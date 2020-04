 »   »  Bancor: Proroctví o zlatě ze záhrobí. Dost bylo útoků na měnu

Keynes svůj převratný plán Návrhu pro mezinárodní zúčtovací unii (Proposal for an International Clearing Union) představil ještě v době války. Šlo o řešení otázky stability mezinárodního měnového systému, aniž by se tento opíral o zlato nebo různě významné světové měny, jako byla britská libra nebo americký dolar. Plán vyšel v podobě bílé knihy, zprávy nastiňující řešení měnových problémů vznikajících v souvislosti s měnovými válkami.

Dost bylo útoků na měnu. Takto nějak by mohl znít vzkaz ze záhrobí vyslovující proroctví o bankovním zlatě. Věhlasný ekonom John Keynes si nelámal hlavu pouze nad zaměstnaností, penězi a úrokovými sazbami. Chtěl prosadit bancor, bankovní zlato a tak trochu jiný peněžní systém. Jenže kapři si sami rybník nevypustí, a tak měnové problémy přetrvaly a přetrvávají do dnešních dnů.

Již žádné oslabování měn a vyvážení nezaměstnanosti nebo inflačních otřesů. Žádné výsady emitentům rezervních měn. Nová mezinárodní zúčtovací jednotka, respektive nový způsob mezinárodních plateb měl sloužit všem a ku prospěchu všech.

Bancor měl existovat jen jako účetní jednotka, do peněženek lidí a portfolií investorů se dostat neměl. Svou povahou měl bancor představovat kdykoli realizovatelné zboží za pevnou cenu . Se vznikem bancoru by vzniklo mezinárodní likvidní aktivum použitelné pro vypořádávání mezinárodních závazků. Díky jeho globální kapacitě by byla zaručena ochrana kupní síly tohoto aktiva.



Autor: Radovan Novotný Keynesův plán clearingové unie a zúčtovací jednotky bancor. Bývá označován jako britský plán, který při utváření měnového systému stál v opozici plánu americkému. Mince vpravo je podvrh a fake, bancor neměl být oběživem a nikdy v podobě mincí ani neexistoval.

V našich končinách by tak jako tak nadále zůstaly koruny, v Británii libry a ve Spojených státech dolary. Kdesi v nadoblačných nadnárodních výšinách by existoval bancor, zúčtovací měna zamezující, aby si svébytnou měnovou politikou jeden národ na poli obchodu a investic přilepšoval na úkor národů jiných.

Centrální banka centrálních bank spravující bancory

V dlužnických zemích měl nový systém udržovat disciplínu, nikoliv hromadit závazky a kumulovat nerovnováhy. Nastavením a regulemi by bylo zamezeno tomu, aby emitent rezervní měny vyvážel inflaci a inflačně zdaňoval držitele těchto rezerv. O všechno se nově měla postarat clearingová unie vystupující de facto jako nadnárodní centrální banka centrálních bank.

Někdejší meziválečný měnový systém standardu zlaté devizy se neosvědčil a nástupem druhé světové války skončil v propadlišti dějin. Měl slabinu, když zavládla panika, všechny emisní banky prahly po zlatě a toho se nedostávalo – chyběla likvidita. Keynesův koncept umožňoval díky bancoru ( bankovnímu zlatu ) vytvářet a udržovat mezinárodní likviditu přímo v zúčtovacím systému.

Nově mělo vzniknout mezinárodní zúčtovávání a měnový systém dávající výsadu světové měně – takové, která bude sloužit prospěchu mezinárodního obchodu a investic. Korespondenční bankovnictví řešící přeshraniční platby mělo fungovat právě prostřednictvím zúčtovací unie, v dnešní terminologii vlastně centrální banky centrálních bank.

Zlatý obsah clearingové jednotky bancor (tedy návaznost bankovního zlata na zlato) měl být určován vedením unie. Bancor měl být jednosměrně spjat se zlatem – možnost nakoupit bancory za zlato by existovala, ale povinnost zpětného odkupu nikoliv. Riziko runu na zlato, kdy by v panice všichni chtěli zlato a systém by mohl vykolejit, by vlastně ani nemohl nastat.

Obchodování bancorů bez horkých peněz a spekulací

Bancory potřebné jednotlivými zeměmi k vyrovnávání svých platebních bilancí mělo být možné nakupovat a prodávat i za národní měny. Již zmíněné jednosměrné provázání bancoru se zlatem mělo spočívat v tom, že účastnické země měly mít nárok na koupi bancorů od clearingové centrály za zlato v pevně stanoveném kurzu.

