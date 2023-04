Spoření v dubnu. Kam s penězi? Aktuální přehled

Akční nabídky

ČSOB: 5 %

Spoření s bonusem Smart

Nová akce na 5 % p.a. do 250 000 Kč, poté sazba klesá na 4 % p.a. do 500 000 Kč a poté na 3 % p.a. do 1 mil. Kč. Nad to už to nestojí za zmínku.

Tato akce nahradila původní akci, která měla sazbu 5 % p.a. do 1 mil. Kč (do 2. 4. 2023). Novinka už má více pásem a více sazeb a platí do 30. 6. 2023.

Výhodou je, že tento účet už lze založit nejen přes mobil a počítač, ale i na pobočce. (Podrobné podmínky.)

Komerční banka: 6 % za spoření na důchod

Spořicí účet Junior DPS má sazbu 6 % p.a. do 100 000 Kč (standardní je 4 % p.a.). Co za to? Sjednání doplňkového penzijního spoření na min. 500 Kč měsíčně u KB penzijní společnosti.

Nabídka platí do 30. 6. 2023.

Raiffeisen stavební spořitelna: 3–3,50 % p.a

Pro nové klienty má RSTS od 1. 4. 2022 bonusovou úrokovou sazbu 2,50 % p.a., pro klienty Raiffeisenbank pak 3 % p.a. Když sečtete základní sazbu (1 %) a bonusovou, dostanete tento výsledek:

3 % p.a. pro všechny

pro všechny 3,5 % p.a. pro klienty Raiffeisenbank

Podmínky

6 let spoření,

max. 1 mil. Kč.

UniCredit Bank: 6 % + 10 000 Kč + 1500 Kč + lístky do kina

Účet START, OPEN, TOP

Nekonečná akční nabídka UniCredit Bank opět pokračuje i v dubnu s drobnými úpravami. Nová verze je platná od 1. 4. 2023 a kromě úrokové sazby 6 % p.a. na běžném účtu dostanete i další benefity.





Úroková sazba 6 % p.a.

Základní úroková sazba 3 % p.a. do 500 000 Kč je bez podmínek.

Bonusová úroková sazba 3 % do 500 000 Kč platí za podmínky 3 plateb kartou měsíčně .

. Akce platí do 30. 6. 2023 .

. Podrobné podmínky.

Dárek na uvítanou od Procter and Gamble

Pouze pro majitele účtů OPEN a TOP.

Dostanete voucher v hodnotě 1500 Kč na objednání balíčku produktů značek spadajících do koncernu Procter and Gamble (například Oral B, Gillette, Old Spice) a výživových doplňků značky nesVITAMINS.

na objednání balíčku produktů značek spadajících do koncernu Procter and Gamble (například Oral B, Gillette, Old Spice) a výživových doplňků značky nesVITAMINS. Akce platí do 30. 6. 2023.

Podrobné podmínky.

Dárek 10 000 Kč za aktivní využívání běžného účtu

Dostanete každý měsíc 400 Kč. Peníze se připíšou vždy poslední den v měsíci po dobu 25 měsíců (25 × 400 = 10 000 Kč). Když v daném měsíci podmínku nesplníte, peníze daný měsíc nedostanete, následující měsíc už třeba opět ano, po splnění podmínek.

Podmínky:

3 platby kartou měsíčně.

Akce platí do 30. 6. 2023 .

. Podrobné podmínky.

CineStar benefit

Dostanete 12 lístků do kina CineStar. Mladí do 18 do 26 let včetně dostanou navíc 1× voucher na Maxi popcorn menu pro dva v síti kin CineStar.

Musíte si otevřít účet na stránce www.unicreditbank.cz/cinestar.

Akce platí do 30. 6. 2023 .

. Pozor , při získání tohoto benefitu nemáte nárok na benefity výše , tj. lepší úrokovou sazbu, uvítací balíček od Procter and Gamble a bonus 10 000 Kč. Buď lístky do kina, nebo další benefity.

, při získání tohoto benefitu , tj. lepší úrokovou sazbu, uvítací balíček od Procter and Gamble a bonus 10 000 Kč. Podrobné podmínky.

