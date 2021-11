Energie od banky? Děkuji, už nechci, ztratil jsem v ni důvěru

Máte celý život jednu banku. Původní byla státní, ale v nových dobách se stala dceřinou společností jedné banky zahraniční. To ovšem až tak nevnímáte, protože jste sedmdesátník, penzista, který tráví každou volnou chvíli prací kolem domu. Ten jste za pomoci své rodiny vybudoval doslova svýma rukama. A vaše banka, váš osobní bankéř, jak se tomu dnes tak pěkně říká, si vás v březnu letošního roku pozval na pobočku – prostě musíte rychle řešit cosi kolem svého účtu a po telefonu to řešit nelze.

Poradenství na pobočce

Týká se to účtu, věc důležitá, poslechnete. Osudný den jedete na pobočku a s napětím čekáte, co se tak závažného stalo. Dočkáte se a není to tak špatné, jen cosi kolem účtu. Vaše banka na vás jako na penzistu myslí a má pro vás připraveno, jak snížit bankovní poplatky. Cosi jako poplatkově zvýhodněný účet pro seniory. No neberte to, když je to tak výhodné a levnější.

A osobní bankéřka se zdá být vílou štěstěny, navrch nabízí 2000 korun. Od státu, prý že za spoření. Stačí posílat každý měsíc trvalým příkazem. Když už je to státem dotované, tak se to vyplatí. To, že vázat peníze až tak nepotřebujete, osobní bankéřku nezajímá. S ohledem na celkovou vaši finanční situaci, věk, příjmy je pro vás šestileté spoření dlouhým horizontem.

Paní bankéřka, která opakovaně cosi říká o zdravých financích a spojení financí s energií dokázala trefit hřebíček na hlavičku – co tíží měšec člověka v penzi, jsou právě energie. Platit zálohy na vytápění nezatepleného rodinného domu je vcelku náročné, každý měsíc 3500 korun. I zde je řešení, vaše banka vás přivedla do 21. století a videomostem, nebo jak se tomu říká, vás spojila s „kolegy z energií“.

Nákup energií na dálku

To, že kolegové z firmy, která dodává energie v podobě elektřiny a plynu, jsou z bývalé dceřiné společnosti, kterou vaše banka založila, by vás ani ve snu nenapadlo. Vždyť do názvu tato dceřinka dostala zkratku vaší banky, sedíte v pobočce této banky, tak by vás ani nenapadlo, že tato firma byla před několika měsíci prodána.

Sedíte na pobočce vaší banky, osobní bankéřka vám nabídla výhodný plyn a čeká vás v životě první videomost. Znalý by asi řekl, že videohovorem na pobočce vaší banky jste byli spojeni s „kolegy“, kteří nebyli vlastně ani tak kolegy, jako těmi, kdo má za úkol uzavřít co nejvíce smluv. Už jste ve videohovoru, vysvětlují vám cosi o tom, jak snižují ceny energií tím, že to na burze sledují a zajišťují dodávky, které jsou levnější a výhodnější.

Všechno v barvách, které ve svých propagačních materiálech používá vaše banka. Kde najdete kamennou banku, kde vám slíbí pravidelnou kontrolu plynového kotle i komína, bezplatnou servisní linku a dodávku energií, prostě super kamínek v mozaice osobní bankéřky opečovaných, zdravých osobních financí.



Autor: Radovan Novotný Ceník plynu dodavatele, který nakonec ukončil obchodní činnost a nedodržel své závazky. Barevným provedením nápadně připomíná banku, která prodej tohoto produktu svým klientům zprostředkovávala.

Sychravý podzim a lámání chleba

Vůbec nic nenaznačovalo, že banka, na jejíž pobočce jste seděli, svou dceřinou společnost dodávající klientům této banky energie na podzim loňského roku banka prodala. Navíc této firmě pod praporem ozdravování financí svých klientů plynule zajišťovala přísun nových zákazníků. Mělo to být spojení „financí a energií“, cesta do 21. století zdravých klientských financí.

