 »   »  Test kurzů platebních karet včetně fintechů Curve, Revolut, Twisto

V květnu 2019 na Měšci vyšlo tradiční porovnání kurzů karet a nedlouho poté se další srovnání objevilo na iDnes.cz. Každé srovnání mělo svá specifika. Společným jmenovatelem bylo to, že ve srovnání chyběly karty fintechů. To mě, jakožto majitele dvou takových karet, vedlo k nápadu udělat porovnání, které bude širší, co se karet i měn týče.

Srovnání platebních karet

S výjimkou karet Curve a Revolut se srovnání dalo udělat od počítače. To znamenalo čtení produktových podmínek jednotlivých poskytovatelů, protože tam je možno najít skrytá zákoutí. To, že banka má danou měnu v kurzovním lístku, ještě neznamená, že bude kurz použit i při karetní transakci. Velmi časté je použití přepočtu kurzu nejprve kurzem asociace na eura a následně kurzem banky z eur na koruny. Nejednoduché bylo zjišťování kurzu Diners Club, protože ten není volně dostupný na stránkách a pro jeho zjištění je nutno zadávat číslo karty včetně CVV a data platnosti.

Do porovnání jsem zahrnul skoro všechny české banky, již zmíněný Revolut a Curve a také Twisto. Z měn jsem vybral euro, americký dolar, libru a singapurský dolar. Librami, americkým a singapurským dolarem jsem v pondělí 3. 6. 2019 neplatil kartami Revolut a Curve. Jelikož se kurz mění každým okamžikem, poskytne nám vodítko průměrný mezibankovní kurz z xe.com. Ten je uveden pod čarou.

Pro ty, co zajímá jen výsledek

Obecně se dá říci, že nejvýhodnější kurz dostaneme od karet Curve a Revolut, ovšem nesmíme je použít o víkendu, kdy se připlácí 0,5–2 %. Hned v závěsu je karta Twisto Premium následovaná kreditkou od Hello bank!.

Na opačném konci jsou karty vydávané MONETA Money Bank, překvapivě Twisto Standard a v případě eur Raiffeisenbank. Na sto librách se s kartou od MONETY dá prodělat skoro stovka oproti nejvýhodnější kartě.

Celé srovnání ukazuje, že tradiční banky patří k těm nadprůměrně drahým, kdežto „nové“ banky k těm levnějším.

Kurz pro karetní transakce jsem použil z neděle 2. 6. 2019 a pondělí 3. 6. 2019, kdy jsem měl možnost provést transakce v eurech i kartami Revolut a Curve.

Kurzy eura z neděle 2. června 2019

Karta Kurz 100 eur Rozdíl oproti nejlevnějšímu kurzu Raiffeisenbank 26,6436 Kč 2664,36 Kč 82,36 Kč mKarta Svět 25,9241 Kč 2592,41 Kč 10,41 Kč UniCredit Bank – kreditní karta 25,9742 Kč 2597,42 Kč 15,42 Kč Banka CREDITAS 26,09 Kč 2609 Kč 27 Kč Twisto Standard 26,62 Kč 2662 Kč 80 Kč Twisto Premium 25,82 Kč 2582 Kč 0 Kč Revolut 26,2467 Kč 2624,67 Kč 42,6 7 Kč Diners Club 26,3838 Kč 2638,38 Kč 56,38 Kč Fio banka 26,4706 Kč 2647,06 Kč 65,06 Kč Air Bank 26,412 Kč 2641,2 Kč 59,2 Kč Equa bank 26,437 Kč 2643,7 Kč 61,7 Kč Curve – víkend 26,0449 Kč 2604,49 Kč 22,49 Kč

O víkendu se tedy vyplatí platit kartami Twisto Premium, mKarta Svět a kreditkou od UniCredit Bank. Karty Raiffeisenbank a Twisto Standard je lepší nevytahovat z peněženky.

Kurzy v pondělí jsou výrazně jiné

Karta Kurz 100 eur Rozdíl oproti nejlevnějšímu kurzu Raiffeisenbank 26,6436 Kč 2664,36 Kč 80,73 Kč mBank – mKarta Svět 25,9241 Kč 2592,41 Kč 8,77 Kč UniCredit Bank – Mastercard kreditní 25,9898 Kč 2598,98 Kč 15,35 Kč UniCredit Bank – Visa kreditní 26,0016 Kč 2600,16 Kč 16,52 Kč UniCredit Bank – Mastercard debetní 26,543 Kč 2654,3 Kč 70,66 Kč Banka CREDITAS 26,109 Kč 2610,9 Kč 27,26 Kč Twisto Standard 26,64 Kč 2664 Kč 80,36 Kč Twisto Premium 25,84 Kč 2584 Kč 0,36 Kč Revolut 25,8364 Kč 2583,64 Kč 0 Kč Diners Club 26,3518 Kč 2635,18 Kč 51,5 4 Kč Fio banka 26,4604 Kč 2646,04 Kč 62,4 Kč Air Bank 26,429 Kč 2642,9 Kč 59,26 Kč Equa bank 26,437 Kč 2643,7 Kč 60,06 Kč Curve 25,8364 Kč 2583,64 Kč 0 Kč ČSOB 26,5 Kč 2650 Kč 66,3 6 Kč Komerční banka 26,537 Kč 2653,7 Kč 70,06 Kč MONETA Money Bank 26,707 Kč 2670,7 Kč 87,06 Kč Česká spořitelna – Visa 26,476 Kč 2647,6 Kč 63,96 Kč Česká spořitelna – Mastercard 26,476 Kč 2647,6 Kč 63,96 Kč Home Credit 26,566 Kč 2656,6 Kč 72,96 Kč Hello bank! 25,8605 Kč 2586,05 Kč 2,42 Kč

Z tabulky je patrné, že dobrých karet se najde dost. U karet Revolut a Curve byl kurz stejný a také nejlepší. V těsném závěsu skončila karta Twisto Premium následovaná kartou Hello bank!. S výjimkou karty Twisto Premium jsou všechny zdarma.

Kurzy dolaru během víkendu

Karta Kurz 100 USD Rozdíl oproti nejlevnějšímu kurzu Raiffeisenbank 23,8883 Kč 2388,83 Kč 68,83 Kč mBank – mKarta Svět 23,2855 Kč 2328,55 Kč 8,55 Kč UniCredit Bank – kreditní karta 23,3438 Kč 2334,38 Kč 14,38 Kč Banka CREDITAS 23,4479 Kč 2344,79 Kč 24,79 Kč Twisto Standard 23,91 Kč 2391 Kč 71 Kč Twisto Premium 23,2 Kč 2320 Kč 0 Kč Revolut 23,4192 Kč 2341,92 Kč 21,9 2 Kč Diners Club 23,7128 Kč 2371,28 Kč 51,28 Kč Fio banka 23,6806 Kč 2368,06 Kč 48,06 Kč Air Bank 23,689 Kč 2368,9 Kč 48,9 Kč Equa bank 23,7598 Kč 2375,98 Kč 55,98 Kč

Výsledek je téměř stejný jako v případě eura. Trochu překvapí kurz Revolutu navzdory víkendové přirážce.