Novinky

MONETA Money Bank

Spořicí účet Spoření/Spoříto F končí a nahrazuje jej písmeno „G“, tj. Spořicí účet Spoření/Spoříto G. Parametry a sazby se však nemění, 5,30 % p.a. do 1 mil. Kč, poté 0,50 % p.a.

MMB garantuje úrokovou sazbu do 31. 8. 2023. Pro stávající klienty banky se spořicím účtem „E“ platí garance úrokové sazby do 30. 6. 2023.

Přesněji: Garance platí na úrokový bonus 4,30 % p.a., k tomu se připočte standardní úroková sazba 1 % p.a. (která se může změnit kdykoli jakýmkoli směrem).

Zvyšujeme

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Jenom měsíc vydržel původní úrokový lístek, po měsící družstvo úrokové sazby zvýšilo. Změny jsou tučně.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 7 dní 1,25 % 14 dní 1,25 % 1 měsíc 1,25 % 3 měsíce 1,30 % 6 měsíců 1,30 % 9 měsíců 1,35 % 1 rok 3,90 → 4,90 % p.a. 1,5 roku 3,95 → 4,95 % p.a. 2 roky 4,05 → 5,05 % p.a. 3 roky 4,10 -> 5,10 % p.a. 4 roky 4,15 → 5,15 % p.a. 5 let 4,20 → 5,20 % p.a.

Spořicí účet s výpovědní lhůtou

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 14 dní 1,25 % 1 měsíc 1,25 % 3 měsíce 1,30 % 6 měsíců 1,30% 9 měsíců 1,35 % 1 rok 3,90 → 4,90 %p.a. 2 roky 4,05 → 5,05% p.a. 3 roky 4,10 → 5,10 % p.a. 4 roky 4,15 → 5,15 %p.a. 5 let 4,20 → 5,20 % p.a.

Raiffeisenbank

Termínovaný vklad na 2 měsíce: 2,20 → 4,70 % p.a. do 10 mil. Kč.

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Družstevní banka u obou produktů nově snížila výpovědní lhůtu z původních 3 měsíců na 2 měsíce.

Spořicí účet: 0,60 → 1,10 % p.a.

Dětský spořicí účet nad 100 000 Kč: 0,60 → 1,10 % p.a.

Snižujeme

Banka CREDITAS

Termínovaný vklad

6 měsíců: 5,90 → 5,80 % p.a.

1 rok: 5,30 → 5,20 % p.a.

ČSOB

Termínovaný vklad na 1 rok: 5 → 4,75 % p.a.

Komerční banka

Termínovaný účet Bonus Invest: 7 → 6 % p.a.

Max banka

IQ maxi vklad na 6 měsíců: 5,91 → 5,81 % p.a.

IQ maxi vklad na 1 rok: 5,41 → 5,21 % p.a.

Raiffeisenbank

eKonto Garant

1 rok do 10 mil. Kč: 5,30 → 4,80 % p.a.

1 rok nad 10 mil. Kč do 30 mil. Kč: 5,50 → 5,30 % p.a.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 10 000 000 10 000 001 – 30 000 000 30 000 001 – neomezeno 7 dní 0,01 % 0,01 % 0,01 % 14 dní 2 % 5 % 0,01 % 1 měsíc 2,10 % 5 % 0,01 % 2 měsíce 2,20 → 4,70 % 5,10 % 0,01 % 3 měsíce 2,30 % 5,20 % 0,01 % 6 měsíců 3,50 % 5,30 % 0,01 % 9 měsíců 3,60 % 5,50 → 5,30 % 0,01 % 1 rok 5,30 → 4,80 % 5,50 → 5,30 % 0,01 % 2 roky 2 % 4,3 % 0,01 % 3 roky 2 % 3,5 % 0,01 % 4 roky 2 % 3,1 % 0,01 %

UniCredit Bank

Končíme

Hello bank! od 3. 4. 2023 nesjednává nové produkty a na českém (a slovenském) trhu postupně skončí. Proto jsme její spořicí účet ze srovnávače vyřadili. Nově jej už nelze sjednat, pro stávající klienty se nic nemění. Připomeňme si, že měl úrokovou sazbu 4,50 % p.a. do 300 000 Kč, poté se neúročil.

Aktuální inflace Inflace v březnu 2023 byla meziročně 15 % p.a. (= pokles)

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.