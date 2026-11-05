mBank zvýší úrok na spoření na 4,41 %. Přidá ve všech pásmech vkladů

mBank od pondělí 16. 11. 2026 zvýší úrokové sazby na mSpořicím účtu Plus. Nejvyšší sazba vzroste ze 4,21 na 4,41 % p.a. a bude se vztahovat na část zůstatku do 250 000 Kč. Vyšší úročení ale banka nabídne i pro peníze nad touto hranicí.
mBank tím reaguje na zvýšení základní sazby ČNB.
ČNB zvýšila úrokovou sazbu na 4 %. Banky už přidávají sazby na spoření, hypotéky ale čeká velký otazník
Nové sazby nastaví automaticky, platit budou do odvolání, ale nejméně do 31. 01. 2027.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,21 → 4,41 %
|4,01 → 4,11 %
|3,41 → 3,51 %
|3,21 → 3,41 %
Noví klienti mají první 3 kalendářní měsíce včetně měsíce založení účtu bonusové úročení bez podmínek. Pro další období musíte splnit tyto podmínky:
Dospělí:
- Min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet.
- Min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci.
Studenti do 17 let včetně:
- Min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
Vyšší úrokové sazby nově nabízí i Raiffeisenbank, a to max. 4,50 % p.a. od 1. 12. 2026. Na druhé straně ale zavedla další, nižší pásmo úročení a pokud nebudete investovat, úroková sazba bude pro některé dokonce horší.