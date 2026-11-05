Měšec.cz

mBank zvýší úrok na spoření na 4,41 %. Přidá ve všech pásmech vkladů

Dalibor Z. Chvátal
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mbank Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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mBank od pondělí 16. 11. 2026 zvýší úrokové sazby na mSpořicím účtu Plus. Nejvyšší sazba vzroste ze 4,21 na 4,41 % p.a. a bude se vztahovat na část zůstatku do 250 000 Kč. Vyšší úročení ale banka nabídne i pro peníze nad touto hranicí.

mBank tím reaguje na zvýšení základní sazby ČNB.

ČNB zvýšila úrokovou sazbu na 4 %. Banky už přidávají sazby na spoření, hypotéky ale čeká velký otazník Přečtěte si také:

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Nové sazby nastaví automaticky, platit budou do odvolání, ale nejméně do 31. 01. 2027.

mSpořicí účet Plus

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 500 000 500 001 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,21 → 4,41 % 4,01 → 4,11 % 3,41 → 3,51 % 3,21 → 3,41 %

Noví klienti mají první 3 kalendářní měsíce včetně měsíce založení účtu bonusové úročení bez podmínek. Pro další období musíte splnit tyto podmínky:

Dospělí:

  • Min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet.
  • Min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci.

Studenti do 17 let včetně:

  • Min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci

Vyšší úrokové sazby nově nabízí i Raiffeisenbank, a to max. 4,50 % p.a. od 1. 12. 2026. Na druhé straně ale zavedla další, nižší pásmo úročení a pokud nebudete investovat, úroková sazba bude pro některé dokonce horší.

Raiffeisenbank zvýší úrok spoření na 4,50 %. Limit pro nejvyšší sazbu ale sníží na polovinu Přečtěte si také:

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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