Raiffeisenbank zvýší úrok spoření na 4,50 %. Limit pro nejvyšší sazbu ale sníží na polovinu

Raiffeisenbank od 1. 12. 2026 zvýší maximální úrokovou sazbu Bonusového spořicího účtu ze současných 4,20 na 4,50 % p.a. Současně ale sníží částku, pro kterou nejvyšší úročení nabízí. Zatímco nyní můžete získat maximální sazbu až do 500 000 Kč, nově se bude vztahovat na zůstatky do 250 000 Kč. Nově tak vzniknou tři, resp. až čtyři pásma úročení.
Nejvyšší sazby nadále budou podmíněné aktivním využíváním bankovních služeb, včetně plateb kartou a investování.
10 plateb kartou měsíčně již dnes splňuje více než 80 % našich klientů, kteří aktivně využívají Bonusový spořicí účet, uvádí Vladimír Bureš, manažer depozitních produktů Raiffeisenbank. Bonus za investice lze podle něj získat mimo jiné pravidelným investováním od velmi nízké částky. Raiffka tím reaguje na zvýšení základní sazby ČNB.
ČNB zvýšila úrokovou sazbu na 4 %. Banky už přidávají sazby na spoření, hypotéky ale čeká velký otazník
Jenže zároveň klesne úroková sazba v novém, druhém pásmu, pokud nebudete investovat, a to o 0,10 p.b.
Bonusový spořicí účet
Podmínky:
- Cenový tarif s názvem „CHYTRÝ účet“.
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000 → 250 000
|250 000 – 500 000
|500 000 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 4,20 %
|4 -> 3,90 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (INVEST)
Podmínky:
- Cenový tarif s názvem „CHYTRÝ účet“.
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
- Součet vašich pravidelných investic v daném měsíci bude alespoň 500 Kč, NEBO tržní hodnota vašeho investičního portfolia na konci měsíce dosáhne min. 400 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000 → 250 000
|250 000 – 500 000
|500 000 – neomezeno
|Bez omezení
|4,20 → 4,50 %
|4,20 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
Podmínky:
- Cenový tarif s názvem „AKTIVNÍ účet“.
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000 → 250 000
|250 000 – 500 000
|500 000 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 4,20 %
|4 -> 3,90 %
|3 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ INVEST)
Podmínky:
- Cenový tarif s názvem „AKTIVNÍ účet“.
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
- Součet vašich pravidelných investic v daném měsíci bude alespoň 500 Kč, NEBO tržní hodnota vašeho investičního portfolia na konci měsíce dosáhne min. 400 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000 → 250 000
|250 000 – 500 000
|500 000 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,20 → 4,50 %
|4,20 %
|3 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
Podmínky:
- Cenový tarif s názvem „EXKLUZIVNÍ účet“.
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000 → 250 000
|250 000 – 500 000
|500 000 – 5 000 000
|5 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 4,20 %
|4,20 → 3,90 %
|3 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ INVEST)
Podmínky:
- Cenový tarif s názvem „EXKLUZIVNÍ účet“.
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
- Součet vašich pravidelných investic v daném měsíci bude alespoň 500 Kč, NEBO tržní hodnota vašeho investičního portfolia na konci měsíce dosáhne min. 400 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000 → 250 000
|250 000 – 500 000
|500 000 – 5 000 000
|5 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,20 → 4,50 %
|4,20 %
|3 %
|0,01 %
Vyšší úrokovou sazbu na spoření nově nabízí i mBank, a to od pondělí 16. 11. 2026. Nejvyšší sazba vzroste ze 4,21 na 4,41 % p.a. a bude se vztahovat na část zůstatku do 250 000 Kč. Vyšší úročení ale banka nabídne i pro peníze nad touto hranicí.