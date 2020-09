Test kurzů platebních karet: dobrých karet ubývá, kurz je vítaným příjmem

Alchymie. Tak by se jedním slovem dal nazvat způsob stanovování kurzů při používání platebních karet v cizí měně. Vydavatelé platebních karet používají pro zúčtování transakcí kartou v cizí měně tři možnosti. První – použijí čistý kurz kartové společnosti bez dalších přirážek. Druhou – použijí vlastní kurzový lístek. Třetí – použijí vlastní kurzový lístek a k tomu přihodí ještě další procentní marži.

A aby to nebylo tak snadné, tak jedna transakce může být převedena přes tři měny, protože roli zde hraje i zúčtovací měna vydavatele karty. V praxi to znamená, že pokud vydavatel karty pro zúčtování používá vždy a jen euro, transakce např. v USD se nejprve převede do EUR a teprve poté do CZK, jak ji uvidíte na výpisu z karty. Pokud se k transakci účtuje ještě procentní kurzová marže, už se promítne do celkové částky v CZK. A to nijak neovlivníte.

A pak tu máme další proměnnou: zaúčtování transakce. To je další mňamka.

Někteří vydavatelé karet vám zaúčtují kartovou transakci ihned, přestože k jejímu faktickému zúčtování dojde třeba až za dva dny. Většinou jim to obchodně vychází, někdy naopak vyhraje zákazník podle toho, jak se mezitím pohnuly kurzy. Takto postupuje Air Bank a Česká spořitelna (v tabulce je datum přepočtu kurzu shodné s dnem transakce). Stejně postupují i fintechy Curve a Revolut, jenže když s jejich kartami budete platit o víkendu (když jsou zavřené finanční trhy), naúčtují vám k transakci nepěknou marži. A ta se zvýší ještě podle výše transakce, protože i na dobré kurzy pro bezplatné služby používají fintechy tzv. FUP (fair user policy). Kdo chce mít jejich kurzy dobré pořád, musí holt zaplatit měsíční poplatky.

Další vydavatelé transakci zaúčtují až za den, či dva. Mezitím se kurzy ale opět pohnuly.

V tabulkách proto vidíte i skutečná data zaúčtování transakcí a pro porovnání í středové kurzy kartových společnosti Mastercard a Visa v daných dnech. Jenže… stejně to moc nesedí. Pro transakční test použitá referenční kreditní karta Mastercard od Hello bank! sice měla obecně nejlepší kurzy, ale oproti středovým kurzům Mastercard byla její hodnota výrazně odlišná. Znamená to, že důležitý je i čas zaúčtování a čas stanovení středového kurzu. Nebudeme vám tím ale plést hlavu, takže pojďme k věci.

Dva testy, ale je to čím dál složitější

Provedli jsme dva testy, jeden v eurech, druhý v polských zlotých. Transakce proběhly fyzicky přímo na území obchodníka cizího státu, na jednom místě a v rozmezí hodiny, karta za kartou, postupně a abecedně. Všechny transakce byly bezkontaktní vyjma karet Diners Club, kde bezkontakt zazlobil a transakce tak byla čipová.

Kdo je vydavatelem platebních karet v ČR: Banky,

úvěrové společnosti (např. Cofidis, Home Credit)

stravenkové společnosti (např. Edenred, Lidl stravenky)

fintechy s licencí platební instituce (např. Curve, Revolut, Twisto apod.)

V přehledu však nejsou všechny dostupné karty v ČR. Chybí nám karty ze společností Cofidis, Home Credit, J & T Banky, PPF banky, stravenkových společností a řada kreditních karet. Důvod je prostý: sehnat dobrovolníky je čím dál složitější. Držet kreditní karty jen pro účely testování je nákladné a komplikuje to i soukromý život vlivem zápisu v úvěrovém registru.

Komplikují se i debetky. Banky nemají povinnost vám účet otevřít (vyjma základního platebního účtu, pokud jej nikde jinde nemáte). A novinkou je, že se mohou (a musí) ptát na důvod založení. Při otevření účtu v České spořitelně v červnu 2020 bankéřka po autorovi článku požadovala doslovně vyjmenovat další účty, které v ČR má a u koho. Pak stojíte před volbou, zda máte lhát a získat informace, nebo říct pravdu s tím, že vám účet někde třeba neotevřou.