To, že jste uzavřeli smlouvu na dodávku plynu a sliby kontroly kotle, komína a bezplatné servisní linky nikoliv s firmou, která patří pod křídla vaší banky, jste neměli ani potuchy. To, že v realitě to byla samostatně podnikající firma a vaše banka jen prodejním kanálem, pro vás zůstalo tajemstvím do chvíle, než přišel sychravý podzim.

Právě s podzimem, kdy vítr začal foukat ze strnišť, došlo na lámání chleba. Teprve v říjnu, první měsíc po zahájení dodávky, jste se dozvěděli, že jste se s dodávkou plynu dostali pod křídla skupiny jednoho miliardáře, který firem dodávajících energii ovládal více. Prý měl rád dobrodružství, riskoval a díky spekulacím s nákupem a prodejem energií vydělal miliardy. Jenže spekulativní obchody nákupu energií dodávaných klientům nakonec nevyšly, ceny vystřelily a firmy patřící skupině prodělaly kalhoty. Ano, prodávat energii, která není nasmlouvána nebo zajištěna, bylo možné.

Kdo by kdysi na jaře tušil, že výhodná smlouva, doporučená a na dálku (!) uzavřená v kamenné pobočce vaší banky vám způsobí tolik bezesných nocí, hodin zjišťování, pátrání a nakonec i hluboký zásah do rozpočtu? Vy jste nezjišťovali, neřešili, pomohla rodina. Banka od toho dala ruce pryč. Viděno očima někoho nestranného, kdo o tomto příběhu slyší, asi cosi neetického, co by od banky nečekal.

Pomoc klientům, která moc nepomůže

Píše se říjen, začali jste odebírat plyn od nového dodavatele, kterého vám vybrala a doporučila vaše osobní bankéřka. První záloha, jakýsi mediální šum okolo pádu Bohemia Energy, vy jste ale klidní, vždyť máte plyn od vaší banky za výhodnou cenu, včetně bonusu v podobě kontroly kotle a komína zdarma.

S příchodem dopisu od dodavatele poslední instance přišla ledová sprcha a rozčarování. Z původních záloh tří tisíc korun zaplatit do konce října 16 490 korun, a to i když už jste zaplatili původní zálohu. A pak do poloviny listopadu dalších 17 000 a pak každý měsíc po šest měsíců stejně vysoce smrtící sumu.

Píše se říjen a ukončení dodávek elektřiny a plynu od firem Bohemia Energy je na titulních stranách. To na webu vaší banky mimo jiné stojí, že k ukončení dodávek od dodavatele, kterého doporučovala svým klientům, … připravujeme nástroje finanční pomoci, které by těmto bývalým klientům mohly pomoci překlenout následujících 6 měsíců a usnadnit jim rozhodování při výběru nového dlouhodobého dodavatele energií .

Je začátek listopadu, příslib o finanční výpomoci na webu banky stále existuje, nicméně po telefonátu s vaší osobní bankéřkou je jasné, že žádné nástroje finanční pomoci banka nenachystala. Vše funguje jako dříve, když nepomůže vlastní rezerva, pomůže rodina. Na banku se spoléhat nelze, ta tu jakoby byla jen v době, kdy ozdravovala finance prodejem produktů za provizi.

Do rukou nového eseročka

Abychom tedy peněžnímu ústavu nekřivdili, zřídili speciální linku. Dokonce zdarma. A také obvolávají klienty, kteří si dodávku energií přes jejich ústav nasmlouvali. Na pozadí stojí předání údajů nové firmě, která na svých stránkách píše: Vedeme vás bezpečně do budoucnosti energetiky. Jsme váš seriózní partner…

Opět tu jsou barevné kombinace nápadně připomínající barvy používané vaší bankou. I logo vaší bankou doporučené firmy je v modro-červené kombinaci. Prostě jen vaše banka připravila službu expresního přechodu ze stávajících drahých DPI tarifů k novým dodavatelům se standardními tržními cenami . Tato služba je zcela zdarma a pomáhá klientům rychle se zorientovat ve stávající složité situaci a maximálně urychlit proces přechodu k novému dodavateli .

