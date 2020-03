 »   »  Šmelináři s rouškami. Tváří se, že pomáhají, ale jde jen o byznys

Šíření nemoci COVID-19 má bránit nošení roušek, tyto se nyní podomácku ve velkém šijí. Šijí jak celebrity, tak obyčejní lidé. Šijí i firmy, které mají potřebné vybavení a k podnikání potřebné licence. Roušky ale vyrábí a prodávají i ti, kdo živnostenským oprávněním nedisponují. Asi si neuvědomují, že úředníci živnostenských úřadů nespí a jsou placeni za to, že nedovolené podnikání postihují.

Cena signalizuje: Levně koupit a draze prodat

Když v lednu epidemie koronaviru řádila v Číně, nikdo v Česku ještě netušil, jak krušné chvíle to v našich končinách způsobí. Už v té době Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zveřejnilo posouzení rizik spojených s koronavirem. Bylo vysloveno i upozornění na hrozbu jeho rozšíření po celém světě. Jinak se oficiálně vcelku nic nedělo.

Už tehdy v Česku existovali tací, kteří ochranné pomůcky nakupovali. Někteří je dokonce spekulačně vykupovali v duchu „levně koupit a draze prodat“. Novináři si toho povšimli a vzniklou situaci popsali: „Roušky a ochranné respirátory zmizely z obchodů, objevují se ale na internetových bazarech“.

Právě v té době vedení Městské policie hl. m. Prahy rozhodlo o nákupu ochranných pomůcek pro pražské městské strážníky – šéf strážníků to nedávno v televizi komentoval „kdy ještě byly za vcelku rozumné peníze“. To, co ale kdosi v lednu označil za „předraženou“ cenu, se v březnu ukazuje jako cena „rozumná“.

Pokud nejsou ceny regulovány, mají možnost se měnit. Růst a klesat podle nabídky a poptávky, stejně jako nákupní horečky nebo spekulace. Rostoucí ceny pak lákají k výdělku všechny, kteří dokáží nabídnout, prodat.

Rouškový byznys, nebo solidarita?

Pohled na inzertní servery napovídá: „Bavlněné roušky v okrese Beroun, cena 100 Kč“, „Prodám design roušky“. Byznys s podomácku šitými rouškami se rozjel a v průběhu posledních několika dní tržní ceny díky konkurenci a nasycení poptávky klesají.

Tak třebas prostřednictvím inzerátu jakási paní jménem „salonu“ nabízí denně 200 kusů roušek. To, že by její aktivity mohl a měl (z)kontrolovat živnostenský úřad, že regule týkající se podnikání platí i v době nouzového stavu, jí možná nedochází. Anebo možná třeba jen v inzerátu chybí pokutovatelná patřičná identifikace podnikatele.



Autor: Radovan Novotný, repro bazos.cz Nabídka roušek za peníze je normální podnikání, ne dobročinnost. (03/2020)

O tom, že někdo podniká načerno a v době nouze šije a prodává roušky, si lze myslet cokoliv. Někdo by řekl, že je to schopnost a pružnost toho, kdo vnímá skulinu na trhu. Nějakou odměnu si snad za své úsilí zaslouží. Jiný by moralizoval, že by to přece mohl dělat zdarma ve jménu dobra a prospěchu všech okolo. Pracovníci kontrolních orgánů by asi řekli, že je taková diskuse bezpředmětná – kdo činnost dělá opakovaně za účelem dosažení profitu, potřebuje licenci a zaslouží si pokutu.

My se ale podíváme na aktivity firmy s patřičným živnostenským oprávněním (jde o živnost volnou), která za podpory agresivního marketingu a manipulace stávající situace zneužívá.

Šijeme roušky a pomáháme

Dne 21. 3. 2020 své adresáty hledala emailová zpráva