Jak jsme si popsali, stanovení kurzu je alchymie a hraje v něm roli mnoho proměnných. Abychom však měli základ pro stanovení rozdílu marží, udělali jsme kreditní kartu Mastercard od Hello bank! jako referenční kartu, protože používá středové kurzy Mastercard. A to i přesto, že samotné kurzy Mastercard byly nakonec odlišné. Protože všechny kartové transakce proběhly v jednom časovém úseku a na stejném místě, výsledky v tabulce dokážou pomoci zorientovat se, s jakou kartou ušetříte a s jakou ne, i přes rozdíly v zaúčování.

EUR – středa 26. srpna 2020, 18:30 – 19:30 hodin

Země: Slovensko

Místo: Čerpací stanice OMV, Čadca

Výpočty bez zaokrouhlení, v tabulce ale zaokrouhleno na 3 desetinná čísla.

Test kurzů platebních karet – EUR Vydavatel karty Typ karty Kurz Zaúčtováno Rozdíl ==== Oficiální kurz Mastercard – střed 26,281 26. 8.. 2020 26,322 27. 8. 2020 26,296 28. 8. 2020 ==== Oficiální kurz Visa – střed 26,204 26. 8. 2020 26,291 27. 8. 2020 26,334 28. 8. 2020 ========== ========== ========== ========== Air Bank Mastercard debetní 26,947 28. 8. 2020, přepočet 26. 8. 2020 2,81 % Banka CREDITAS Mastercard debetní 26,842 27. 8. 2020 2,41 % Curve Mastercard debetní 26,263 26. 8. 2020 0,20 % Česká spořitelna Visa debetní 26,895 28. 8. 2020, přepočet 26. 8. 2020 2,61 % ČSOB Mastercard debetní 26,789 28. 8. 2020 2,21 % Diners Club Diners Club kreditní 26,895 28.8. 2020, přepočet 27. 8. 2020 2,61 % Equa bank Mastercard debetní 26,895 27. 8. 2020 2,61 % Expobank Mastercard debetní 26,895 27. 8. 2020 2,61 % Fio banka Maestro debetní 27,000 27. 8. 2020 3,01 % Hello bank! Mastercard kreditní 26,211 27. 8. 2020 0 % Hello bank! Mastercard debetní 26,632 28. 8. 2020 1,61 % Komerční banka Visa debetní 27,000 28. 8. 2020 3,01 % mBank Visa debetní (mKarta Svět) 26,368 27. 8. 2020 0,60 % MONETA Money Bank Visa debetní 27,158 28. 8. 2020 3,61 % Raiffeisenbank Visa debetní 27,211 28. 8. 2020 3,82 % Raiffeisenbank Mastercard kreditní 27,156 27. 8. 2020 3,61 % Revolut Mastercard debetní chyba testu Sberbank Visa debetní 27,211 28. 8. 2020 3,82 % Twisto Mastercard debetní 27,000 27. 8. 2020 3,01 % UniCredit Bank Mastercard debetní 27,211 28. 8. 2020 3,82 %

Výsledek testu v eur

Nejlepší kurz měla dle očekávání kreditka Mastercard od Hello bank! Jenže jde o kreditní kartu, tu nemá každý a ani ji každý nedostane. Vítězem pro běžnou klientelu je tak debetní karta Visa (mKarta Svět) od mBank, rozdíl v kurzu byl pouhých 0,60 %, což je fantastický výsledek. Na druhém místě u debetních karet je debetka Hello bank! s rozdílem 1,61 % od kurzu. To je stále velmi lušný výsledek.

Očekávaný skvělý kurz má i karta Curve, ale u ní je potřeba dodat, že pro výborné kurzy je potřeba splnit podmínky a dobré kurzy neplatí o víkendech. U Curve je limit pro dobré kurzy 500 GBP/30 dnů (cca 14 370 Kč), poté je přirážka 2 %.

