Senát schválil kompenzační bonus pro „dohodáře“, žádosti už lze podat online

Podmínky nároku na kompenzační bonus pro DPČ a DPP

Lidé pracující na DPČ a DPP mají nárok na kompenzační bonus za období od 12. března do 8. června 2020, a to ve výši 350 korun denně. Ministerstvo financí očekává, že o podporu v maximální výši 31 150 korun by mohlo žádat zhruba 116 tisíc dohodářů, kteří zatím zůstávali bez státní pomoci.

Nárok máte, pokud jste pracovali nejméně 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu.

Došlo k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu vaší pracovní činnosti z důvodu koronavirové krize (například ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele).

Podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele nemají na kompenzaci nárok osoby, které vedle DPP nebo DPČ vykonávají jiné zaměstnání. Souběh čerpání bonusu pro OSVČ se zaměstnáním povolený u pěstounů a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby bude ale nově rozšířen nejen na pojištěné dohodáře, ale i na společníky eseróček.

Peníze dostanou i OSVČ, které si našly brigádu

Finanční pomoc je určena také pro OSVČ a společníky s. r. o., kteří dosud na kompenzační bonus kvůli souběhu s pojištěnou dohodou nedosáhli. Část drobných podnikatelů si po uzavření svých provozoven našla práci a šli si přivydělat na DPČ nebo DPP. Mnohým z nich vznikla účast na nemocenském pojištění, kvůli čemuž ztratili nárok na státní pomoc. Zpětně jim stát přizná kompenzační bonus ve výši 500 korun denně, nejvýše ale 44 500 korun. O kompenzační bonus budou moci dle návrhu žádat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely.