Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn jen u Spořicího účtu bez pravidelného spoření.
Co se dozvíte v článku
- Air Bank
- Artesa, spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Penta Bank
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro listopad 2026
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 300 000
|300 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,20 → 3,50 %
|2 %
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,70 → 3,60 %
|3 měsíce
|3,40 → 3,60 %
|6 měsíců
|3 → 3,60 %
|1 rok
|3 → 3,80 %
Artesa, spořitelní družstvo
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|0,05 %
|3 měsíce
|0,25 %
|6 měsíců
|3,60 %
|1 rok
|4,50 → 4,60 %
|2 roky
|4,60 → 4,80 %
|3 roky
|4,70 → 5 %
|4 roky
|4,80 → 5,25 %
|5 let
|5 → 5,50 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4,50 %
|2 roky
|4,20 → 4,30 %
|3 roky
|3,90 → 4 %
|4 roky
|2,90 → 3 %
|5 let
|2,40 → 2,50 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 roky
|4,70 → 5 %
|4 roky
|4,80 → 5,25 %
|5 let
|5 → 5,50 %
Speciální vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Banka CREDITAS
Spořicí účty
Tyto spořicí účty jsou beze změn:
A tady je už zvýšení sazeb:
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 4,25 %
|3,30 %
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|5 let
|4,30 → 4,50 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,30 %
|3 měsíce
|3,55 → 3,60 %
|6 měsíců
|3,60 → 3,70 %
|9 měsíců
|3,70 → 3,80 %
|1 rok
|3,80 → 4,10 %
|2 roky
|3,90 → 4,20 %
|3 roky
|4 → 4,30 %
|5 let
|4,30 → 4,50 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,30 %
|3 měsíce
|3,55 → 3,60 %
|6 měsíců
|3,60 → 3,70 %
|9 měsíců
|3,70 → 3,80 %
|1 rok
|3,80 → 4,10 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|2 roky
|3,90 → 4,20 %
|3 roky
|4 → 4,30 %
|5 let
|4,30 → 4,50 %
Česká spořitelna
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou od října beze změn.
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
- Spořicí účet
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet bez George (s úsporami)
- Spořicí účet Úroveň 1 (základ)
- Spořicí účet Úroveň 1 (max)
- Spořicí účet Úroveň 2 (základ)
- Spořicí účet Úroveň 2 (max)
- Spořicí účet Úroveň 3 (základ)
- Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- Spořicí účet Úroveň 4 (základ)
- Spořicí účet Úroveň 4 (max)
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 → 2 %
|2 měsíce
|3,60 → 3,20 %
|3 měsíce
|2,25 %
|4 měsíce
|3,60 → 3,30 %
|6 měsíců
|2,20 → 3,40 %
|1 rok
|1,85 → 3,50 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 → 2 %
|2 měsíce
|3,20 % (novinka)
|3 měsíce
|3,30 %
|4 měsíce
|3,30 (novinka)
|6 měsíců
|2,25 → 3,40 %
|1 rok
|1,90 → 3,50 %
|2 roky
|0,30 %
ČSOB
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026. Stávající dokument prodlužuje platnost úrokových sazeb do 30. 11. 2026.
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium TOP
Termínované vklady
Beze změn: Duo Profit
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2 %
|3 měsíce
|3 %
|6 měsíců
|3,30 %
|1 rok
|3,50 → 3,80 %
|2 roky
|2 %
|3 roky
|0,05 %
Fio banka
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn.
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Přibyla ale novinka (více ve článku):
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|14 dní
|3,72 %
|3,77 – 3,87 %
Inbank
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
J&T BANKA
Spořicí účty
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,40 → 3,50 %
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|33 dnů
|3,45 → 3,65 %
|3 měsíce
|3,50 → 3,80 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|100 000 – neomezeno
|3 měsíce
|3,50 → 3,80 %
|6 měsíců
|3,60 → 3,85 %
|9 měsíců
|3,65 → 3,90 %
|1 rok
|3,70 → 4 %
|15 měsíců
|3,75 → 4,05 %
|18 měsíců
|3,75 → 4,05 %
|2 roky
|3,80 → 4,10 %
|3 roky
|3,85 → 4,15 %
|4 roky
|3,95 → 4,20 %
|5 let
|4 → 4,30 %
|10 let
|4,25 → 4,50 %
Hybridní termínované vklady
Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 4,60% p.a.
