Měšec.cz  »  Spoření a investice

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
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Peníze a spoření
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
Úrokové sazby začaly stoupat a přibývají velmi pěkné nabídky bank a záložen bez potřeby plnit další úkoly pro lepší úročení.
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Air Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn jen u Spořicího účtu bez pravidelného spoření.

Co se dozvíte v článku
  1. Air Bank
  2. Artesa, spořitelní družstvo
  3. Banka CREDITAS
  4. Česká spořitelna
  5. ČSOB
  6. Fio banka
  7. Inbank
  8. J&T BANKA
  9. Komerční banka
  10. mBank
  11. MONETA Bank
  12. Oberbank
  13. Partners Banka
  14. Penta Bank
  15. Raiffeisenbank
  16. Revolut
  17. TRINITY BANK
  18. UniCredit Bank
  19. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  20. Všeobecná úverová banka
  21. Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
  22. Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
  23. Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
  24. Aktuální data pro listopad 2026
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 300 000 300 001 – neomezeno
Bez omezení 3,20 → 3,50 % 2 %

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3,70 → 3,60 %
3 měsíce 3,40 → 3,60 %
6 měsíců 3 → 3,60 %
1 rok 3 → 3,80 %

Artesa, spořitelní družstvo

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn. 

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 0,05 %
3 měsíce 0,25 %
6 měsíců 3,60 %
1 rok 4,50 → 4,60 %
2 roky 4,60 → 4,80 %
3 roky 4,70 → 5 %
4 roky 4,80 → 5,25 %
5 let 5 → 5,50 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 rok 4,50 %
2 roky 4,20 → 4,30 %
3 roky 3,90 → 4 %
4 roky 2,90 → 3 %
5 let 2,40 → 2,50 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 roky 4,70 → 5 %
4 roky 4,80 → 5,25 %
5 let 5 → 5,50 %

Speciální vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.

Banka CREDITAS

Spořicí účty

Tyto spořicí účty jsou beze změn:

A tady je už zvýšení sazeb:

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 4,25 % 3,30 %

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
5 let 4,30 → 4,50 %
7 let 2 %
10 let 2 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3,30 %
3 měsíce 3,55 → 3,60 %
6 měsíců 3,60 → 3,70 %
9 měsíců 3,70 → 3,80 %
1 rok 3,80 → 4,10 %
2 roky 3,90 → 4,20 %
3 roky 4 → 4,30 %
5 let 4,30 → 4,50 %
7 let 2 %
10 let 2 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3,30 %
3 měsíce 3,55 → 3,60 %
6 měsíců 3,60 → 3,70 %
9 měsíců 3,70 → 3,80 %
1 rok 3,80 → 4,10 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
2 roky 3,90 → 4,20 %
3 roky 4 → 4,30 %
5 let 4,30 → 4,50 %

Česká spořitelna

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou od října beze změn.

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 → 2 %
2 měsíce 3,60 → 3,20 %
3 měsíce 2,25 %
4 měsíce 3,60 → 3,30 %
6 měsíců 2,20 → 3,40 %
1 rok 1,85 → 3,50 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 → 2 %
2 měsíce 3,20 % (novinka)
3 měsíce 3,30 %
4 měsíce 3,30 (novinka)
6 měsíců 2,25 → 3,40 %
1 rok 1,90 → 3,50 %
2 roky 0,30 %

ČSOB

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026. Stávající dokument prodlužuje platnost úrokových sazeb do 30. 11. 2026.

Termínované vklady

Beze změn: Duo Profit

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2 %
3 měsíce 3 %
6 měsíců 3,30 %
1 rok 3,50 → 3,80 %
2 roky 2 %
3 roky 0,05 %

Fio banka

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn.