A protože by v opačném směru prodávat bancory a nárokovat si zlato nebylo možné, systém by neohrožovala spekulace anebo tezaurace zlata a útěk od bancoru. Dost by bylo hedge fondů a útoků na měnu. Stejně by nebylo možné, aby někdo bancory spekulativně hromadil a vytvářel podhoubí pro finanční krize a volatilitu měnových kurzů.

Vzhledem k tomu, že výsadu držet bancory by měly jen oficiální měnové instituce a systém by nedovoloval je dále přeprodávat, působení spekulantů a horkých peněz by bylo zamezeno. V situaci, kdy nelze úvěry odstranit nebo vyvést mimo clearingový systém a lze je jen převádět v jeho rámci, se sama zúčtovací unie nemůže ocitnout v obtížích.

Potírání nerovnováh

Pokud by členská země potřebovala devizy pro vyrovnání své platební bilance, čerpala by v příslušném ekvivalentu z bancorového debetu na svém účtu u unie. Každá položka, kterou by členská země exportovala, by pak přidala bancory na její účet.

Naopak v případě importů by docházelo k odečtu bancorů. Kdykoli by ale došlo k přetrvávající nevyváženosti toků, ať už kvůli úniku kapitálu, nebo vzhledem k přetrvávající obchodní nerovnováze, měly zapůsobit motivační prostředky stimulující k návratu k rovnováze. Na kohokoli s velkou nadlimitní nerovnováhou přebytku nebo deficitu by se vztahoval poplatek.

Trestání dlužníků i věřitelů souvisí s Keynesovou představou nutnosti toho, že kdykoli existuje přetrvávající nevyváženost toků běžného účtu, ať už kvůli úniku kapitálu, anebo vzhledem k přetrvávající obchodní nerovnováze, je to problém. Proto musí existovat zabudovaný mechanismus, který stimuluje státy s přebytkem přiložit ruku k dílu a pomáhat na odstranění nerovnováhy. Podobně je nutné státy podnítit, aby své deficity řešily. Pokud by se země dostala do velkého schodku a nerovnováhy, musela by nakonec devalvovat – to by vedlo ke snížení dovozu.

Keynes tak doporučoval kombinaci pevných, ale nastavitelných měnových kurzů. Kurzy dílčích národních měn vůči bancoru by stanovili členové vzájemnou dohodou a mohli by je pak měnit jen se svolením vedení unie. Mělo to mimo jiné řešit slabinu měnového systému, který umožňuje exportovat nezaměstnanost umělým oslabováním měnového kurzu – tedy dnes běžně uznávané moudro, že pokud ekonomika zadrhne a lidé nemají práci, lze oslabováním měnového kurzu podpořit exporty.

Nenaplněné představy

Stabilizace směnných poměrů měn měla být v Keynesově plánu dosažena udržováním tržních kurzů deviz v určitých rozmezích kolem pevně stanovené parity jednotlivých měn. Nechte si svou měnu, určete si svůj ekonomický osud, jen to nedělejte na úkor svých sousedů, oslabováním kurzu své měny a hromaděním devizových rezerv.

Nechte si svůj místní bankovní systém, svou domácí měnovou a fiskální politiku. Sleduje svou politiku prosperity, udržujte svou autonomní úrokovou sazbu na domácím trhu, ale dělejte to v systému, ve kterém nebudete způsobovat komplikace ostatním. Chcete-li se ale účastnit mezinárodního obchodu a investic, budete ovšem muset respektovat stanovené regule bancorového zúčtovávání jako mezinárodního měnového systému.

Měnové kurzy by v Keynesově systému byly stanovovány v bancorovém mechanismu centrální banky centrálních bank – v tomto systému by už si členové bankovní rady na pražských Příkopech nebo plánovací aparát centrálně koordinovaného v čínském Pekingu, popřípadě strůjci měnové politiky v jiné centrální bance, stěží mohli nastavit měnový režim oslabování kurzu domácí měny a udržovat ekonomický růst na úkor kohosi v zahraničí.

Staré myšlenky v novém hávu

Keynes přišel s netradičními pohledy na svět financí a ekonomie, prohlašoval, že klasičtí ekonomové se podobají euklidovským geometrům v neeuklidovském světě . Co se týká nadnárodního měnového systému, volal po vzniku bancoru.

Jakkoliv bancorový systém světlo světa nakonec nespatřil, Keynes se své nehynoucí slávy dočkal. Nejen v keynesiánské ekonomické škole, dnešní globální nerovnováhy dávají Keynesovi zapravdu i v otázkách nastavení měnového systému.