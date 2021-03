Spoření v březnu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

Akční nabídky

Komerční banka má stále probíhající akci (od 1. 1. 2021) na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie. V překladu to znamená, že pokud jste už s Komerčkou investovali, akce pro vás neplatí.

Stávající klienti ING Bank s ING Kontem mohou využít akční nabídku Raiffky, pokud budou souhlasit s přechodem k tomuto žlutému koni. Pokud nabídku přijmete, budete mít vklad u Raiffky úročený sazbou 1 % p.a. do 300 000 Kč na 1 rok a dostanete k tomu jednorázový bonus 500 Kč. (Podrobné podmínky.) ÚOHS už povolil spojení retailové části ING Bank s Raiffeisenbank.

Zvyšujeme

Úrokové sazby vkladů se nezvyšovaly a dlooooouho se ani zvyšovat nebudou.

Snižujeme

Spořicí účet Hello bank! má zatím úrokovou sazbu 1 % p.a., ale banka už avízovala její snížení od 1. 5. 2021 na 0,60 % p.a. do 200 000 Kč. Její běžný účet, který nyní má zatím 0,60 % p.a. do 100 000 Kč, se od 1. 5. 2021 úročit nebude.

J&T Banka opět snížila úrokovou sazbu u 33denní fixace u termínovaného vkladu s výpovědní lhůtou, nově je 0,60 % p.a. (byla 0,80 % p.a. a v lednu 1 % p.a.). Z 0,90 % p.a. na 0,70 % p.a. se snížila také sazba u 3měsíčního vkladu, před 2 měsíci byla 1,10 % p.a.

Spořitelní družstvo Peněžní dům snížilo úrokové sazby u termínovaného vkladu a spořicího účtu s výpovědní lhůtou. Snížení je razantní, až 0,80 p.b. Družstvo dále zrušilo úrokové bonusy ke vkladovým produktům do jednoho roku. Ty tak nadále zůstávají, ale až od vkladů nad 12 měsíců. Výše úrokového bonusu je 0,05–0,40 % p.a. a je podmíněný dalším členským vkladem, maximální získatelná úroková sazba je však jen 1,20 % p.a.

Sberbank snižovala úrokové sazby u termínovaného vkladu u 1leté fixace (0,30 % p.a. vs. 0,50 % p.a.) a u 2leté fixace (0,50 % p.a. vs. 0,65 % p.a.). U 3leté fixace je beze změny 0,70 % p.a.

TRINITY BANK už oznámila, že od 10. 5. 2021 sníží úrokové sazby u svých spořicích účtů. Vyznat se v sazebnících a změnách sazeb této banky vydá na hezký večer s konvicí teplého čaje nebo kávy. Pokud tento čas nemáte, tady je hlavní shrnutí:

Pokud jste k 24. 2. 2021 měli Spořicí účet Výhoda+, úroková sazba se vám od 10. 5. 2021 naopak zvýší na 0,58 % p.a. do 250 000 Kč, ale nad tuto částku se sníží na 0,33 % p.a. (nyní je 0,51 % p.a. bez omezení, viz podmínky pro stávající klienty.) Pro nové zákazníky však úroková sazba už klesla z 0,51 % p.a. na 0,21 % p.a.

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz už oznámila snížení úrokové sazby u spořicího účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou, a to od 1. 4. 2021 na 0,40 % p.a. (nyní je 0,60 % p.a.).

Končíme

Končí ING Konto, klienty si převezme Raiffeisenbank (viz akční nabídka výše). Produkt jsme proto ze srovnávače vyřadili.

U Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz už není v nabídce Spoření s bonusem, proto jsme produkt vyřadili (nebyl už ani úročený). Banka už nenabízí ani vkladní knížky, proto jsme je také vyřadili z přehledu.

Waldviertler Sparkasse Bank se slučuje s Českou spořitelnou, proto jsme všechny její produkty z nabídky srovnávače vyřadili.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 200 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba Hello bank! Hello spořicí účet 1 % p.a. – do 30. 4. 2021

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 500 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba J&T Banka Spořicí účet 0,50 % p.a.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření od 1 000 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba J&T Banka Spořicí účet 0,50 %p.a.