Úsporné žárovky dokáží plně nahradit klasické, stačí se v nich vyznat

O tom, že se z trhu postupně stahují klasické žárovky s wolframovým vláknem (a další neefektivní světelné zdroje) se všeobecně ví. Menší povědomí ale panuje o tom, existují-li úsporné žárovky (zářivky), které je dokáží stoprocentně nahradit ve všech aspektech. Pod toto všeobecné označení si dosaďte především okamžitý výkon a možnost vypínat a zapínat zdroj světla bez omezení.

Jak dobře víte, právě tohle jsou dvě vlastnosti, které kompaktní zářivky (lidově překřtěné na úsporné žárovky) postrádají. Otázka tedy zní, jak nahradit klasické žárovky ve sklepích, koupelnách, na záchodě, prostě všude tam, kde světlo potřebujete ihned a jen na chvíli. Možností je několik.

Nemusíte nahrazovat nic, můžete se předzásobit (skladové zásoby 100W a 75W žárovek jsou stále v prodeji, ale samozřejmě docházejí; 60W se začnou z evropského trhu stahovat od září 2011). Případně si je můžete objednat z trhů mimo Evropskou unii, kde zákaz neplatí. Když to nebudete dělat pro podnikatelské účely (a recesi), jak se to nedávno stalo v Německu, nebudete porušovat žádné předpisy (zákaz se vztahuje na prodej na trzích EU).

Elegantnějším řešením jsou zdokonalené halogenové žárovky, které nejsou nikterak drahé, ihned svítí naplno, nevadí jim časté zapínání a jsou o 20 až 45 % úspornější než klasické žárovky. Ty můžete brát jako dočasné řešení, budoucností jsou zřejmě LED svítidla. Ty zatím omezují současné technologické možnosti (zahřívají se; světlo „vrhají“ pod minimálním úhlem, zatím jako reflektor spíše před sebe; malý výkon).





Jak jsme ale již psali v článku LED žárovka jako úsporné domácí osvětlení. Vyplatí se? na českých e-shopech již narazíte na dvě LED žárovky, které dokáží plně nahradit (světelným výkonem) klasické 60W žárovky. Od jejich pořízení zatím ale odrazuje cena (přes 1000 korun). Pokrok jde ale rychle dopředu, a tak bychom se již brzy měli dočkat zlevnění i většího výběru.

Porovnávejte fakta

Když byly v prodeji pouze klasické žárovky bylo porovnávání jednoduché. Člověk věděl jak svítí šedesátka, jak stovka a podle toho vybíral. Jak ale vybírat v době, kdy je na trhu takový výběr, že se člověk těžko vyzná už v samotném pojmenování?

Již brzy to umožní nové energetické štítky, které požaduje u nově vyráběných žárovek (zářivek) Evropská unie. Na nich najdete údaje o světelném toku (laicky řečeno tento parametr říká, kolik světla žárovka produkuje), ale nově také počet spínacích cyklů či zahřívací dobu. Již v obchodě si tak uděláte představu o tom, zdali žárovka odpovídá vašim potřebám.

(Před psaním článku jsem ověřil přímo v prodejně elektroniky, že většina prodávaných žárovek (zářivek) zatím disponuje starší verzí štítku, který je co do počtu informací dietní. Novým štítkem disponovala zhruba třetina prodávaných exemplářů.)

Světelný tok (výkon)

Zatímco doposud jste byli zvyklí porovnávat výkon světla na základě příkonu (60 W apod.), v nových podmínkách se budete dobře orientovat, pokud si zapamatujete, jaký světelný tok žárovka (zářivka) potřebuje, aby svítila stejně intenzivně jako klasická žárovka. Světelný tok se udává v lumenech (lm). Dobře je to patrné z následující tabulky.

Jaký světelný výkon (tok) je potřeba k nahrazení klasické žárovky? Příkon klasické žárovky Kompaktní zářivky (lidově pojmenované jako spořicí žárovky) Halogonové žárovky LED a jiné světelné zdroje 15 W 125 lm 119 lm 136 lm 25 W 229 lm 217 lm 249 lm 40 W 432 lm 410 lm 470 lm 60 W 741 lm 702 lm 806 lm 75 W 970 lm 920 lm 1055 lm 100 W 1398 lm 1326 lm 1521 lm 150 W 2253 lm 2137 lm 2452 lm 200 W 3172 lm 3009 lm 3452 lm

Zdroj: Nařízení evropské komise č. 244/2009

Energetická účinnost

Jednoduchá a známá grafika, která rychle ukáže, zdali žárovka (zářivka) spotřebovává elektřinu efektivně (poměr příkon/výkon). Kompaktní zářivky a LED žárovky jsou v třídě A, halogenové žárovky koupíte ve třídách B a C, klasické žárovky jsou E. Co to znamená převedeno na spotřebu, ukazuje následující obrázek.

