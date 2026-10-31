Spoříte opravdu chytře? Otestujte si, jak dobře znáte své peníze

Do správy osobních financí navíc stále výrazněji promlouvají moderní technologie včetně umělé inteligence. AI může pomoci s analýzou rodinného rozpočtu, odhalit zbytečné výdaje nebo poradit s plánováním úspor. Dokáže také během několika sekund porovnat různé finanční produkty. Její doporučení ale nemusí být vždy správná či aktuální. Ani ten nejchytřejší digitální pomocník nás proto nezbavuje odpovědnosti za vlastní finanční rozhodnutí.
Základem zdravých osobních financí zůstává dostatečná finanční rezerva, rozumné plánování a znalost produktů, do kterých peníze ukládáme. Důležité je také vědět, jak jsou naše úspory chráněné. Zatímco vklady na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech jsou za stanovených podmínek ze zákona pojištěné, na investice do akcií, dluhopisů nebo fondů se stejné pojištění nevztahuje.
Jak dobře se ve spoření a ochraně úspor orientujete vy? Připravili jsme ve spolupráci s Garančním systémem finančního trhu 10 otázek, které prověří vaše znalosti i schopnost rozhodovat se v běžných finančních situacích.
Drobná odměna pro čtenáře
Pět náhodně vylosovaných čtenářů obdrží upomínkové předměty od Garančního systému finančního trhu. Musíte udělat jen pár nezbytných kroků:
- Pošlete nám e-mailem screenshot se správně zodpovězenými otázkami v kvízu. Ano, všech 10 musí být správně.
- Zasláním e-mailu dáváte souhlas s jeho předáním Garančnímu systému finančního trhu (GSFT), resp. spolupracující agentuře. Jen pro tento jeden účel, nebudou vám chodit žádné spamy. GSFT vás požádá o poštovní adresu a zašle vám upomínkové předměty.
- E-mail pro zaslání:
soutez@mesec.cz
- Konec akce: sobota 31. 10. 2026 ve 23:59:59 hodin.
Výherce bude GSFT e-mailem kontaktovat. Pokud to bude v lidských možnostech redakce, ostatním přijde od nás odpověď, že nevyhráli.