Kolik dostanete diety a stravné u zahraniční služební cesty v roce 2021?

Většinou se mění sazby spíše u mimoevropských zemí, tentokrát však i u několika zemí Evropy, zejména u post-socialistických států.

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR.

Každý rok nová vyhláška

Nárok zaměstnanců na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce. Cílem prováděcí vyhlášky je zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování, a prostřednictvím stanovení základních sazeb pro jednotlivé země zohlednit rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu Ministerstvo financí případně upraví případně výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2021 určuje vyhláška Ministerstva financí č. 510/2020 Sb., která k 1. lednu 2021 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 310/2019 Sb., jež stanoví sazby pro rok 2020.

Zvyšují se sazby při cestách do těchto zemí Země Měna Základní sazba 2020 Základní sazba 2021 Afghánistán EUR 40 45 Albánie EUR 35 40 Bulharsko EUR 35 40 Čad EUR 45 50 Filipíny EUR 35 40 Indonésie EUR 35 40 Kamerun EUR 45 50 Kuba EUR 50 55 Niger EUR 45 50 Nigérie EUR 45 50 Rovníková Guinea EUR 45 50 Senegal EUR 45 50 Slovinsko EUR 35 40 Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR 35 40 Švédsko EUR 50 55 Tchaj-wan EUR 40 45 Turkmenistán EUR 40 45

Uvažovalo se, respektive byly navrhovány i změny u těchto zemí: ostrovní státy Austrálie a Oceánie, Lucembursko, Nový Zéland, Saúdská Arábie, ale nedošlo k nim.

Ostatních zemí se změna netýká a základní sazby zahraničního stravného zůstávají totožné. Kompletní seznam zemí se základními sazbami zahraničního stravného uvádíme v tabulce níže.

Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2021 Afghánistán EUR euro 45 Albánie EUR euro 40 Alžírsko EUR euro 45 Andorra EUR euro 45 Angola USD americký dolar 60 Argentina USD americký dolar 50 Arménie EUR euro 35 Austrálie a Oceánie – ostrovní státy USD americký dolar 60 Ázerbájdžán EUR euro 40 Bahamy USD americký dolar 50 Bahrajn EUR euro 45 Bangladéš USD americký dolar 50 Belgie EUR euro 50 Belize USD americký dolar 50 Benin EUR euro 45 Bermudy USD americký dolar 50 Bělorusko EUR euro 45 Bhútán USD americký dolar 50 Bolívie USD americký dolar 40 Bosna a Hercegovina EUR euro 40 Botswana USD americký dolar 55 Brazílie USD americký dolar 55 Brunej USD americký dolar 40 Bulharsko EUR euro 40 Burkina Faso EUR euro 45 Burundi USD americký dolar 55 Čad EUR euro 50 Černá Hora EUR euro 35 Čína EUR euro 45 Dánsko EUR euro 55 Džibuti EUR euro 50 Egypt EUR euro 35 Ekvádor USD americký dolar 50 Eritrea USD americký dolar 50 Estonsko EUR euro 40 Etiopie EUR euro 45 Filipíny EUR euro 40 Finsko EUR euro 50 Francie EUR euro 45 Francouzská Guayana EUR euro 45 Gabon EUR euro 50 Gambie EUR euro 45 Ghana EUR euro 50 Gibraltar EUR euro 40 Gruzie EUR euro 35 Guatemala USD americký dolar 45 Guinea EUR euro 45 Guinea-Bissau EUR euro 45 Guyana USD americký dolar 50 Honduras USD americký dolar 45 Hongkong EUR euro 45 Chile USD americký dolar 55 Chorvatsko EUR euro 35 Indie EUR euro 45 Indonésie EUR euro 40 Irák EUR euro 40 Írán EUR euro 40 Irsko EUR euro 50 Island EUR euro 60 Itálie včetně Vatikánu a San Marina EUR euro 50 Izrael USD americký dolar 55 Japonsko USD americký dolar 65 Jemen EUR euro 35 Jihoafrická republika EUR euro 40 Jižní Súdán EUR euro 45 Jordánsko EUR euro 45 Kambodža USD americký dolar 45 Kamerun EUR euro 50 Kanada USD americký dolar 50 Kapverdy EUR euro 40 Karibik – ostrovní státy USD americký dolar 55 Katar USD americký dolar 50 Kazachstán EUR euro 45 Keňa EUR euro 45 Kolumbie USD americký dolar 45 Komory USD americký dolar 55 Konžská republika (Brazzaville) USD americký dolar 60 Konžská demokratická republika (Kinshasa) USD americký dolar 60 Korejská lidově demokratická republika EUR euro 45 Korejská republika EUR euro 45 Kosovo EUR euro 45 Kostarika USD americký dolar 50 Kuba EUR euro 55 Kuvajt EUR euro 40 Kypr EUR euro 40 Kyrgyzstán EUR euro 40 Laos USD americký dolar 45 Lesotho USD americký dolar 50 Libanon USD americký dolar 55 Libérie EUR euro 45 Libye EUR euro 45 Lichtenštejnsko CHF švýcarský frank 60 Litva EUR euro 40 Lotyšsko EUR euro 40 Lucembursko EUR euro 50 Macao EUR euro 45 Madagaskar EUR euro 40 Maďarsko EUR euro 35 Makedonie EUR euro 35 Malajsie USD americký dolar 45 Malawi USD americký dolar 45 Maledivy USD americký dolar 55 Mali EUR euro 45 Malta EUR euro 50 Maroko EUR euro 35 Mauretánie EUR euro 40 Mauricius USD americký dolar 55 Mexiko USD americký dolar 50 Moldavsko EUR euro 40 Monako EUR euro 45 Mongolsko EUR euro 40 Mozambik USD americký dolar 50 Myanmar (Barma) USD americký dolar 50 Namibie USD americký dolar 50 Německo EUR euro 45 Nepál USD americký dolar 50 Niger EUR euro 50 Nigérie EUR euro 50 Nikaragua USD americký dolar 45 Nizozemsko EUR euro 50 Norsko EUR euro 60 Nový Zéland USD americký dolar 60 Omán EUR euro 50 Pákistán EUR euro 35 Panama USD americký dolar 45 Paraguay USD americký dolar 45 Peru USD americký dolar 50 Pobřeží slonoviny EUR euro 40 Polsko EUR euro 40 Portugalsko a Azory EUR euro 40 Rakousko EUR euro 45 Rovníková Guinea EUR euro 50 Rumunsko EUR euro 35 Rusko EUR euro 45 Rwanda USD americký dolar 55 Řecko EUR euro 40 Salvador USD americký dolar 45 Saúdská Arábie EUR euro 50 Senegal EUR euro 50 Seychely USD americký dolar 60 Sierra Leone EUR euro 40 Singapur USD americký dolar 60 Spojené arabské emiráty USD americký dolar 55 Slovensko EUR euro 35 Slovinsko EUR euro 40 Somálsko USD americký dolar 55 Spojené státy americké USD americký dolar 60 Srbsko EUR euro 35 Středoafrická republika USD americký dolar 50 Súdán USD americký dolar 55 Surinam USD americký dolar 50 Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR euro 40 Svazijsko USD americký dolar 55 Sýrie EUR euro 50 Španělsko EUR euro 45 Šrí Lanka USD americký dolar 50 Švédsko EUR euro 55 Švýcarsko CHF švýcarský frank 75 Tádžikistán EUR euro 40 Tanzanie USD americký dolar 55 Thajsko EUR euro 40 Tchaj-wan EUR euro 45 Togo EUR euro 40 Tunisko EUR euro 40 Turecko EUR euro 40 Turkmenistán EUR euro 45 Uganda USD americký dolar 55 Ukrajina EUR euro 45 Uruguay USD americký dolar 50 Uzbekistán EUR euro 40 Velká Británie GBP anglická libra 45 Venezuela USD americký dolar 65 Vietnam EUR euro 40 Zambie USD americký dolar 55 Zimbabwe USD americký dolar 50 Ostatní neuvedené země EUR euro 35

