 »   »  Splácíte úvěr? Jak budou banky postupovat, když na něj nebudete mít?

Některé banky v souvislosti s šířením koronaviru umožní na základě doporučení České bankovní asociace klientům odložení splátek úvěrů až o tři měsíce. Řadu opatření, které mají ulehčit lidem a firmám tíživou finanční situaci, chystá i vláda.

Česká bankovní asociace (ČBA) 12. března 2020 vydala mimořádné doporučení bankám. Klienti bank mohou žádat až o tříměsíční odklad splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů. Prezidium ČBA dále uvedlo, že banky se zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože se dá očekávat, že na ně epidemie dopadne nejtíživěji.

„Prezidium asociace si je vědomo možných dopadů epidemie COVID-19 na bankovní klienty a potvrzuje, že banky za svými klienty stojí a budou připraveny konkrétně pomoci těm klientům, na které ekonomické důsledky epidemie dopadly,“ komentoval rozhodnutí prezidia Pavel Štěpánek, výkonný ředitel bankovní asociace.

Banky současně zahájily konzultace s Českou národní bankou, jejímž cílem je, aby v těchto případech byl mírnější přístup ke klientům zohledněn při bankovním dohledu, který centrální banka nad bankami provádí.

Konkrétní podobu odložení splátek banky zatím zvažují

Ne všechny banky v tuto chvíli vědí, jak konkrétně na zmiňované opatření ČBA zareagují. Několik bank na dotaz Měšce.cz uvedlo, že možnost snížení splátek nabízejí v rámci svého běžného bankovnictví a další podrobnosti o případných úlevách pro klienty postižené koronavirem zveřejní v nejbližších dnech.

My už teď našim klientům nabízíme možnost si splátku u půjčky i hypotéky snížit. Klienti to mohou udělat jednoduše a zdarma přímo ve svém internetovém bankovnictví. Snížením splátky se pak prodlouží doba splácení. Tuto možnost nabízíme standardně a platí pro všechny naše klienty. Nově také umožníme odložení splátek o tři měsíce, a to pro klienty, které postihne epidemie koronaviru. Na podrobnostech pracujeme, uvedla pro Měšec.cz Jana Karasová, tisková mluvčí Air Bank.

Podobně se k možnosti odkladu splátek vyjádřila mBank. Odložení splátek umožňujeme svým klientům běžně. V tuto chvíli v souvislosti s doporučením České bankovní asociace připravujeme další opatření a o jejich konkrétní podobě budeme naše klienty informovat v nejbližších dnech, sdělil pro Měšec.cz Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank.

Odklad splátek budou banky posuzovat u klientů individuálně

Jednoznačný postup zatím nemá k doporučení ČBA ani Hello Bank! O rozhodnutí banky však bude v nejbližších dnech své klienty informovat na Facebooku.

Samozřejmě, že v současné situaci se budeme snažit našim klientům vyjít co nejvíce vstříc. Doporučení ČBA vnímáme pozitivně, ale každý případ je individuální. Pokud se tedy naši klienti dostanou díky aktuální situaci do problémů se splácením, mohou nás kontaktovat emailem či telefonicky pro nalezení konkrétního řešení, objasnila nynější stanovisko banky pro Měšec.cz Gabriela Pithartová, tisková mluvčí Hello bank!