Goodbye, Hello bank! a Cetelem. Konec snů o digitální bance. Co bude dál?

V pondělí 3. 4. 2023 se na webu české Hello bank! a slovenské Cetelem objevilo překvapení. Bylo to fajn, ale končíme, dá se parafrázovat sdělení klientům obou společností. Mateřská BNP Paribas Personal Finance se rozhodla, že tyto své dvě pobočky (přesněji odštěpné závody) zavře. A vlastně je to očekávaný krok, který nikomu neublíží.

Panevropská digitální banka

Značka Hello bank! poprvé startovala v roce 2013 v Belgii. Potřebovali jsme jiný způsob, jak přesvědčit věkovou skupinu od 18 do 28 let, co je to banka, řekl tehdy Michael Anseeuw, ředitel retailového bankovnictví BNP Paribas Fortis. Cíl byl tedy jasný: vytvořit digitální banku, která přitáhne zvláště mladé zákazníky, a to napříč evropskými zeměmi, kde její matka BNP Paribas působí.

BNP Paribas začíná budovat digitální banku Hello bank!, která startuje na 5 trzích (v Německu je pod původním názvem Consors bank!). V Rakousku vydrží až do července 2021, kdy ji přebírá BAWAG Bank a integruje ji do své easybank.

Připomeňme si, že to byla doba, kdy bylo velmi trendy vytvářet panevropské značky, které cílily na klienty napříč zeměmi EU. V roce 2013 vzniká německá internetová banka Number26, dnes N26. O dva roky později vzniká Monese a také známý Revolut. Přestože BNP Paribas patří mezi silné značky, je vidět, že vytvořit novou značku digitální banky nemusí být úspěšné ani pro jinak kapitálově silného investora.

Hello bank! působila v 6 státech: v Česku, Belgii, Francii, Německu, Itálii a Rakousku. Autor: BNP Paribas

Značky BNP Paribas Group působící v ČR ARVAL CZ s.r.o. (leasingová společnost) BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (pojišťovna) BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod (Hello bank!) BNP Paribas Cardif Services s.r.o. (vývojáři, technická podpora) BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika (korporátní bankovnictví)

Od Cetelem k Hello bank!

Francouzská značka Cetelem přišla do Česka v říjnu 1996. Společně s českou společností Home Credit patřila mezi lídry v úvěrech na splátky. Následně se k nim přidaly Essox a Cofidis, opět původem francouzské společnosti.

1. 6. 2015 značka a společnost Cetelem zfúzovaly do nástupnické společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod. Pod touto značkou pak působí ještě více jak 2 roky. Od 1. 11. 2017 v Česku oficiálně startuje značka Hello bank!, na které pracovali rok a už jednou start odložili.

Dobrá úvěrová banka, ale se silnou konkurencí

Hello bank! lze pochválit za férově nastavené úvěrové produkty. Podmínky měla jasně dané, úrokové sazby úvěrů byly velmi konkurenční a časté akční nabídky splátkových produktů u vybraných partnerů uměly být i bez úroků (ano, šlo o akviziční nástroj, ale dobrý).

Banka se v posledních letech snažila také nabízet zvýhodněné „eko“ úvěry s velmi dobrými parametry včetně poradenství.

Její kreditní karta již od počátku značky Cetelem používala středové kurzy Mastercard, což je v dnešním finančním světě velmi ojedinělé. Toto přebrala i česká Hello bank!. Šlo o bezkonkurenční finanční produkt, který pravidelně obsazoval 1. místo v našich testech kurzů platebních karet.

Naproti tomu běžné a spořicí účty byly tragédie. Hello bank! si jako hlavní banku mohl vybrat jen skalní nadšenec francouzského designového bankovnictví. Denní limit pro převody byl max. 400 000 Kč, přes mobil pak jen 100 000 Kč (ten se změní až od 10. 5. 2023 na rovněž 400 000 Kč).

Běžný účet zvládal jen základní transakční služby a platby SEPA (v eurech). Účty v cizích měnách byly sci-fi, rovněž zahraniční platby mimo SEPA region nebylo možné provést. Přestože byl běžný účet úročený sazbou 1 % do 100 000 Kč, což je ojedinělé (výjimkou je Max banka), osekaná nabídka bankovních služeb byla velkou překážkou mít Hello bank! jako hlavní banku.

