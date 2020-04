 »   »  Slevy s Měšcem. Tipy na levnější víkendové nákupy

Přísná vládní omezení se začínají pozvolna uvolňovat a některé obchody začínají otevírat své kamenné prodejny. To ale neznamená, že byste neměli chránit své zdraví, nakupovat navíc můžete z pohodlí domova. A s Měšcem můžete získat výhodné slevy.

Kultura

Dům knihy nabízí slevy na vybrané knižní tituly. Za výhodnou cenu můžete pořídit knižní novinky, knihy pro děti, levné knihy i bestsellery. Se slevou pořídíte ale i skládačky a puzzle nebo komiksy. Dopravu máte zdarma už při nákupu ve výši 500 korun.

Zdraví

LékárnaMatěj.cz nabízí 3 + 1 balení ústenek zdarma (kód: ústenky01). Akce platí do 30.4. Lékarna nabízí další slevy na širokou škálu produktů, jako jsou vitamínové doplňky, kosmetické přípravky a další zdravotnický sortiment.

Sport a relaxace

E-shop Hervis.cz má výprodej na veškeré outletové zboží, které teď koupíte až o 70 % levněji. Jízdní kola z letošní i loňské sezóny (kód: KOLA30) pak pořídíte se slevou až 60 % a boty z loňské sezóny, (kód: BOTY2) se slevou 20 %. Nákup nad 1500 je s dopravou zdarma.

Hračky

Na Pompo.cz pořídíte vybrané druhy hraček pro holky i kluky až s 40% slevou. Za výhodnou cenu seženete i stavebnice a plyšáky. Kromě toho na e-shopu najdete s 30% slevou i hračky s poškozeným obalem. Dopravu od 999 korun máte do 24. dubna 2020 zdarma.

Jídlo

Tipli.cz ve spolupráci se Sushitime.cz nabízí slevový kupón SLEVA10 v hodnotě 10 %. Akce trvá do 6. května 2020. Objednané jídlo vám dovezou až domů.

Domácnost a bytové dopňky

Tipli.cz společně s e-shopem MALL.CZ nabízí slevový kupón v hodnotě 100 korun. Sleva platí na 1. objednávku s MALL Pay, přičemž minimální výše objednávky musí být 150 korun. Funguje to tak, že na e-shopu udělejte objednávku za plnou cenu. Poté vám přijde odkaz na Mallpay.cz, kde se přihlásíte do zákaznické zóny a zadáte kód PLATIMCHYTRE. Akce platí do 31. května 2020, nevztahuje se však na výrobky označené partnerský prodej .

Tipli.cz ve spolupráci s e-shopem Grund.cz nabízí i slevový kupón 30NAROZENINY v hodnotě 30 % na bytové doplňky. Kupón je platný do 10. května 2020.

Další slevou, kterou můžete získat díky Tipli.cz je kupón BPTXC v hodnotě 15 % na domácí a kuchyňské potřeby od e-shopu Tescoma.cz. Akce je platná do 27. dubna 2020.

Elektronika

Na Datart.cz můžete získat díky akci Samsung TV týden slevu na vybrané televize Samsung. Akce platí do 19. dubna 2020. Kromě toho můžete na vybrané telefony Samsung získat slevu až 5000 Kč. S Datartem také můžete výhodně nakoupit, a to s 30% slevou prostřednictvím časově omezené akce Shopping Fever, která trvá od 17 do 19. dubna.