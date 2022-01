Stát nabízí kompenzační bonus, ale u žádostí dělá průtahy. Tlačí na zpětvzetí žádostí

Ty příběhy jsou téměř jako přes kopírák. Rapidní propad tržeb, zrušené zakázky, nechodící zákazníci. Místo ale kompenzačního bonusu, jehož znovuzavedením se chlubila tehdejší ministryně financí Schillerová, žadatelé nedostanou nic. Přesněji, žádost OSVČ o bonus je pomyslně řečeno smetena ze stolu. Finanční správa žadatele kontaktuje neformální cestou, nebo následně přímo zasílá rozhotnutí o zastavení řízení. Při neformální komunikaci pracovníci finančních úřadů chtějí doložit různé dokumenty, fakury, objednávky či přímo kontakty na zákazníky a další důkazy.

Žádáme Vás o konkrétní popis Vaší situace v tomto období ve vazbě na vládní opatření a o uvedení odběratelů Vašich služeb včetně kontaktu na ně, uvádí se doslova v jednom zaslaném emailu finančním úřadem.

1. příběh: Kuchař

Kuchař na cateringových a společenských akcích. Ze dne na den neměl co dělat. Akce sice zrušeny nebyly, ale byly jen pro očkované a v omezeném počtu, takže téměř všechny firmy je stornovaly. Finanční úřad mu sdělil, že jeho činnost se „nepovažuje za významně dotčenou.“ Tím reakce berňáku nekončila: V souvislosti s tím Vás správce bonusu upozorňuje, že pouhé snížení poptávky po výstupech Vaší činnosti (např. obava klientů o vlastní zdraví) není důvodem dle § 1 zákona o kompenzačním bonusu, pokud nebyla Vaše činnost omezena výše uvedenými opatřeními.

2. příběh: Strážný

Úklid a ostraha budov. Pokles tržeb kvůli klientovi byl jednoznačný. Berňák nejdříve podnikatele kontaktoval telefonicky. Sdělil mu, že na kompenzační bonus nárok nemá a má svoji žádost stáhnout. Po tomto telefonu následoval email: Dle usnesení vlády ČR č. 1037, 1065 nebo 1066 ani Mimořádným opatřením nebyla vaše činnost nijak zakázána či omezena a Vaše profese šla i nadále vykonávat, s dovětkem: Žádám Vás tedy tímto o zvážení oprávněnosti vaší žádosti (případné zpětvzetí) nebo o prokázání, že provozování činnosti bylo znemožněno v důsledku zákazu nebo omezení dle stanov vlády ČR.

To je přitom nesprávný úřední postup, bonus má být totiž přiznaný automaticky a až následně může (by měl) finanční úřad kontrolovat jeho oprávněnost.

Kompenzační bonus je vyměřen dnem podání žádosti

Nárok na bonus vzniká automaticky podáním žádosti. Podle daňového řádu může k zastavení řízení dojít jen tehdy, pokud bylo učiněno zjevně právně nepřípustné podání. Může jít například o situaci, kdy daňový subjekt podal dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně, popisuje podrobný postup Daniel Morávek, zástupce šefredaktora serveru Podnikatel.cz, který problematiku kompenzačnch bonusů bedlivě sleduje od počátku.

Pokud chce ale finanční úřad ověřit splnění hmotněprávních podmínek pro vznik nároku na bonus (například, zda pokles tržeb byl opravdu způsoben opatřeními), musí použít postup k odstranění pochybností nebo daňové kontroly. Ostatně zákon o kompenzačním bonusu v § 15 odst. 3 přímo určuje, že zjistí-li správce bonusu na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě daňové kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus a kompenzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné .

Týká se vás to také? Máme řešení

Všem OSVČ, kterým finanční úřady po neformální komunikaci žádost odmítly, daňoví experti radí, aby se odvolali. Prakticky každá činnost může být zasažena vládními opatřeními a správce daně by to měl u jednotlivých poplatníků zkoumat. V některých případech k tomu zjevně nedošlo. Odeslali jakousi výzvu e-mailem, což bych v odvolání popřel, respektive bych konstatoval, že žádná výzva v souladu s daňovým řádem poplatníkovi doručena nebyla. Samozřejmě by bylo dobré v odůvodnění odvolání podrobněji popsat, proč si myslíme, že poplatník má nárok na bonus a že správce daně jeho žádost prakticky vůbec nezkoumal, doporučil Richard Jahoda ze společnosti Grinex.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to u správce daně, který napadené rozhodnutí vydal.