Názvu HelloPay rozuměl asi jen marketingový tvůrce, protože málokterý klient na první dobrou pochopil, že jde o univerzální označení kreditní karty nebo spotřebitelského úvěru.

Naproti tomu spořicí účet byl úročený úrokovou sazbou 4,50 % p.a. do 300 000 Kč, což lze označit jako slušnou nabídku v rámci střední třídy (i když jsou i lepší nabídky).

První signály o konci přišly již v závěru roku 2022

Že se něco chystá, začalo prosakovat již v prosinci 2022.

Řecká Eurobank 9. 12. 2022 oznámila, že převezme bulharskou BNP Paribas. Nyní se čeká na schválení úřady. Začátkem března (6. 3. 2023) pak přišla oficiální zpráva o ukončení aktivit Cetelem v Rumunsku.

V Česku zase ne moc aktivní klienti Hello bank! začali během února a března 2023 dostávat výpovědi smluv z finančních produktů, včetně (nepoužívaných) kreditních karet. Potvrzuji, že Hello bank! optimalizuje své depozitní portfolio a uzavírá dlouhodobě nevyužívané běžné a spořicí účty s nulovým zůstatkem. Samozřejmě, že pokud má klient zájem, může si otevřít účet nový, potvrdila tehdy na dotaz serveru Měsec.cz Gabriela Pithartová, ředitelka marketingu Hello bank!.

Hello bank! zároveň oznámila změny obchodních podmínek a také cashbacků ke kreditkám.

Z Francie však v uplynulých týdnech přišel jasný příkaz: zastavte to, končíme.

Klidný a řízený odchod (do zapomnění)

Pro stávající klienty Hello bank! se nic nemění. Banka nekončí kvůli tomu, že by neměla peníze, naopak, má jich více než dost. Stávající retailový byznys se jí však už v některých zemích nevyplácí. Jednak vlivem situace na finančních trzích, ale i vlivem silné konkurence.

Nejde o jedinou banku, která takto odešla ze segmentu drobných střadatelů.

V prosinci 2009 oznámila HSBC Bank, že končí se soukromými klienty a nejpozději k 31. 3. 2010 jim uzavře účty. Souvisí to i s tzv. dubajskou krizí a banka teď hledá způsoby, jak ušetří. Retailový byznys služby HSBC Premier byl v Česku sice ztrátový, ale to je zcela přirozené, když se nová služba teprve rozvíjí. Nedávno jsme představili novinku v podobě hypotéky a najednou se vše zastavuje. Všichni zaměstnanci jsou tím zaskočeni, potvrdil tehdy serveru Měšec.cz zdroj. Klienty si přebrala Česká spořitelna, ale šlo o dobrovolný krok, nebylo to automatické.

V květnu 2013 skončila AXA Bank, která získala během svého fungování 90 000 klientů. Stávajícím klientům AXA Bank bude nabídnuta snadná, a především bezpečná možnost přechodu k UniCredit Bank, která pro ně připravila exkluzivní nabídku inovativního účtu. Rovněž bude zachována kontinuita smluv klientů, kteří mají u AXA Bank uzavřeny hypoteční úvěry, uvedl tehdy Ladislav Kročák, generální ředitel AXA Bank Europe pro ČR a Slovensko. I v tomto případě šlo o volbu, přechod nebyl automatický.

V říjnu 2014 pak oznámila konec retailového bankovnictví v Česku Citibank, která přitom byla lídrem poskytování kreditních karet. Změna souvisela se změnou zaměření mateřské Citigroup. Ta chtěla zůstat jen na trzích, na kterých má nejvýraznější zastoupení a největší růstový potenciál . V překladu vlastníka Citigroup to znamenalo zařízněte všechno, co moc nevynáší, protože potřebujeme peníze . Úvěrové klienty si automaticky převzala Raiffeisenbank, běžné účty pak byly opět volbou přejít k Raiffce, nebo ukončit účet.

V květnu 2022 skončila v Česku a Slovensku Diners Club. O ukončení historické značky kreditních karet rozhodla italská UniCredit Group, která franšízu vlastní. Poslední transakce kartou proběhla 2. 8. 2022 ve 23:45:50 hod. a úderem půlnoci 3. 8. 2022 byly všechny karty Diners Club zablokované a jejich historie v Česku byla uzavřena. Klienty si nikdo nepřevzal. Možností bylo refinancovat úvěr přes Cofidis, anebo nechat doběhnout úvěr přímo u Diners Club až do splacení.

