Na Zelený čtvrtek 9. dubna 2020 Finanční správa zveřejnila formulář pro žádost o kompenzační bonus.

Stáhněte si formulář. Je online na webu finanční správy nebo níže v boxu.

Ke stažení: Žádost o kompenzační bonus Pokud se vám soubor nedaří stáhnout, najeďte na něj myší a pravým tlačítkem zvolte „uložit jako“. Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu podle návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění senátního tisku č. 227 schváleného Senátem Parlamentu ČR dne 9. 4. 2020 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“)

Vyplňte formulář

Formulář je ve formátu PDF, jde o formulář, který se vyplňuje na počítači. K tomu potřebujete nejlépe Adobe Acrobat Reader DC. Nejspíš jej už máte v počítači. Může vám ale fungovat i jiný prohlížeč PDF dokumentů.

Pozor, pokud vám formulář zobrazí toto hlášení,

The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use Adobe Reader.

For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please see http://www.adobe.com/go/pdf_for­ms_configure.

nelekejte se. Jen nemáte vhodný prohlížeč, resp. ten váš neumožňuje editaci dokumentu. Stáhněte si nový (odkaz výše), nebo najeďte myší na dokument a pravým tlačítkem myši vyberte vhodný program k otevření souboru.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Pokud se vám nedaří otevřít soubor v PDF ve výchozím nastavení, pravým tlačítkem myši vyberte vhodný program. Příklad pro Mac. (04/2020)

Ve formuláři si volíte výši kompenzačního bonusu, můžete předvyplnit plnou výši, nebo jen rozsah, na jaký máte nárok.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vzor žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ. (04/2020)

Vytiskněte a podepište formulář

Pokud máte datovou schránku nebo elektronický zaručený podpis, tisknout jej nemusíte. Ostatní však ano, takže pro ty ostatní platí:

Vytištěnou žádost podepište.

Podepsanou žádost naskenujte na skeneru nebo ji vyfoťte mobilním telefonem tak, aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný a celá žádost byla viditelná.

Odešlete formulář

1. Máte aspoň e-mail

Soubor – tedy sken či fotografii formuláře – odešlete jako přílohu na e-mail místně příslušnému finančnímu úřadu. Ten se vám automaticky zobrazí při editaci žádosti, viz obrázek níže.



Autor: Dalibor Z. Chvátal E-mail najdete v záhlaví formuláře, vygeneruje se automaticky.

Do předmětu e-mailu uveďte: Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ.

Pozor, velikost přílohy nesmí překročit 4 MB.

Neposílejte žádost na jiný e-mail než ten, který máte v žádosti. Dávejte pozor, abyste se neuklikli na jiný finanční úřad, pod který nespadáte.

2. Máte datovou schránku