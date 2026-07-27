Co ukázala analýza portfolia EFI Hotels & Properties skupiny e-Finance?

EFI Hotels & Properties, a.s. od roku 2023 zastřešuje významnou část nemovitostního portfolia skupiny e-Finance. Prostřednictvím čtyř dceřiných společností propojuje hotelový provoz, nájemní bydlení, retail, kanceláře a připravované developerské projekty. Na toto portfolio se postupně zaměřuje také realitní podfond FONDEFI SICAV, a.s., určený kvalifikovaným investorům.
Fond tak využívá zkušenosti skupiny e-Finance s developmentem, financováním a provozem nemovitostí. Investor není odkázán na jediný typ aktiva: výsledky portfolia ovlivňují nájemné, hotelové služby i postup jednotlivých developerských etap.
Čtyři projekty s hybridním zaměřením
Veřejný přehled portfolia ukazuje čtyři projekty. EFI Palace Komplex na Bratislavské 52 v Brně kombinuje 88 bytů a ubytovacích jednotek s kancelářemi, kongresem, wellness a parkováním. Dlouhodobé a střednědobé nájmy doplňuje hotelový provoz; plánovaná přístavba na Bratislavské 56 má přidat dalších 60 bytů, kanceláře a garáže.
EFI SPA Hotel **** Superior nabízí 35 luxusních apartmánů, wellness, restauraci, vlastní řemeslný EFI Pivovar a podzemní parkování. Portfolio doplňuje EFI Obchodní galerie Jihlava, která je dlouhodobě podle konsolidované výroční zprávy e-Finance pronajata přibližně z 95 %. Objekt spojuje retail, kanceláře a bydlení a počítá také s dalšími garážemi a nástavbou 11 bytů.
Posudky ocenily portfolio na 1,527 miliardy Kč
Nové znalecké posudky stanovily k 31. říjnu 2025 hodnotu EFI Palace na 675,7 milionu Kč, stávající hodnoty probíhajícího projektu přístavby na 158,57 milionu Kč, EFI SPA Hotelu na 502,46 milionu Kč a jihlavské multifunkční budovy EFI Obchodní Galerie na 190 milionů Kč. Celkem jde o 1,527 miliardy Kč.
|Projekt
|Reálná hodnota
|Ekonomická role
|EFI Palace, Bratislavská 52
|675 700 000 Kč
|Dlouhodobé a střednědobé nájmy doplněné hotelovým provozem
|Přístavba EFI Palace, Bratislavská 56
|158 570 000 Kč
|Developerský růst: dalších 60 jednotek, kanceláře a garáže
|EFI SPA Hotel **** Superior
|502 460 000 Kč
|Prémiové ubytování, wellness, gastronomie, pivovar a parkování
|EFI Obchodní galerie Jihlava
|190 000 000 Kč
|Nájemné z retailu, kanceláří a bytů, doplněné rozvojovým potenciálem
|Celkem
|1 526 730 000 Kč
Souhrnná hodnota posudků poskytuje aktuální pohled na rozsah a strukturu portfolia EFI Hotels & Properties. Další hodnotový potenciál jednotlivých aktiv bude záviset především na výkonnosti hotelových a nájemních provozů a na průběhu připravovaných developerských etap. Posudky přitom zachycují hodnotu nemovitostí k 31. říjnu 2025 a vycházejí z podmínek a předpokladů platných k tomuto datu.
Rok 2024: vyšší tržby a kladný provozní výsledek
V prvním plném účetním roce dosáhla EFI Hotels & Properties, a.s. tržeb 79,643 milionu Kč, což představuje nárůst o 74,6 % oproti předchozímu období. Přestože srovnávací rok 2023 zahrnoval pouze období od 27. června, výsledek za rok 2024 dokládá rostoucí provozní rozsah společnosti a schopnost využívat více zdrojů výnosů. Výroční zpráva mezi hlavní rozvojové faktory řadí optimalizaci obsazenosti a cenotvorby, kombinaci dlouhodobého a krátkodobého ubytování, přímé prodejní kanály a rozvoj eventů.
Provozní výsledek dosáhl kladných 8,653 milionu Kč. Vlastní kapitál činil 800,544 milionu Kč, přibližně 58 % bilanční sumy.
Provozní výnosy a developerský potenciál v jedné struktuře
Hlavní výhodou EFI Hotels & Properties, a.s. je skutečnost, že vedle průběžných výnosů z provozovaných nemovitostí může společnost přímo těžit také z rozvojového a developerského potenciálu vlastního portfolia. Zisk z připravované přístavby EFI Palace v Brně a z rozvoje dalších částí multifunkčního objektu v Jihlavě připadne EFI Hotels & Properties, a.s., a prostřednictvím jejího postupného začlenění do struktury FONDEFI SICAV, a.s. také investorům fondu. Nejde tedy pouze o růst hodnoty již existujících nemovitostí, ale rovněž o možnost realizovat developerskou marži uvnitř skupiny a promítnout ji do hospodářských výsledků a hodnoty podkladových aktiv fondu. Pozitivním prvkem je také provozní provázanost jednotlivých nemovitostí: rezidenční, hotelové a komerční využití oslovuje rozdílné skupiny klientů, rozkládá výnosové zdroje a umožňuje postupný rozvoj portfolia podle aktuální poptávky.
Více informací o projektech i možnostech investování prostřednictvím realitního podfondu FONDEFI nebo vybraných dluhopisových emisí skupiny najdete na webu e-finance.eu.
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