 »   »  Aliexpress slaví 10. narozeniny a nabízí slevy. Zařídili jsme vám ještě větší casback

Většina Čechů nyní řeší, jak na ně dopadne situace způsobená rozšířením koronaviru, potýkají se s tím i některé tuzemské eshopy. Podle průzkumu společnosti Shoptet ze začátku března asi 40 procent e-shopů řeší nedostatek zboží dováženého ze zahraničí. Ještě víc se to týká těch, které jsou závislé jen na zboží z Číny.

„E-shopů, které prodávají zboží přímo z Číny, je přibližně čtvrtina z celkového počtu. Potíže se zásobováním se u těchto obchodů projevuje u sedmdesáti procent z nich,“ citoval ředitele společnosti Shoptet Miroslava Uďana portál ChannelWorld.

V případě nákupů přímo v Číně se ale naopak vrací na původní úroveň. Vyplývá to alespoň z dat cashbackového portálu Tipli.cz. Podle marketingového šéfa společnosti Jiřího Jiráska byl patrný pokles na přelomu ledna a února, kdy nákupy například na eshopu AliExpess spadly až o 30 procent.

„Teď je to ale zpět na číslech před krizovou situací v Číně. Lidé se nás už ani neptají, jestli je bezpečné, když si nechají poslat balíček z Číny,“ dodává Jirásek.

Změnil se ale lehce sortiment, který Češi přes Tipli na AliExpressu nakupují. „Zájem je teď vyšší o roušky, respirátory a další hygienické výrobky. A roste i elektronika,“ doplňuje Jirásek.

O víkendu se možná počet nákupů na AliExpressu zvýší. Portál totiž slaví každoročně 28. března narozeniny a uspořádá kvůli tomu výprodej, který letos spadá na poslední březnový víkend. V Česku slevy startují v sobotu 28. března od 9:01 a potrvají do úterních 8:59. Pokud si už nyní něco vložíte do košíku, dá vám za to AliExpress speciální mince, které půjde vyměnit za slevové kupony. Slevy ale budou aktivní až od soboty.

