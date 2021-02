ING Bank končí s poskytováním služeb pro střadatele, nechá si jen firmy. Klienty si vezme Raifka

ING Bank končí s poskytováním osobního bankovnictví a přestává v České republice nabízet produkty ING Konto a ING Podílové fondy. Klienty banky si převezme Raiffeisenbank. Banka v minulosti získala také eBanku, retailovou část Citibank a Zuno banky. Aktuálně koupila také část platební instituce Akcenta. Raiffeisen v ní získá 70% podíl, zbývajících 30 % získá česká dceřiná společnost Raiffeisenbank. Ačkoliv bude Akcenta CZ součástí finanční skupiny RBI, zůstane i nadále samostatnou institucí.

Nynější transakce s ING ještě podléhá schválení ÚOHS. Raiffeisenbank hodlá klienty ING aktivně oslovovat během března 2021, tedy až po obdržení souhlasu ÚOHS. Už teď však svým budoucím klientům slibuje řadu výhod a vyšší zhodnocení jejich úspor.

Součástí dohody je nabídka různých výhod a benefitů, zejména výhodného spoření a zachování podmínek u investičních produktů, říká Vladimír Kreidl, člen představenstva Raiffeisenbank zodpovědný za oblast retailového bankovnictví.

Bývalým klientům ING nabízí Raiffeisenbank jednorázový bonus 500 Kč za převedení svého spoření do Raiffeisenbank. Dále jim slibuje úrokovou sazbu 1 % p. a. při výši spoření do částky 300 000 Kč, a to až na 1 rok. Výhody na vás čekají i v případě, že už účet u Raiffeisenbank máte a převedete si do banky své dosavadní spoření u ING.

Pokud jste si u banky založili účet před 18. 2. 2021, tak vám začne zvýhodněné úročení na 1 rok platit od chvíle připsání peněžních prostředků převedených z účtu v ING.