Barva světla

Klasické žárovky produkují vždy teplou bílou barvu, která je vyjádřena hodnotou 2700 K (kelvinů). U kompaktních zářivek a LED svítidel si můžete vybrat, zdali chcete teplou bílou (jakou svítí klasické a halogenové žárovky), která je vhodná k odpočinku a nebo studenou bílou (zhruba 4000 K), která se hodí tam, kde potřebujete zůstat čilí, tedy k práci. O tom, jak barva světla vypadá v praxi, dobře vypovídá následující obrázek.

Životnost

Tady klasické žárovky zcela nestačí. Jejich životnost je 1000 hodin (pokud svítíte tři hodiny denně, pak vydrží necelý rok). Halogenové žárovky vydrží až třikrát tolik, kompaktní žárovky (lidově spořicí žárovky) 6000 až 15 000 hodin, jejich životnost ale snižuje časté zapínání. Takřka nesmrtelná jsou LED svítidla, kde se životnost pohybuje od zhruba 15 000 do 100 000 hodin.

Počet spínacích cyklů

Tento údaj vyjadřuje odolnost vůči častému zapínaní a měl by vás zajímat především u kompaktních zářivek. Ty mají standardně životnost 3000 až 6000 spínacích cyklů a neměly by se instalovat na místa, kde se budou zapínat častěji než třikrát denně. Zbylým typům žárovek nevadí časté zapínání, tento údaj u nich proto není směrodatný.

Zahřívací doba

Opět údaj, který je směrodatný pouze u kompaktních zářivek (lidově spořicí žárovky), u ostatních druhů žárovek totiž ihned po zapnutí dostáváte 100% výkon (světelný tok). Pravidla EU nyní určují, že všechny žárovky (zářivky) dodávané na trh EU musejí do minuty svítit na 60 % jejich světelného výkonu (toku). Na trhu lze narazit i na několik kompaktních zářivek, které mají plný výkon ihned (kombinují v sobě žárovku i zářivku – žárovka zhasne, když zářivka začne svítit naplno).

Likvidace

Ani zde nebodují kompaktní zářivky. Do běžného odpadu nepatří (je třeba je odnést do sběru elektronického odpadu, který je dnes v každém nákupním centru), protože jsou stejně jako LED osvětlení poměrně složitým elektronickým celkem. Kompaktní zářivka (neboli to, čemu jsme zvyklí říkat úsporná žárovka) navíc obsahuje jedovatou rtuť (minimální množství). Dopadů na vaše zdraví se však nemusíte obávat. Při běžném používání se do našeho životního prostoru rtuť ze zářivky nevylučuje.

Když se vám doma tato zářivka rozbije, pak web Evropské komise doporučuje následující postup: Pokud její obsah vyteče, nejprve místnost vyvětrejte a potom zářivku vlhkou utěrkou ukliďte. Při úklidu/čištění je nutno zamezit styku střepů s pokožkou a neměli byste používat vysavač.

Kromě popsaných parametrů musí nové štítky obsahovat ještě údaj o tom, jestli je možné žárovku stmívat (kompaktní zářivky a většinu LED žárovek nelze), dále musí být uvedeno do jaké provozní teploty je žárovka určena (důležité především pro venkovní zdroje světla) a také údaj o rozměrech žárovky. „V každé domácnosti spotřebujeme za rok mnoho kilowatt elektrické energie a mnohdy nepřemýšlíme nad tím, kolik energie by se dalo uspořit“, píše se na webu výrobce žárovek. Přečtěte si, jak vybrat tu správnou žárovku a ušetřete.

Porovnání základních parametrů a nákladnosti u klasické 60 W žárovky a jejích ekvivalentů Parametr Klasická žárovka Halogenová žárovka Kompaktní zářivka LED žárovka Cena značkového zdroje světla (zhruba) 15 Kč 50 Kč 150 Kč 1200 Kč Příkon 60 W 42 W 12 W 12 W Životnost 1000 hodin 2000 hodin 10 000 hodin 25 000 hodin Roční cena za spotřebu při 1 hodině svícení denně * 93 Kč 65 Kč 19 Kč 19 Kč Roční cena za spotřebu při 3 hodinách svícení denně * 279 Kč 195 Kč 56 Kč 56 Kč

* jde o hrubý výpočet; příkon se nemusí vždy zcela rovnat spotřebě (odchylky nicméně nejsou veliké); počítáno s cenou za elektřinu podle ceníku společnosti ČEZ pro rok 2010, distribuční sazba D02d (4,3539 Kč/KWh)