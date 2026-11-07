Fio banka mění sazebníky. Přidá nové úročení velkých vkladů a zdraží převod akcií

Fio banka v pátek 6. 11. 2026 v noci zveřejnila nové sazebníky pro bankovní služby a spoření. Tady je přehled změn.
Lepší sazby pro lidi s velkým objemem peněz
Parametry nabídky
- Platnost: Od pondělí 9. 11. 2026
- Konec: 31. 3. 2027
Fio banka nově bude umět lépe úročit vysokoobjemové vklady, ty banka považuje od 5 mil. Kč. Zatímco stávající sazba u nich je max. 3,60 % p.a., speciální nabídka banky se dokáže dostat na lepší sazbu, a to až 3,87 % p.a bez omezení výše vkladu.
Finta je v úročení. Fio banka bude používat 2týdenní repo sazbu (nyní 4 % p.a.) sníženou o svoji marži. Technicky půjde o 2týdenní termínovaný vklad s automatickou obnovou.
Tento produkt, resp. podobnou konstrukci některé konkurenční banky obecně nabízejí klientům, kteří mají příliš hodně depozit, ale nechtějí/nemohou je investovat. Na rozdíl od Fio banky ale jde o individuální nabídku, která podléhá schválení centrálou, kdežto Fio banka ji dává přímo do sazebníku.
Termínovaný vklad vysokoobjemový v CZK
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|14 dní
|3,72 %
|3,77 – 3,87 %
V době 4% a vyšších úrokových sazeb vám možná může připadat nabídka Fio banky nízká, ale je to dobrá nabídka pro velkoobjemové vklady. Pokud máte např. 50 mil. Kč, lepší úročení nedostanete na první dobrou a budete si jej muset vyjednat.
Nabídka 2T REPO minus provize banky zaručuje, že nemusíte sledovat aktuální sazby Fio banky, sazba se automaticky změní v případě změny sazby ČNB, a to oběma směry.
Podobnou konstrukci nabízí u eur s tím, že pro referenční sazbu používá depozitní sazbu ECB (nyní 2,50 % p.a.) minus marže 0,23 % p.b.
U vkladů nad 400 000 € je stanovena individuální sazba v rozpětí marže 0,08 – 0,18 p.b.
Termínovaný vklad vysokoobjemový v EUR
|Doba uložení
|Výše vkladu [€]
|0 – 400 000
|400 001 – neomezeno
|14 dní
|2,27 %
|2,32 – 2,42 %
Běžné spoření beze změn
Vyšší úročení velkých úložek je samostatná nabídka Fio banky. Standardní dvoutýdenní termínovaný vklad v korunách dál nese 2,90 % p.a. a beze změn jsou i další spoření.
Drobná sleva za platbu na kartu
Nepatrně levnější bude připsání příchozí (kreditní) platby prostřednictvím kartových schémat. Poplatek zůstává 1 %, ale minimum se snižuje ze 30 na 29 Kč.
U příchozích karetních plateb Fio banka nově upravila popis služby. Dosavadní označení Mastercard MoneySend a Visa Direct nahradila širším popisem plateb přes Mastercard nebo Visa s příklady MoneySend payment, Gaming and Gambling payment a Original credit transaction.
Investování
Platnost změn: Od 9. 11. 2026, stávající klienti od 11. 1. 2027
Mění poplatek za převod cenných papírů obchodovaných na českých trzích na jiný účet v rámci navazující evidence Fio banky. Ze 100 Kč vzroste na 290 Kč.
V ceníku ale zcela zmizely tyto dvě položky:
- Vedení investičních nástrojů na sběrném účtu pro obchodování na varšavské burze GPW (0,05 % ročně z tržní hodnoty, nejméně 3 PLN měsíčně)
- Vedení investičních nástrojů na sběrném účtu pro obchodování na budapešťské burze BÉT (0 Kč)
Investiční ceník u pražské burzy a RM-SYSTÉMu nově výslovně upozorňuje na samostatné účtování poplatku za každý den, ve kterém se částečně provede vícedenní pokyn. U amerických a německých trhů předchozí ceník obdobné upozornění už měl.