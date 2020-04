 »   »  Ošetřovné pro zaměstnance se zvýší na 80 %, čeká se na formální schválení

Vláda v pátek 17. dubna 2020 schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na zvýšení ošetřovného ze současných 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu. Nárok na vyšší ošetřovné mají rodiče, kteří v období od 1. dubna do 30. června 2020 pečují o děti do 13 let kvůli celoplošnému uzavření škol.

Zvýšení ošetřovného zdůvodnila ministryně tím, že v důsledku současných vládních opatření se mnoho rodin ocitlo v nepříznivé sociální situaci. Nynější dávka ošetřovného ve výši 60 % denního vyměřovacího základu odpovídá u většiny zaměstnanců zhruba 70 % jejich čisté mzdy. Tento znatelný pokles příjmů po dobu čtyři po sobě jdoucích měsíců, může být pro mnohé rodiny s dětmi obtížně řešitelný.

Jedná se pouze o návrh zákona. Novela č. 133/2020 nyní bude projednána ve zrychleném režimu legislativní nouze Poslaneckou sněmovnu a Senátem. Poté ji bude muset ještě podepsat prezident. Pokud bude novela schválená, bude navýšení dávky v kompetenci České správy sociálního zabezpečení. O navýšení ošetřovného za měsíc duben si požádají rodiče předložením měsíčního výkazu počátkem května 2020.

Navýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu by většiny zaměstnanců mělo pokrýt zhruba 90 % jejich čisté mzdy. Bližší srovnání najdete v tabulce.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy: Hrubá mzda Čistá mzda (neuplatňuje slevu na dítě) Ošetřovné 60 % DVZ (dnes) Ošetřovné 80 % DVZ (nově) 20 000 Kč 15 856 Kč 10 680 Kč 14 220 Kč 25 000 Kč 19 03 Kč 13 320 Kč 17 760 Kč 28 000 Kč 21 370 Kč 14 940 Kč 19 920 Kč

Na ošetřovné mají nárok rodiče dětí do věku 13 let po celou dobu uzavření škol. Mimořádná dávka má řešit také komplikovanou situaci rodičů hendikepovaných dětí umístěných například v denních stacionářích, které nyní kvůli vládním opatřením nefungují. Nárok na ošetřovné vzniká rodičům dětí, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost). Ošetřovné mohou čerpat i rodiče dospělých osob, pokud splňují tyto podmínky: minimálně 1. stupeň postižení ošetřované osoby a nemožnost čerpat sociální služby (například pečovatelské služby).