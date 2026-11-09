EET 2.0 se blíží. Jak se připravit a vyhnout zbytečným nákladům

Elektronická evidence tržeb se od ledna 2027 vrací. Podnikatelé by si proto měli včas ověřit, zda se jich EET 2.0 týká a zda jejich současná pokladna, platební terminál nebo aplikace bude nové požadavky podporovat. Pokud bude potřeba systém změnit, může být výhodnější zvolit řešení, které vedle evidence tržeb pomůže i s každodenním provozem.
Právě takové funkce propojuje Genius od Global Payments. V jednom systému spojuje pokladní a platební funkce se správou zásob a přehledem prodejů. Umožňuje přijímat platby kartou, hotově i poukázkami, upravovat ceny a nastavovat slevy nebo sledovat, co a jak se prodává. Díky cloudovému zázemí lze z jednoho místa spravovat také více provozoven.
Podnikatelé se obávají hlavně administrativy a nákladů
Podle aktuálního průzkumu Visa a Global Payments už o návratu EET slyšelo 94 % podnikatelů, ale pouze 48 % těch, kteří o něm vědí, má podle vlastního hodnocení dostatek informací o nových povinnostech. Více než polovina (56 %) podnikatelů, kteří už o návratu EET slyšeli, se zatím nezačala nijak připravovat.
Největší obavy přitom vyvolává nárůst administrativy, který zmiňuje 44 % podnikatelů. Dalších 32 % se obává nákladů na technologie a software a 27 % možných technických problémů.
Příprava na EET ale nemusí automaticky znamenat nákup nového zařízení. Pokud už podnikatel používá pokladnu, platební terminál nebo aplikaci, měl by si nejprve u dodavatele ověřit, zda bude současné řešení EET 2.0 podporovat a zda případně postačí jeho aktualizace.
Pokud bude změna potřeba, vyplatí se při výběru zohlednit nejen samotnou evidenci tržeb, ale také jednoduchost obsluhy a další funkce, které podnikatel využije každý den.
„EET se dotkne velkého množství menších podnikatelů, kteří nemají vlastní IT oddělení a potřebují novou povinnost zvládnout co nejjednodušeji. Výzkum ukazuje, že při výběru technologií pro ně vedle ceny hraje zásadní roli právě jednoduchost. To, že je podnikatel malý, ale nemusí znamenat, že má malé možnosti. Díky dnešním technologiím může využívat stejné nástroje jako velcí hráči,“ říká Miloš Toman, generální ředitel Global Payments pro Českou republiku.
Koho se EET 2.0 týká a které platby se budou evidovat?
EET 2.0 se bude týkat zejména kontaktních plateb, například kartou nebo QR kódem uskutečněných při osobním kontaktu se zákazníkem nebo přímo v provozovně. Evidovat se budou také platby v hotovosti.
Pokud zákazník například dostane fakturu a až později ji uhradí běžným bankovním převodem na dálku, taková platba se evidovat nebude. Rozhodující tedy není samotné vystavení faktury, ale způsob, jakým zákazník skutečně zaplatí.
Povinnost se tak může týkat obchodů, restaurací, poskytovatelů služeb i živnostníků, kteří přijímají platby přímo u zákazníků. K evidenci přitom není nutné mít klasickou pokladnu. Podle způsobu podnikání lze využít různá kompatibilní řešení.
Co je potřeba zařídit před spuštěním EET?
Od 1. listopadu 2026 jsou podnikatelům dostupné funkce EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně. Už nyní se tak mohou přihlásit k evidenci tržeb, založit evidenční jednotky a vygenerovat pokladní certifikáty.
Vygenerovaný certifikát je následně potřeba nahrát do používaného pokladního nebo platebního řešení a vše správně nastavit a otestovat. Jednotlivé tržby pak podnikatel nebude ručně přepisovat do portálu MOJE daně. U kompatibilního a správně nastaveného řešení budou potřebné údaje Finanční správě odesílány elektronicky.
Ani krátkodobý výpadek internetu nemusí znamenat zastavení prodeje. Pokud se údaje nepodaří odeslat, je potřeba je odeslat bezodkladně po obnovení připojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.
Přijímání karet může pomoci i tržbám
Příprava na EET je zároveň vhodnou chvílí podívat se na to, jaké možnosti placení podnikatel zákazníkům nabízí.
Podle průzkumu Visa a Global Payments 62 % podnikatelů přijímajících karty uvádí, že je jejich zákazníci vyžadují. Každý třetí (33 %) zároveň uvedl, že se mu po zavedení plateb kartou zvýšily tržby. Téměř třetina říká, že jim tato možnost přivádí nové zákazníky.
„Každý podnikatel chce, aby se zákazník vrátil. Možnost zaplatit kartou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak tomu pomoci. Zákazníci oceňují rychlost, pohodlí i bezpečnost digitálních plateb a obchodníci díky akceptaci karet získávají přístup k globální síti více než pěti miliard potenciálních zákazníků po celém světě,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Příprava na EET tak nemusí být jen splněním nové povinnosti. Pokud bude potřeba současné řešení změnit, může být příležitostí vybrat technologii, která podnikateli usnadní také přijímání plateb, správu zásob nebo přehled o prodejích.
Více informací o EET 2.0 a možnostech přípravy najdete na stránkách Global Payments.
Zdroj dat: Výzkum společností Visa a Global Payments realizovaný agenturou Response Now ve dnech 23.–30. září 2026 mezi 501 podnikateli, živnostníky, OSVČ a zaměstnanci rozhodujícími o správě pokladních systémů ve firmách do 249 zaměstnanců, kteří přijímají kontaktní platby.