Zaměstnavatel může stravné snížit o 25 nebo i 50 %

Stravné může být sníženo zaměstnancům podnikatelského sektoru až o 25 % obecně a námořníkům a dalšímu personálu vnitrozemské plavby plující do zahraničí až na polovinu, tedy na 50 %.

Podle § 170 odst. 2 ZP, sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát prováděcím právním předpisem (vyhláškou MF).

Pokud zaměstnavatel možnosti snížit stravné až o 25 %, resp. 50 % nevyužije, musí stravné určit z výše základní sazby zahraničního stravného stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláškou MF). Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

Nejvyšší soud ČR v rozsudku (spis. zn. 21 Cdo 4469/2017, ze dne 30. 5. 2018), o kterém jsme vás informovali v tomto článku, potvrdil, že zaměstnavatel je (podle ust. § 170 odst. 2 ZP) oprávněn snížit základní sazbu zahraničního stravného také jednostranně, bez souhlasu zaměstnance; tato sazba však musí být stanovena (určena) ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu, a musí tedy činit nejméně 75 % (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby 50 %) základní sazby stanovené právním předpisem (vyhláškou MF).

O snížení musíte vědět předem

Umožňuje-li § 170 odst. 2 ZP, aby zaměstnavatel se zaměstnancem sjednal základní sazbu zahraničního stravného, anebo aby tuto sazbu jednostranně určil, rozumí se tím, že k tomuto sjednání či určení dojde s vědomím zaměstnance předtím, než zahraniční pracovní cestu nastoupí, vyložil Nejvyšší soud ČR v dalším rozhodnutí, které se týkalo zahraničního stravného, tentokrát určeného všeobecně ve firmě interním předpisem zaměstnavatele.

Tak jako není rozumného důvodu vycházet z toho, že účastníci budou jednat o základní sazbě zahraničního stravného až poté, co cesta proběhne, bylo by stejně v rozporu s informační povinností zaměstnavatele, aby zaměstnanec byl v průběhu cesty v nejistotě, za jakých podmínek pracovní cestu koná.

To platí nejen v případě, určí-li zaměstnavatel základní sazbu zahraničního stravného individuálně pro jednotlivého zaměstnance, ale i v případě, je-li tato sazba určena obecně vnitřním předpisem. Pro zaměstnance se přitom vnitřní předpis stává závazným nejdříve ode dne, kdy s ním byl řádně seznámen, určil Nejvyšší soud ČR v rozsudku (spis. zn. 21 Cdo 2453/2019, ze dne 19. 5. 2020), o němž jsme informovali v tomto článku.

Při kratším výjezdu nižší sazby podle počtu hodin

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.

2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.

1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.

Někdy je třeba řešit též problém souběhu nároku na zahraniční a tuzemské stravné, jak jsme o tom psali v tomto článku.

Krácení stravného za bezplatně poskytnuté jídlo

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,

35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,

25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Zahraniční stravné zaměstnanci zaměstnavatele státní a veřejné správy (jmenovaného v § 109 odst. 3 ZP) vůbec nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá a) 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, b) déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla. Toto naposledy uvedené pravidlo upřesnila novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.).

