměn, cestovních šeků, zejména transakce s MCC 6051.

Sázky do loterií, her, kasin a podobně, zejména transakce s MCC 7995.

Drobně se mění vstup do letištních salonků ve Vídni. Nově jde o dva salonky SKY a VIENNA Lounge Vídeň místo tří. Jednoduše proto, že původní AIR lounge je zavřený a JET se přejmenoval na VIENNA Lounge.

Produktové podmínky pro účty a vklady: hlavní změny

V dokumentu končí propagace nonstop infolinky 800 900 900 a nově přibývá označení Klientská linka s číslem 412 440 000. RB si tak připravuje cestu pro zrušení zelené linky (a tedy i úspory).

Když se vám změní cenový program pro běžný účet a váš spořicí účet s nějakými výhodami je přímo závislý na cenových podmínkách běžného účtu, změna podmínek běžného účtu se automaticky přenáší na „závislý“ spořicí účet. Jinými slovy, spořicí účet s výhodami nemůže fungovat nezávisle na běžném účtu.

Poslední měsíc bez úroků

Za kalendářní měsíc, ve kterém vám končí nějaký účet (běžný, spořicí), nedostanete úroky. (Dostat je můžete, ale banka není povinna.)

Blokace peněz při rušení účtu

Peníze ze zrušeného účtu RB pošle nejpozději do 14 dnů (bylo do 30). Zpravidla však dříve. Po stejnou dobu může RB peníze zadržet, pokud očekává vznik pohledávky vlivem požadavku na rušení účtu.

Produktové podmínky přímého bankovnictví: hlavní změny

Zrušením účtu přístup nekončí

Pokud jste v RB nebo v RSTS zrušili účty, produkty a už s nimi neměli mít nic společného, zrušením účtu skončil přístup přes internet. To se mění a RB vám po dohodnutou dobu ještě umožní přístup do přímého bankovnictví, typicky pro stažení dokumentů (výpisy, smlouvy apod.).

Nejen Android a iOS

Končí zdůraznění operačního systému Android a iOS, nově RB používá slovní spojení „podporovaný operační systém“. Typicky jde o mobilní zařízení Huawei s jejich OS Harmony, ale i další.

Jde to i bez elektronického podpisu

Vypadla věta, že smlouvy, které musí být uzavřeny v písemné formě, budou opatřeny Elektronickým podpisem jednající smluvní strany .

Za uložení dokumentů nesete zodpovědnost

Elektronické dokumenty jste povinni bezodkladně po jejich doručení službami přímého bankovnictví získat do své dispozice. To můžete udělat vytištěním obsahu elektronického dokumentu, případně elektronický dokument uchovat ve vhodném úložišti pod svou kontrolou.

Telefonní kontakt má přednost

V případě odcizení, zneužití, ztráty, neautorizovaného použití nebo podezření na odcizení, zneužití, ztrátu nebo neautorizované použití elektronických identifikačních prostředků musíte provést blokaci, to dá rozum. Přednostně však RB musíte nově kontaktovat telefonicky (prostřednictvím kontaktních údajů na jejich webu).

Obchodní podmínky pro kreditní karty

Neaktivovaná kreditka skončí

Pokud si kreditní kartu nezaktivujete do 150 dnů, smlouva bude ukončena.

Obchodní podmínky pro debetní karty

Změna karty i během její platnosti

Nově RB může změnit typ i kartové schéma platební karty i během její platnosti. Původně se čekalo na obnovu karty a poté mohlo dojít ke změně. Jinými slovy, z Mastercard třeba dostanete Visu, i když vám karta ještě dva roky platí. A opačně.

Podpis už není nutný

Kartu už vzadu nemusíte podepisovat v podpisovém proužku na zadní straně karty. Jde i o to, že u nových typů karet třeba už ani podpisové proužky nejsou, protože všechny platby probíhají elektronicky se zadáním PINu, nebo bezkontaktně. Podobně končí povinnost, že obchodník může po vás požadovat podpis. Podepisovat se prostě už nemusíte. Ale v praxi to může být odlišné, protože obchodníci se nemusí řídit podmínkami RB, že. (Takže se klidně podepište, když budete muset.)





Nepoužívaná karta zanikne

Pokud jste do 2 měsíců před obnovou karty na kartě za posledních 12 měsíců neprovedli žádnou transakci, RB vám kartu obnovit nemusí. Ostatně k čemu, když ji stejně nepoužíváte.

Změna poplatků pro fyzické osoby

Zvyšují se některé poplatky, drtivá většina cen se však nemění. Změny jsou v tabulce níže a týkají se převážně hypoték.

Změna poplatků pro soukromé osoby od 14. 11. 2022 Služba Původní poplatek Nový poplatek Ocenění nemovitosti (hypotéky) 4900 Kč 5900 Kč Pořízení dokumentu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem (hypotéky) 100 Kč za každou stranu A4 300 Kč Poplatek za rezervaci prostředků (hypotéky), pokud je vyčerpáno méně než 50 % 5 % z limitu úvěru nevyčerpaného v období čerpání; 9900 Kč u hypotéky Klasik Naruby 5 % z limitu úvěru nevyčerpaného v období čerpání; 19 900 Kč u hypotéky Klasik Naruby Výzva k zaplacení dluhu / splnění jiné smluvní povinnosti 500 Kč 499 Kč

Změna poplatků pro podnikatele a malé firmy

Zvyšuje se poplatek z nadlimitních zůstatků na cizoměnových běžných účtech:

Změna poplatků pro podnikatele a firmy od 14. 11. 2022 Měna účtu Max. limit Původní poplatek po překročení limitu Nový poplatek po překročení limitu DKK 3 000 000 1 % p.a. měsíčně 1,50 % p.a. měsíčně CHF 1 000 000 1 % p.a. měsíčně 1,50 % p.a. měsíčně JPY 100 000 000 1 % p.a. měsíčně 1,50 % p.a. měsíčně SEK 3 000 000 1 % p.a. měsíčně 1,50 % p.a. měsíčně

Výzva k zaplacení dluhu nebo splnění jiné smluvní povinnosti pak stejně jako u soukromých osob zlevňuje o 1 Kč na 499 Kč.