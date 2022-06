Refinancování úvěru ušetří i statisíce korun. Nejlepší nabídka pokoří inflaci (TEST)

Zdražuje téměř vše okolo nás, potraviny, služby, energie, výrobky… Kde proto můžete ušetřit, když už to skoro snad ani nejde?

Úspora může vést přes jednoduchou finanční analýzu vašich úvěrových závazků. To, že vám každý měsíc odchází předem jasná pravidelná splátka, tak nějak „nebolí“ a v rozpočtu se s ní počítá. A teď si představte, že vám nějaká banka nabídne desítky tisíc korun jen za to, že stejnou výši splátky a se stejnou dobou splatnosti budete posílat jí, a ne té vaší stávající. Proč platit peníze za vyšší úroky jedné bance, když konkurenční banka vám stejné peníze půjčí levněji a bez „háčků a hvězdiček pod čarou“?

Vítejte ve světě refinancování závazků. Hledat nové klienty je nákladné a získat bonitního, seriózního klienta, je k nezaplacení. Proto banky začínají klienty konkurence přetahovat, a to nabídkou velmi motivačních úrokových sazeb pro refinancování závazků. Vydělají na tom všichni: dlužník získá lepší parametry úvěru a nový věřitel získá bonitního klienta s předpokladem, že u nové banky zůstane a bude využívat i její další služby.

V této „hře na přetahovanou“ vyhrává klient. Proto jsme porovnali současné nabídky bank pro refinancování spotřebitelských úvěrů, abyste viděli reálné příklady, kolik peněz můžete ušetřit.

Refinancování vs. konsolidace

Nejprve si ale vysvětleme terminologii.

Refinancování úvěrů umožní splacení nevýhodných závazků pomocí nového úvěru s lepšími podmínkami a parametry. Nevýhodou je nutná administrace, ale výhoda je jasná: celkově zaplatíte méně (jinak by refinancování nemělo smysl). Právě o refinancování je tento článek.

Konsolidace úvěrů je proces, ve kterém je cílem snížit vaši měsíční splátku na částku, kterou si budete moci dovolit pro plnou úhradu svých závazků. Konsolidace se používá v situaci, kdy se blíží nebo již máte finanční potíže a hledáte cestu, jak z nich ven. Výhodou je nižší splátka, nevýhodou delší doba splatnosti, a celkově tak zaplatíte více.

Cíl: ušetřit a zaplatit méně úroků

Současné úrokové sazby pro refinancování spotřebitelských úvěrů se podle našeho zjištění pohybují v průměrné výši 5,63 % p.a. (tabulka níže). Podle aktuálních statistik ČNB úvěry na spotřebu měly v dubnu 2022 průměrnou úrokovou sazbu 8,29 % p.a. u bankovního sektoru, ale u nebankovního výrazně více.

To v praxi znamená, že bonitní dlužníci získají úrokové sazby okolo 5–6 p.a., což je samo o sobě velmi dobré úrokové pásmo. Většina dlužníků však má úrokové sazby vyšší, zpravidla mezi 8–12 % p.a. Pokud máte rozčerpaný kontokorent, průměrná úroková sazba podle zmiňované statistiky ČNB se pohybuje okolo 16,23 % p.a., v případě kreditních karet pak kolem 23,77 % p.a. A to je už mazec, protože většina splátky jde jen na úroky.





Proto jsme se zaměřili na nabídky refinancování, které dají nejnižší možnou úrokovou sazbu, a hledali reálné klienty, kteří o refinancování uvažují a poskytnou nám data.

Získali jsme dva zaúvěrované klienty bank. Ze všech dostupných nabídek na trhu ale byly pouze dvě s dobrými úrokovými sazbami.

Air Bank nabízí refinancování půjček od 4,40 % p.a. Je tam sice „od“, ale reálně se dosažitelná úroková sazba pohybuje okolo 5 % p.a., což je velmi dobrá nabídka.

Jenže Expobank se svým produktem Refixo je ještě levnější. Nabízí garantovanou úrokovou sazbu 3,49 % p.a. To je v době publikace článku nejlepší nabídka na trhu.