- J&T BOND CZK: 4,70
- J&T RENTIER CZK: 4,75 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|4,20 → 4,60 %
|3 roky
|4,35 → 4,75 %
Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 4,40 % p.a.
- J&T BOND CZK: 4,55 % p.a.
- J&T RENTIER CZK: 4,60 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|4,10 → 4,40 %
|3 roky
|4,30 → 4,60 %
Komerční banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Standard)
- Dětský spořicí účet KB+
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet Premium
Zvýšení úrokové sazby:
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,50 → 4,20 %
|0,01 %
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
mBank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:
Zvýšení úrokové sazby od pondělí 16. 11. 2026 (viz aktualita):
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,21 → 4,41 %
|4,01 → 4,11 %
|3,41 → 3,51 %
|3,21 → 3,41 %
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
MONETA Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025 a banka úrokové bonusy prodloužila až do 31. 12. 2026.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 499 999
|2 500 000 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3,70 %
|3 měsíce
|3,70 %
|3,70 %
|6 měsíců
|3,70 %
|3,70 %
|1 rok
|3,70 → 4,10 %
|3,70 → 4,10 %
|3 roky
|4,30 %
|4,30 %
|5 let
|4,50 %
|4,50 %
Oberbank
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn.
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|6 měsíců
|2,75 %
|9 měsíců
|2,75 → 3,75 %
|1 rok
|2,75 %
|2 roky
|4,375 % (novinka)
Partners Banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (snížený)
- Dětský spořicí účet
- Dětský spořicí účet (snížený)
- Spořicí účet s doporučením
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Penta Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn pouze u jednoho produktu:
Zvýšení úrokových sazeb:
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,51 → 4,01 %
|0,01 %
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 500 000
|1 měsíc
|3,35 %
|3 měsíce
|3,35 %
|6 měsíců
|3,35 → 3,81 %
|1 rok
|3,50 → 4,01 %
Raiffeisenbank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou v listopadu beze změn. Banka sice už ohlásila zvýšení sazeb, ale až od 1. 12. 2026.
- Bonusový spořicí účet
- Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
- Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
- Spořicí účet bez bonusu
Termínované vklady
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Spořicí účty
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn u těchto produktů:
Zvýšení úrokové sazby:
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,08 → 4,28 %
|3,30 %
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
UniCredit Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spořicí účet Save
- Spořicí účet Prima
- Program DUET PLUS
- Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
Termínované vklady
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:
Zvýšení úrokových sazeb u 6měsíčního vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3 %
|3 měsíce
|3,10 %
|6 měsíců
|3,20 → 3,30 %
|1 rok
|3,60 %
|2 roky
|3,90 %
Všeobecná úverová banka
Spořicí účty
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,80 → 4,10 %
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3,50 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus (od 16. 11. 2026)
|4,41 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|4,28 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Spořicí účet TOP ONE (platby)
|4,25 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|4,20 % p.a.
|VÚB
|Spoření (od 10. 11. 2026)
|4,10 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
|4 % p.a.
|Fio banka
|Fio konto
|3,50 % p.a.
|J&T Banka
|Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,50 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet Premium
|3,50 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3,50 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový
|4,28 % p.a.
|mBank
|mSpořicí (od 16. 11. 2026)
|4,26 % p.a. (vážený průměr)
|Banka CREDITAS
|Spořicí účet TOP ONE (platby)
|4,25 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|4,20 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů (od 10. 11. 2026)
|4,10 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
|4 % p.a.
|J&T Banka
|Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,50 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet Premium
|3,50 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3,50 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů (od 10. 11. 2026)
|4,10 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|4,01 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus (od 16. 11. 2026)
|3,76 % p.a. (vážeý průměr pro 1 mil. Kč)
|J&T Banka
|Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,50 % p.a.
Aktuální data pro listopad 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,41 % p.a. mBank
- 4,28 % p.a. TRINITY BANK
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
- 4,20 % p.a. Komerční banka
- 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka
Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.
- 5,20 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 4 (max)
- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (invest), ČSOB Duo Profit
- 4,20 % p.a. Raiffeisenbank
- 4,06 % p.a. Partners Banka Spořicí účet s doporučením
- 3,80 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (základ), Spořicí účet Úroveň 4 (základ), ČSOB Spoření s bonusem Premium TOP, Spoření s bonusem TOP
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna Spoření Premier Invest
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3,50 % p.a.
- 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
- 4,375 % p.a. Oberbank
- 4,33 % p.a. Partners Banka
- 4,20 % p.a. Inbank
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,87 % p.a. Fio banka
- 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka