Spoření v červenci: Kam vložit peníze? Velký přehled nabídek bank a záložen

Akce

Expobank

Když stávající klient banky nabídne novému zájemci promokód na bonus 500 Kč za založení účtu v Expobank, od banky pětistovku dostanou oba. Úroková sazba je 4,01 % p.a. bez omezení výše zůstatku.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Moudré spoření: 3 % p.a. do cílové částky 300 000 Kč

Stavebko Kombi: 3,50 % p.a. do cílové částky 300 000 Kč. Podmínkou je zřídit si účet v Komerční bance. (Podrobné podmínky)

MONETA stavební spořitelna

Bonus 2000 Kč ke stavebnímu spoření.

Podmínky:

Cílová částka min. 200 000 Kč.

Do 4 měsíců od uzavření smlouvy vložte na účet stavebního spoření alespoň 1 % z cílové částky. (Podrobné podmínky)

Raiffeisen stavební spořitelna

Bonus 2000 Kč můžete získat při sjednání balíčku účet + stavebko. Pokud si přes stránky RSTS zřídíte Chytrý účet Raiffeisenbank a zároveň stavební spoření RSTS, Raiffka vám přihodí 1000 Kč a RSTS dalších 1000 Kč. Má to dva háčky.

1. Účet u Raiffeisenbank musíte zřídit přes kodex mobility klienta, tedy při sjednávání tohoto balíčku uvedete, který účet v konkurenční bance rušíte.

2. Musíte splnit podmínku aktivního využívání účtu u Raiffeisenbank. Ve dvou z následujících 4 měsíců po sjednání účtu splníte podmínku tří odchozích plateb kartou, přičemž se počítá platba kartou u obchodníka nebo platba kartou na internetu.

Pokud toto v Raiffeisenbank nesplníte, získáte bonus jen od RSTS (1000 Kč).





Další akcí je dvojnásobný úrok do konce roku 2027 (2× 1,50 % p.a.). Podmínkou pro získání úrokové prémie je mít k 30. prosinci daného kalendářního roku zůstatek min. dle tabulky níže:

Podmínka prémie RSTS Kalendářní rok Minimální zůstatek na účtu stavebního spoření k 30. 12. kalendářního roku 2022 20 000 Kč 2023 40 000 Kč 2024 60 000 Kč 2025 80 000 Kč 2026 100 000 Kč 2027 120 000 Kč

Pro představu, když budete každý měsíc posílat min. 1700 Kč, podmínku hravě splníte.

Stavební spořitelna České spořitelny

Garance úrokové sazby 2,50 % p.a. na 6 let.

Do konce června získáte bonus 2500 Kč. Je automatický a bude připsaný do 1 měsíce od uzavření smlouvy. Jedinou podmínkou je pak spořit min. 2 roky.

Zvyšujeme

Air Bank

Air Bank bude od 15. července 2022 na svém Spořicím účtu s úrokovou sazbou nabízet sazbu 4 % ročně na vklady do 500 000 Kč. Dosud banka bonusovou úrokovou sazbu vztahovala pouze na vklady do 250 000 Kč. Zvýšení platí pro všechny klienty bez rozdílu.

Artesa, spořitelní družstvo

Družstvo Artesa zvýšilo úrokovou sazbu na spořicím účtu Artesa Universal: 1,70 → 4,75 % p.a.

Vyšší jsou úrokové sazby na termínovaném vkladu Artesa Standard u úložek na 1–3 roky:

1 rok: 3,20 → 6,30 % p.a.

2 roky: 3,50 → 6,30 % p.a.

3 roky: 4 → 6,30 % p.a.

U ostatních úložních lhůt se úrokové sazby nezměnily. Jde o záložnu, takže u jejích vkladů platí tzv. pravidlo 1:10.

Banka CREDITAS

Základní sazba u spořicího účtu od pondělí 27. června 2022 vzrostla z 4,10 % na 4,50 % p.a. pro vklady do 350 tis. Kč. Vklady nad tuto hranici úročí banka 3,10 % p.a. (bylo 2,10 % p.a.).

U spořicího vkladu 1M, který má měsíční výpovědní lhůtu, nově banka nabízí pro úložku do 350 tis. Kč sazbu 4,8 % ročně (bylo 4,20). Pro vklady nad tuto hranici pak 4 % (bylo 3,60).

Banka CREDITAS zvýšila sazby během června už podruhé. Poprvé je navyšovala u termínovaných vkladů i na spořicích účtech s tím, že vzrostla sazba u 6měsíčního vkladu na 5,2 % (stále v platnosti) a u spořicího účtu bez výpovědní lhůty banka navýšila úrokovou míru z 3,6 na 4,1 % ročně (už neplatí, viz výše).

Úrokové sazby termínovaných vkladů Banky CREDITAS platné k 27. červnu 2022 Délka vkladu Připisování úroků měsíčně Připisování úroků na konci období 6 měsíců 4,50 % → 5,20 % – 1 rok 3,90 % – 2 roky 3,75 % – 3 roky 3,50 % – 5 let 3,00 % 3,25 % 7 let 2,75 % 3,00 % 10 let 2,50 % 2,75 % *Minimální výše vkladu je 5000 Kč

Česká spořitelna

Spoření České spořitelny (Plus): 2,50 → 3,25 % p.a. do 200 000 Kč. Úroková sazba platí do 30. 9. 2022.

Spoření České spořitelny (Plus Invest): 3,50 → 4,25 % p.a. do 200 000 Kč. Úroková sazba platí do 30. 9. 2022.

Pro klienty Osobního bankovnictví Exclusive platí limit zvýhodněného úročení do 400 000 Kč.

Spoření České spořitelny (Exclusive): 2 → 2,50 % p.a do 400 000 Kč

do 400 000 Kč Spoření České spořitelny (Exclusive Invest): 3 → 3,50 % p.a. do 400 000 Kč

do 400 000 Kč Úroková sazba platí do 30. 9. 2022.

Vkladový účet

3 měsíce: 3 → 3,70 % p.a.

6 měsíců a 1 rok: 3,80 -> 4,50 % p.a.

Spoření Premier: 2,50 → 3,25 % p.a. do 1 mil. Kč. Úroková sazba platí do 30. 9. 2022.

ČSOB

Spořicí účty mají úrokovou sazbu vyšší o 0,30 p.b.

Banka zvýšila úrokové sazby u všech fixací termínovaného vkladu:

1 měsíc: 2,75 → 3 % p.a.

3 měsíce: 3,25 → 3,50 % p.a.

6 měsíců: 3,75 → 5 % p.a.

1 rok: 4,30 → 5 % p.a.

Termínovaný vklad (s investováním): 5 → 6 % p.a.

Expobank

Vyšší jsou úrokové sazby u téměř všech úložních dob termínovaného vkladu IQ Maxi vklad.

6 měsíců: 4,05 → 5,11 % p.a.

1 rok: 4,10 → 5,01 % p.a.

2 roky: 3,20 → 3,50 % p.a.

3 roky: 2,90 → 3 % p.a.

4 roky: 2,70 → 2,80 % p.a.

5 let: 2,50 (beze změny)

Hello bank!

Hello spořicí účet: 3,10 → 4,50 % p.a. do 200 000 Kč

J&T Banka

Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic): 4 → 4,25 % p.a. od 7. 7. 2022

Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi): 4 → 4,25 % p.a. od 7. 7. 2022

Vklady s výpovědní lhůtou

33 dnů: 4,15 → 4,65 % p.a.

3 měsíce: 4,35 → 5,10 % p.a.

Termínovaný vklad: sazby se zvyšovaly ve všech pásmech, maximem je nyní 5,50 % p.a. od 1 roku do 10 let (bylo 4,50 %).

J&T COMBI (30 %): 5,50 → 6,50 % p.a.

J&T COMBI (50 %): 5,30 → 6,30 % p.a.

Komerční banka

Spořicí konto Bonus: 1,50 → 2,50 % p.a. do 200 000 Kč.

Spořicí účet Junior: 2 → 3 % p.a. do 100 000 Kč.

Termínovaný vklad: 3,30 → 4 % p.a. do 1 mil. Kč.

mBank

mSpoření: 4,50 → 5 % p.a. do 100 000 Kč.

eMax Plus: 3,30 → 4 % p.a. do 500 000 Kč. Zůstatek nad 500 000 Kč se celý úročí sazbou 0,01 % p.a.

NEY spořitelní družstvo

Spořicí účet: 5 → 5,75 % p.a. s 30denní výpovědní lhůtou.

Zvyšovaly se i úrokové sazby na termínovaném vkladu s měsíčním připisováním úroků a termínovaném vkladu s úroky na konci vkladu. Nově je maximum 6,25 % p.a. u 1letého vkladu (bylo 5,50 % p.a.). Podobně jsou vyšší sazby i v ostatních pásmech do 2 let fixace, nad 3 roky se ale sazby neměnily.

Jde o záložnu, takže u jejích vkladů platí tzv. pravidlo 1:10.

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Spořicí účet s výpovědní lhůtou: zvýšení úrokové sazby o 1 p.b. pro vklady od 1 do 5 let.

Termínovaný vklad: zvýšení úrokové sazby o 1 p.b. pro vklady od 1 do 5 let.

Jde o záložnu, takže u jejích vkladů platí tzv. pravidlo 1:10.

Raiffeisenbank

Termínovaný vklad: zvýšily se hlavně úrokové sazby pro vysoké vklady od 10 mil. do 30 mil. Kč, nově max. 5,50 % p.a. (bylo 4,50 % p.a)

eKonto Garant:

12 měsíců: 4,50 → 5 % p.a. do 10 mil. Kč, poté 5 → 5,50 % p.a. do 30 mil. Kč

UniCredit Bank

Vyšší sazby u termínovaného vkladu na 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok.





1 měsíc: 0,01 → 5,80 % p.a . do 5 mil. Kč

. do 5 mil. Kč 6 měsíců: 4,50 -> 6 % p.a. do 5 mil. Kč

do 5 mil. Kč 1 rok: 5 → 6,3 % p.a. do 5 mil. Kč

Snižujeme

Komerční banka

KB Spořicí konto Bonus Invest už nemá akční úrokovou sazbu 4 % p.a., nově je max. 1 % p.a. do 200 000 Kč, poté klesá na 0,71 % p.a. do 10 mil. Kč.

Proděláváte peníze Aktuální úrokové sazby spořicích depozitních produktů stále nedokážou pokrýt zvyšující se inflaci. Při volbě jakéhokoli produktu fakticky proděláte, protože se vám peníze znehodnocují. Inflace v dubnu 2022 byla meziročně 16 % p.a., reálně je však vyšší.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.