Podobně je na tom Revolut (testována karta byla, ale vlivem chyby testera byla transakce odečtena z eurové složky účtu a ne z korunové). U Revolutu sice není strop na cizoměnové transakce, ale má víkendové příplatky.

Nejhorší eurový kurz byl u karet Raiffeisenbank, Sberbank a UniCredit bank, shodně byl rozdíl 3,82 %. Hned za nimi je MONETA Money Bank a kreditka Raiffeisenbankk s rozdílem 3,61 %. Všimněte si, že debetky Rajfky mají horší kurzy, než její kreditky. Je však potřeba dodat, že Rajfka má silnou zbraň v podobě multiměnového účtu (ne mutiměnové karty, kterou umí některá konkurence), takže nevýhodné kurzy lze snadno obejít vlastní složkou dané měny. Transakce se přednostně zúčtuje z měny cizoměnové složky.

Stejné (horší) kurzy měly karty Fio banky, Komerční banky a Twisto, rozdíl byl 3,01 %. U Twista je potřeba dodat, že jeho vyšší tarif Premium za 99 Kč měsíčně nabízí lepší kurzy, ale podobně jako ostatní fintechy, jen do limitu – ten je 16 500 Kč.

NEJlepší a NEJhorší karty – EUR Vydavatel karty Typ karty Kurzový rozdíl Hello bank! Mastercard kreditní 0 % mBank Visa debetní (mKarta Svět) 0,60 % Hello bank! Mastercard debetní 1,61 % ========= ========= ========= Raiffeisenbank, Sberbank, UniCredit Bank Visa debetní, Visa debetní, Mastercard debetní 3,82 % MONETA Money Bank, Raiffeisenbank Visa debetní, Mastercard kreditní 3,61 % Fio banka, Komerční banka, Twisto Maestro debetní, Visa debetní, Mastercard debetní 3,01 %

PLN – úterý 25. srpna 2020, 20 – 21 hodin

Země: Polsko

Místo: Čerpací stanice Orlen, Chalupki

Výpočty bez zaokrouhlení, v tabulce ale zaokrouhleno na 3 desetinná čísla.

Test kurzů platebních karet – PLN, úterý 25. 08. 2020, 20 – 21 hod. Vydavatel karty Typ karty Kurz Zaúčtováno Rozdíl ==== Oficiální kurz Mastercard – střed 5,979 25. 8. 2020 6,004 26. 8. 2020 6,041 27. 8. 2020 ==== Oficiální kurz Visa – střed 5,867 25. 8. 2020 5,893 26. 8. 2020 5,891 27. 8. 2020 ========== ========== ========== ========== Air Bank Mastercard debetní 6,109 27. 8. 2020, přepočet 25. 8. 2020 2,44 % Curve Mastercard debetní 5,945 25. 8. 2020 -0,30 % Banka CREDITAS Mastercard debetní 6,309 26. 8. 2020 5,79 % Česká spořitelna Visa debetní 6,109 27. 8. 2020, přepočet 25. 8. 2020 2,44 % ČSOB Mastercard debetní 6,073 27. 8. 2020 1,83 % Diners Club Diners Club kreditní 6,064 27. 8. 2020, přepočet 26. 8. 2020 1,68 % Equa bank Mastercard debetní 6,327 26. 8. 2020 6,10 % Expobank Mastercard debetní 6,327 26. 8. 2020 6,10 % Fio banka Maestro debetní 6,127 26. 8. 2020 2,74 % Hello bank! Mastercard kreditní 5,964 26. 8. 2020 0 % Hello bank! Mastercard debetní 6,182 27. 8. 2020 3,66 % Komerční banka Visa debetní (mKarta Svět) 6,382 27. 8. 2020 7,01 % mBank Visa debetní 6,000 27. 8. 2020 0,61 % MONETA Money Bank Visa debetní 6,200 27. 8. 2020 3,86 % Raiffeisenbank Visa debetní 6,164 27. 8. 2020 3,35 % Raiffeisenbank Mastercard kreditní 6,145 26. 8. 2020 3,05 % Revolut Mastercard debetní 5,964 25. 8. 2020 0 % Sberbank Visa debetní 6,164 27. 8. 2020 3,35 % Twisto Mastercard debetní 6,145 27. 8. 2020 3,05 % UniCredit Bank Mastercard debetní 6,164 27. 8. 2020 3,35 %