Vzhledem k tomu, že druhý klient už je zákazníkem Air Bank, v jeho případě byla jeho domácí banka použita jako referenční banka, zda lze získat ještě lepší úrokovou sazbu.

Naše testery nabídka Expobank zaujala a pokusili se ji získat. My jsme tím získali data, která mají zjistit, zda jde o kvalitní finanční produkt, nebo jen o marketingový trik.

Test refinancování

Prvním příkladem jsou dvě rozčerpané kreditní karty v Komerční bance a Raiffeisenbank a k nim ještě kontokorent ve Fio bance.

1. příklad: Kreditky a kontokorent.

Muž, 46 let, ženatý, 2 děti.

OSVČ, 60% paušál, daňové přiznání.

Měsíční příjem cca 70 000 Kč.

Klient není v prodlení se splácením závazků a má výborný rating. Ale už cítí, že to s úvěry přehnal, a rád by se jich zbavil. Kreditky hradil v bezúročném období, ale vlivem nečekaných výdajů během covidového období je má rozčerpané. Kontokorent splácí průběžně z příjmu, který chodí na účet do Fio banky. Měsíčně na splátkách hradí zhruba 17 500 Kč (splátky se mění podle úroků, není to pevná splátka).

Cílem je najít rozumnou nabídku, se kterou se během 5 let zbaví všech závazků, aniž by ho to stálo jmění na úrocích.

Příklad: přehled závazků k refinancování Komerční banka Raiffeisenbank Fio banka Typ úvěru kreditní karta kreditní karta kontokorent Úvěrový limit 200 000 Kč 180 000 Kč 100 000 Kč Vyčerpaná částka 199 997 Kč 199 997 Kč 83 742 Kč Úroková sazba 21,99 % p.a. 23,99 % p.a. 15,50 % p.a. Měsíční splátka 9665 Kč 5117 Kč 3000 Kč Souhrnná výše dluhu 443 638 Kč Souhrnná měsíční splátka 17 782 Kč

2. příklad: spotřebitelský úvěr v Air Bank.

Muž, 24 let, svobodný, bezdětný.

Zaměstnanec s příjmem cca 28 000 Kč čistého.

Má spotřebitelský úvěr u Air Bank, kterým před rokem refinancoval dražší úvěr u Raiffeisenbank. Nic ho k dalšímu refinancování netlačí, ale je zvědavý, zda ještě více může ušetřit.

Příklad refinancování: spotřebitelský úvěr Air Bank Stav dluhu 241 883 Kč Počet zbývajících splátek 101 s bonusem za řádné splácení, 108 bez bonusu Úroková sazba 4,90 % p.a. s bonusem za řádné splácení, 5,90 % p.a. bez bonusu Splatnost 31. 5. 2032 Měsíční splátka 2864 Kč Celkem bude ještě zaplaceno 289 264 Kč

Příklad 1: Kreditky a kontokorent

První zájemce o refinancování zadává do kalkulátoru na webu Expobank parametry pro vytvoření nabídky. Po nezbytné identifikaci klienta a údajů o příjmech Expobank požádá žadatele o souhlas s propojením s jeho stávající bankou pro zjištění historie účtu.

Nabídka refinancování spotřebitelského úvěru Refinancování do Expobank Souhrnné původní parametry půjček Úroková sazba 3,49 % p.a. 21,99 % p.a., 23,99 % p.a., 15,50 % p.a. Částka pro refinancování 443 618 Kč 443 618 Kč Měsíční splátka 8068 Kč 17 782 Kč Počet měsíců 60 nekonečně, jde o kreditní karty a kontokorent Celkem zaplaceno 590 448 Kč cca 723 000 Kč (jde o orientační částku)

Vše probíhá plně online a je vidět, že jde o banku připravenou na moderní technologie (Expobank sama o sobě říká, že je digitální bankou).

Zároveň banka automaticky online ověří závazky klienta v úvěrovém registru.

