Úrokové sazby se opět zvyšují. Dobrá zpráva pro spoření, ale špatná pro úvěry (dopady a komentáře)

Bankovní rada ČNB na svém jednání ve čtvrtek 4. 11. 2021 zvýšila úrokové sazby, jejich zvýšení nastane o den později v pátek 5. 11. 2021. Kurz koruny k euru na rozhodnutí ČNB posílil o 15 haléřů na 25,40 CZK/EUR.

Nové úrokové sazby

Zvýšení repo sazby z 1,50 % p.a. na 2,75 % p.a. bude mít logicky za následek výrazné zdražení hypoték, které už nebude takřka možné pořídit pod sazbu 4 % p.a., protože bankám musí zůstat i prostor pro úrokovou marži (viz článek Levnější už letos nebudou. Hypotéky však stále lze pořídit pod 3 % p.a.).

Na druhé straně to otevírá prostor pro další zvyšování úrokových sazeb depozitních produktů, jako jsou spořicí účty a termínované vklady, viz aktuální přehled Spoření v listopadu: kam vložit peníze? Pro stavební spoření naopak nastanou horší časy, protože i se státní podporou se jeho efektivní úroková sazba pohybuje okolo 3,50 % p.a., což při 6leté povinné fixaci už nebude tak atraktivní spořicí nástroj (pokud však nepotřebujete úvěr).

Inflace v září 2021 byla meziročně 4,90 %, reálně je však vyšší.

Vyšší úrokové sazby by měly vést k posílení kurzu koruny, což zlevní import a tím zmírní i dováženou inflaci ze zahraničí. Zároveň se však zhorší podmínky pro poskytování úvěrů. Výrazně horší situaci mohou očekávat lidé, kteří se chystají refinancovat své hypotéky. Zároveň se prodraží financování státního dluhu.

Vzhledem k výrazně rozdílnému nastavení úrokových sazeb v České republice a v eurozóně lze očekávat, že do naší ekonomiky bude proudit spekulativní kapitál. Vyšší úrokové sazby mohou mít negativní dopad na realizaci investic. Ochlazení lze očekávat hlavně na realitním trhu.

Miroslav Novák, analytik, AKCENTA CZ

Ve vší úctě k dnešnímu rozhodnutí bankovní rady ČNB, opatrnější postup ohledně zvyšování sazeb by podle mě byl namístě, protože centrální bankéři momentálně balancují na hodně tenkém laně mezi inflací a křehkostí hospodářského oživení. Domnívám se, že pokud by bankovní rada v listopadu zvýšila sazby pouze o 25, případně 50 bazických bodů, tak by tím dala jasně najevo, že nebere na lehkou váhu prudký růst inflace, ale zároveň by signalizovala, že si je vědoma rizik na straně hospodářského oživení. Kromě toho by pod tak silný tlak nedostávala podnikový sektor, který v letošním roce bojuje s velmi rychle rostoucími cenami vstupů.