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

Přibyla ale novinka (více ve článku):

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 10 000 000 10 000 001 – neomezeno
14 dní 3,72 % 3,77 – 3,87 %

Inbank

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

J&T BANKA

Spořicí účty

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,40 → 3,50 %

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
33 dnů 3,45 → 3,65 %
3 měsíce 3,50 → 3,80 %
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
100 000 – neomezeno
3 měsíce 3,50 → 3,80 %
6 měsíců 3,60 → 3,85 %
9 měsíců 3,65 → 3,90 %
1 rok 3,70 → 4 %
15 měsíců 3,75 → 4,05 %
18 měsíců 3,75 → 4,05 %
2 roky 3,80 → 4,10 %
3 roky 3,85 → 4,15 %
4 roky 3,95 → 4,20 %
5 let 4 → 4,30 %
10 let 4,25 → 4,50 %

Hybridní termínované vklady

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 4,60% p.a.
  • J&T BOND CZK: 4,70
  • J&T RENTIER CZK: 4,75 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4,20 → 4,60 %
3 roky 4,35 → 4,75 %

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 4,40 % p.a.
  • J&T BOND CZK: 4,55 % p.a.
  • J&T RENTIER CZK: 4,60 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4,10 → 4,40 %
3 roky 4,30 → 4,60 %

Komerční banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:

Zvýšení úrokové sazby:

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,50 → 4,20 % 0,01 %

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

mBank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:

Zvýšení úrokové sazby od pondělí 16. 11. 2026 (viz aktualita):

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 500 000 500 001 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,21 → 4,41 % 4,01 → 4,11 % 3,41 → 3,51 % 3,21 → 3,41 %

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn. 

MONETA Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025 a banka úrokové bonusy prodloužila až do 31. 12. 2026.

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
1 měsíc 2,70 % 3,70 %
3 měsíce 3,70 % 3,70 %
6 měsíců 3,70 % 3,70 %
1 rok 3,70 → 4,10 % 3,70 → 4,10 %
3 roky 4,30 % 4,30 %
5 let 4,50 % 4,50 %

Oberbank

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn.

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců 2,75 %
9 měsíců 2,75 → 3,75 %
1 rok 2,75 %
2 roky 4,375 % (novinka)

Partners Banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

Penta Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn pouze u jednoho produktu:

Zvýšení úrokových sazeb:

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 10 000 000 10 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,51 → 4,01 % 0,01 %

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 500 000
1 měsíc 3,35 %
3 měsíce 3,35 %
6 měsíců 3,35 → 3,81 %
1 rok 3,50 → 4,01 %

Raiffeisenbank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou v listopadu beze změn. Banka sice už ohlásila zvýšení sazeb, ale až od 1. 12. 2026.

Termínované vklady

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účty

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn u těchto produktů:

Zvýšení úrokové sazby:

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,08 → 4,28 % 3,30 %

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

UniCredit Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Termínované vklady

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:

Zvýšení úrokových sazeb u 6měsíčního vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3 %
3 měsíce 3,10 %
6 měsíců 3,20 → 3,30 %
1 rok 3,60 %
2 roky 3,90 %

Všeobecná úverová banka

Spořicí účty

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,80 → 4,10 %

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3,50 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek

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Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus (od 16. 11. 2026) 4,41 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 4,28 % p.a.
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP ONE (platby) 4,25 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 4,20 % p.a.
VÚB Spoření (od 10. 11. 2026) 4,10 % p.a.
Penta Bank Spořicí účet 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + OBRAT) 4 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,50 % p.a.
J&T Banka Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,50 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet Premium 3,50 % p.a.

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3,50 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek

Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový 4,28 % p.a.
mBank mSpořicí (od 16. 11. 2026) 4,26 % p.a. (vážený průměr)
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP ONE (platby) 4,25 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet s bonusem a podmínkami 4,20 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů (od 10. 11. 2026) 4,10 % p.a.
Penta Bank Spořicí účet 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + OBRAT) 4 % p.a.
J&T Banka Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,50 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet Premium 3,50 % p.a.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3,50 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek

Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů (od 10. 11. 2026) 4,10 % p.a. 
Penta Bank Spořicí účet 4,01 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus (od 16. 11. 2026) 3,76 % p.a. (vážeý průměr pro 1 mil. Kč)
J&T Banka Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,50 % p.a.

Aktuální data pro listopad 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,41 % p.a. mBank
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,20 % p.a. Komerční banka
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka

Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3,50 % p.a.

  • 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
  • 4,375 % p.a. Oberbank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
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Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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