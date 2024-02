Stavební spoření Čechy zklamalo. Které investice se nám začínají více líbit?

Investování? Pořád ještě neslušné slovo, které se nepoužívá na veřejnosti, protože o penězích se nahlas nemluví. Je to jako začarovaný kruh: Češi se pořád nejvíce spoléhají na spořicí účty, protože se investic z nejrůznějších důvodů bojí. A protože neví, jak se říká, kudy do toho, tak se o ně příliš nezajímají a nevyhledávají informace. Se známými se o penězích nebaví, protože to je nevhodné téma ke konverzaci, a na odborníky se málokdy obrátí, protože jim příliš nedůvěřují. Tak nechají ležet peníze na bankovních, nebo přinejlepším spořicích účtech a nakonec litují, že raději neinvestovali, protože slyšeli, že v uplynulém roce měli investoři zajímavé zhodnocení.

Tak nějak by se dal popsat přístup nadpoloviční většiny (60 %) obyvatel Česka, a to ještě v tom lepším případě. V horším případě se kruh uzavírá jinak: Protože slyšeli, že investice umí tvořit zajímavé zhodnocení, v kombinaci s neznalostí naletí část lidí na výmluvnost podvodníka, který po telefonu slibuje ohromující zisky, a pošlou peníze do končin, odkud není návratu. Tím se nechuť k investování ještě víc prohloubí.

Popsané chování vyplývá z průzkumu, který si nechala vypracovat Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) společnosti Perfect Crowd. Průzkum ukazuje, že se vztah Čechů k investování pomalu a jistě mění, protože se za uplynulých 7 let objem investic zdvojnásobil a například v podílových fondech má své úspory 20 % domácností. Statistiky začíná vylepšovat přicházející mladá generace, zejména muži, kteří se nebojí technologií, rychle načerpají informace a s oblibou využívají investiční mobilní aplikace.

Nejlepší jsou cihly…

Na čem se Češi poměrně shodnou, je, že nejlepší investicí v životě byla jejich nemovitost. Pravdou je, že vývoj cen nemovitostí byl v posledních desetiletích až na drobné a krátké výkyvy velice příznivý. Lidé, kteří si pořídili byty v době privatizace bytových fondů, vidí, jak se jim jejich bydlení za tu dobu zhodnotilo a že dnes už by si stejné bydlení pořídit nemohli. Zároveň si však uvědomují, jak je dnes pro mladé lidi obtížné sehnat vlastní bydlení, a právě proto cca 45 % rodičů spoří dětem na nákup nemovitosti.





… a pak také úspěšné vztahy

Komu se manželství a rodina povedly, ten je většinou také označuje za nejlepší životní investici. A naopak ti, komu se rodinné vztahy nepovedly, pak manželství označují za nejhorší investici v životě.

My Češi, podobně jako jiné evropské kultury, máme námluvy spojené se spontaneitou, romantikou a silnými city. Do světa zamilovaného pobláznění se předmanželské smlouvy a dělení majetku nehodí, říká předseda AKAT Martin Řezáč. Budeme tak nadále náchylní k tomu, že naše nejlepší a nejhorší investice budou ty do vztahů, myslí si.

Kromě nevydařených vztahů lidé ještě jako další špatnou investici označují nákup ojetého auta a také sázení.

Kdy přichází na řadu zájem o investice

Jakmile začnou domácnosti zůstávat peníze navíc z měsíčních příjmů po odečtení nákladů, je to spouštěč pro chuť investovat. Stále to však neznamená, že se do investice pustí, a jak už jsme napsali v úvodu článku, pak své váhavosti a nečinnosti litují. Přes 35 % dospělé populace si vyčítá, že své přebytečné prostředky neinvestovali.

Co lidi nejvíce k investování motivuje? Zde jsou nejčastější odpovědi:





Chci, aby mé peníze jen tak nezahálely.

Chci se zajistit na stáří, nevěřím, že se o mně postará stát.

Chci si ve vyšším věku zajistit aktivní životní styl.

Bez investování nelze ochránit moje peníze před inflací.

Chci zajistit budoucnost mých dětí, šetřím jim peníze na start do života.

Chci vytvořit větší finanční rezervu pro nenadálé situace.

Chci investovat, protože to jde dnes jednoduše a bez bariér.

Chci si koupit nemovitost.

Investuji, abych mohl/a předčasně splatit hypotéku.

Jaké máme finanční produkty a do čeho nejčastěji investujeme

Na prvním místě si úspěšně stojí běžný bankovní účet, který využívají naprosto všichni oslovení respondenti průzkumu. Hned v závěsu za ním je spořicí účet, kam si vloni odkládalo své úspory ještě více lidí než v roce 2022 (54 → 56 %). Na těchto dvou typech účtů měli vloni Češi uloženo přes 3 biliony Kč, přičemž polovina z této částky leží běžných účtech, které nenesou žádné zhodnocení.

Na dalších příčkách jsou následující produkty:

Penzijní spoření (42 %)

Stavební spoření (jeho obliba meziročně poklesla z 30 na 20 %)

Podílové fondy (17 %)

Investiční životní pojištění (11 %)

Investiční nemovitost (10 %)

Zlato a drahé kovy (10 %)

Termínovaný vklad (10 %)

Kryptoměny (9 %)

Akcie konkrétních zahraničních firem (9 %)

Akcie konkrétních českých firem (7 %)

Alternativní investice (6 %)

ETF – Exchange Traded Funds (5 %)

Státní dluhopisy (5 %)

Fondy kvalifikovaných investorů (5 %)

Korporátní a firemní dluhopisy (4 %)

Jiná investice (3 %)

Vítězem ve spokojenosti investorů jsou ETF. „Stavebko“ se propadlo až na konec

Ze všech výše vyjmenovaných investičních produktů mají Češi nejraději ETF, tedy Exchange Traded Funds, což jsou podílové fondy řízené robotem, bez lidského zásahu. Nejčastěji ETF kopírují populární americký index S&P 500, který má za sebou velice úspěšný rok. Další v oblibě jsou alternativní investice, tedy umění, poštovní známky a také termínované vklady. Investorům se líbí zahraniční i české akcie a naprostou spokojenost lidé vyslovují nejčastěji s nemovitostmi a kupodivu také s běžným účtem.

Zklamáním roku je stavební spoření, které neuspokojilo 31 % dotázaných lidí.

Spokojenost s investicemi 2023 Autor: Asociace pro kapitálový trh ČR

Které faktory jsou důležité pro volbu investice

V první řadě je to dosavadní výnos a také to, kdo investici nabízí. I když dosavadní výnosy nejsou zárukou úspěchu v budoucnosti, přesto je to jeden z ukazatelů, o který se investoři opírají. Důležitou roli hraje, zda je investice schopna překonat inflaci.

Co lidem na investicích vadí

Čeho se Češi na investování nejvíce bojí? Jednoznačně je nejvíc děsí hrozba, že se z investice vyklube podvod. Není se čemu divit, policejní statistiky zejména v posledních 2 letech jsou až děsivé. Jenom za rok 2023 Policie ČR eviduje přes 19,5 tisíce dokonaných podvodů, při kterých lidé dobrovolně „odevzdali“ kyberšmejdům téměř 1 miliardu korun.

Podvodníkům přitom hrají do karet dvě zásadní věci: za prvé nedostatečná finanční gramotnost obětí, za druhé je to obyčejná hamižnost a bezhlavá touha po rychlém zbohatnutí. Bariéra v investování kvůli možnému podvodu přitom stále narůstá. Strach z podvodu v roce 2022 uvádělo 33 % respondentů, vloni to bylo už 43 %.

V další řadě mají strach ze ztráty zainvestovaných peněz nebo se neumí rozhodnout, komu by své peníze svěřili. Další důvody můžete vidět v následujícím grafu.

Z čeho mají lidé strach při investování Autor: Asociace pro kapitálový trh ČR

Nejčastější chyby v investování

Třetina české populace si je vědoma, že si nechala utéct příležitost, kdy mohla investovat přebytečné peníze, ale neudělala to. A také třetina lidí čelila nabídce, která slibovala nereálně vysoké zhodnocení. Do podvodné nabídky investoval dokonce každý čtvrtý dotázaný. Z toho vyplývá, že Češi teprve pomalu nabírají investiční gramotnost, kterou oslabují útoky kyberšmejdů, což nakonec podvedeného člověka znechutí a o další investování se už nepokouší.

Jaké chyby při investování lidé nejčastěji dělají?