Shrňme celý příběh, který je volným převyprávěním, nicméně z první ruky. Osobní bankéřka spojila klienta při osobní návštěvě pobočky kamenné banky s jinou společností, která byla ještě před pár měsíci dceřinou společností banky. Pod vidinou levnějšího plynu, pravidelné kontroly plynového kotle a bezplatné servisní linky byla na dálku uzavřena smlouva o dodávce energií. Když se ale nakonec ukázalo, že okamžité (spotové, promptní) ceny energií rostou, dodavatel vrátil licenci a ze dne na den oznámil, že přestane dodávat.

Burzovní spekulace, zisky a ztráty

S příchodem raketového růstu cen se ukázalo, že dodavatelé energií, kteří v cenících slibovali levnou energii, nejednou spekulovali na pokles cen energií. Neměli prostě energie nakoupeny, zajištěny. A když ceny energií nakonec rostly, závazky ze smluv byly zdá se beztrestně anulovány ukončením obchodní činnosti. Dalo by se říci, že zisky ze spekulací na velkoobchodních trzích s energiemi nakonec doplatili klienti na úrovni maloobchodního prodeje. Jde o statisíce domácností, mnoho příběhů a osudů.

Z pohledu námi odvyprávěného příběhu, klient, který využil přísně regulované služby bankovního poradenství, je nakonec v situaci, kdy má problém uhradit vysoké zálohy na dodávky energií. Přišel sychravý podzim, ale banka i osobní bankéřka o poskytování poradenství už zájem nejeví.

Nemilá zkušenost, uzavři produkt „SPORO SERVIS PLYN“ a může se ukázat, že nebudeš mít na zálohy. Na webových stránkách proklamovaná příprava nástrojů finanční pomoci bývalým klientům pro překlenutí následujících šesti měsíců klientům moc nepomůže. Je listopad, termín první splátky minul. Komu nepomohla rodina, ten má smůlu. Vize osobní bankéřkou slibovaných zdravých financí se nenaplnila. Rodina pomůže, poradenství selhalo – prý „čekejte, zavolají“. Co jiní?

Důvěra a reputace

Poradenství na kamenné pobočce velké banky dostala desetitisíce lidí do nekomfortní situace, mnozí se kvůli vysokým zálohám dostanou do finančních potíží. Důvěřovali svému peněžnímu ústavu, na základě doporučení osobního bankéře chtěli uspořit na platbách za energii. Zdravé finance žádají hedging, zajišťování – a dodávky energií bankou zprostředkovaným dodavatelem zřejmě moc zajištěny nebyly.

Nakonec zaplatí výrazně více, noví dodavatelé budou muset energii nakupovat za nové, aktuálně ve výšinách vyšplhané ceny energií. Z pohledu oné banky, která stojí na pozadí, jde o reputaci a renomé.

Důvěra je jako velmi jemná květinka – dlouho jí trvá, než rozkvete, a snadno se zašlápne. Kdo svému peněžnímu ústavu věřil, je možná nyní rozčarován. Nakoupil energie u svého osobního bankéře a nyní, když teče do bot, ho osobní bankéř odmítl, že s tím nemá nic společného. Nejlepší je čekat, až zavolají z informační linky – „nic nedělejte, vyčkávejte“.

Doby, kdy se v kamenných pobočkách jedné z velkých bank nabízel výhodný plyn, zřejmě skončily. Šrámy na pověsti banky zůstávají. Nelze se divit, že řada klientů banky je rozhněvaná. Ponaučení jasné, důvěřuj, ale prověřuj. Podepsat můžeš, přečíst musíš. Když nevíš, poraď se. Raději s někým z rodiny než s kýmsi, kdo potřebuje prodat.

A ponaučení poslední. Pro neznalého je asi lepší být u velkého dodavatele energií a platit průměrné ceny než sednout na lep různých zprostředkovatelů, sledovat ceníky a číst měnící se detaily smluvních podmínek.