Výsledky testu v PLN

Tabulka v polských zlotých byla pro nás velkým překvapením, rozdíl v kurzech je ohromující. Nejhůře dopadla Komerční banka (7,01 %), fintechová karta Curve se naproti tomu dostala i před referenční kartu kreditku Hello bank! (-0,30 %). Myslíme si, že zásadní vliv na neeurové měny má způsob konverze, tedy zda konverze probíhá dle kurzovního lístku vydavatele karty, nebo přes další měnu. Zatím co v eurech byla debetka Hello bank! na druhém místě, ve zlotých je rozdíl 3,66 % a před touto kartou je dokonce Diners Club, ČSOB a Česká spořitelna. Jak píšeme, je to alchymie.

Polský test však přesto jasně určil vítěze. V kategorii kreditek je to kreditka Hello bank! (ano, víme, že některé kreditky UniCredit Bank také umí středové kurzy Mastercard, ale nemohli jsme je otestovat), v kategorii debetních karet je to mKarta Svět od mBank, v testu to byla Visa. Rozpětí ostatních karet je velmi odlišné.

NEJlepší a NEJhorší karty – PLN Vydavatel karty Typ karty Kurzový rozdíl Hello bank! Mastercard kreditní 0 % mBank Visa debetní (mKarta Svět) 0,61 % Diners Club Diners Club kreditní 1,68 % ČSOB Visa debetní 1,83 % ========= ========= ========= Komerční banka Visa debetní 7,01 % Equa bank, Expobank Mastercard kreditní 6,10 % Banka CREDITAS Mastercard debetní 5,79 %

Sečteno a podtrženo

Poplatky za používání karet při cizoměnových transakcí se staly běžnou součástí všech vydavatelů karet v Česku. Nejsou sice vidět, ale jsou součástí kurzů. A ty jsou značně odlišné. V době publikace článku slavíme 10 let od našeho prvního testu kurzů platebních karet. A za tu dobu se změnilo hodně.

Suverénně nejhorší kurzy vždy měla mBank a hned za ní MONETA Money Bank (resp. GE Money). Rovněž Diners Club patřil ke kurzově nevýhodným kartám. Tomu je konec.

mBank má v podobě mKarty Svět nejlepší debetní kartu na trhu, která bez dalších podmínek nabízí velmi férové kurzy při platbě v cizích měnách. Vážně nic lepšího není, píšeme-li o debetkách bez podmínek a bez poplatků. Pokud je pro vás kurz velmi důležitý, založením účtu u mBank a pořízením karty Svět ušetříte. Diners Club se srovnal a tradici špatných kurzů tak zůstala věrná jen MONETA Money Bank. Ale aby v tom nebyla sama, vzala si s sebou Raiffeisenbank

„Malé“ banky v podobě Banky CREDITAS, Equa bank, Expobank či Sberbank také už nepatří mezi kurzově lepší banky. Srovnaly laťku s „velkými“ a umí je i předčít. Rozumějte, kurzy mohou být u nich výrazně horší.

Ušetřit na kurzech umí fintechy Curve a Revolut. Ale je těm, kdo znají jejich podmínky a baví je hrát si s mobilem a zkoumáním limitů transakcí a podmínek.

Pro milovníky kreditek s nejlepšími kurzy tu zůstává kreditka Hello bank! a kreditní karty Mastercard od UniCredit Bank. Zatím. Vydavatelé karet totiž dali jasný signál, že mají-li být základní platbní služby bez poplatků, odněkud poplatky vybírat musí. Kartové transakce jsou běžným poplatkovým zdrojem, který byl u českých karet mnoho let opomíjen, ale i v tomto jsme se zahraničím srovnali laťku.