Na základě získaných dat klient dostává přehled svých existujících závazků:

Expobank. Přehled všech zjištěných závazků podle dotazu na data z úvěrového registru. Každý závazek lze ručně editovat a upravit jeho výši, nebo jej „vypnout“ pro refinancování. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Expobank. Přehled všech zjištěných závazků podle dotazu na data z úvěrového registru. Každý závazek lze ručně editovat a upravit jeho výši, nebo jej „vypnout“ pro refinancování. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Po upravené volbě úvěrů vhodných k refinancování se mu zobrazí nabídka Expobank. Následně má možnost upravit si splátky nebo dobu splatnosti.

Expobank. Nabídku refinancování lze měnit posuvníkem a modelovat podle doby nebo výše splátky. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Na výběr má ze tří předefinovaných možností, ale může si je modelovat dál:

Celková výše původní půjčky: 443 618 Kč

Nová sazba od Expobank: 3,49 % p.a.

Počet splátek při řádném splácení: 85

Ušetří: 115 870 Kč

Celková výše původní půjčky: 443 618 Kč

Nová sazba od Expobank: 3,49 % p.a.

Počet splátek při řádném splácení: 33

Ušetří: 151 329 Kč

Celková výše původní půjčky: 443 618 Kč

Nová sazba od Expobank: 3,49 % p.a.

Počet splátek při řádném splácení: 60

Ušetří: 133 128 Kč

Jeho představa je mít vše splaceno do 5 let, proto si vybírá nabídku s 60 měsíčními splátkami.

Expobank. Přehled finální nabídky s detailními parametry. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Klient si vybral k refinancování pouze tři úvěry, které ho nejvíce trápí. Úvěry ze stavebního spoření refinancovat nepotřebuje, protože mají dobrou úrokovou sazbu. Ostatní úvěry jsou ve výpovědní době a bude je rušit.

Expobank. Klient si k refinancování vybral tři úvěry. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pokud by šlo o běžný splátkový úvěr, byl by propočet zcela přesný. V případě kontokorentu a kreditních karet to není matematicky možné, protože dlužná částka je proměnlivá. Pokud by bylo na závazcích uhrazeno více, než v jaké výši skutečně jsou, přeplatek zůstane na účtu klienta v Expobank a může jej použít na cokoli. Půjde však spíše o stokoruny, nebo max. jednotky tisíc korun (typicky poslední splátka dluhu před reportem do úvěrových registrů).

Protože se klientovi nabídka líbila, od uzavření smlouvy jej dělil už jen podpis v SMS. Hradit své splátky bude z účtu NEO u Expobank, jehož vedení je bez poplatku a který si také automaticky zřídil online během procesu sjednání produktu Refixo.

Expobank. Od podpisu smlouvy dělí jen opsání kódu zaslaného v SMS. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Následně banka vygenerovala výpovědi smluv, které zašle původním věřitelům.

Následující pracovní den klientovi volal zaměstnanec ze zákaznického servisu Expobank a ověřoval si, zda je vše v pořádku, nebo potřebuje něco změnit či jinou pomoc.

Příklad 2: Spotřebitelský úvěr

Druhý příklad ukazuje mladého člověka bez dalších závazků, úvěr je na jeho sportovní vozidlo Subaru, které si opečovává. Jeho úvěr už přitom má dobrou úrokovou sazbu: 4,90 % p.a. získá při dobrém splácení, v opačném případě bude sazba 5,90 % p.a. To je fair play nabídka Air Bank.

Air Bank. Původní parametry jinak dobré půjčky, zkušebně refinancované do Expobank, ještě lepší půjčky. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Klienta potřeba refinancovat úvěr moc netrápí, protože jeho stávající sazba u Air Bank je velmi dobrá. Ale jako fanda sportovních aut v ušetřených penězích vidí další tuningový díl pro své auto. Proto si také nechal udělat nabídku a byl překvapen.

Nabídka refinancování spotřebitelského úvěru Refinancování z Air Bank do Expobank Původní parametry půjčky Úroková sazba 3,49 % p.a. 4,90 % p.a. Částka pro refinancování 241 883 Kč 241 883 Kč Měsíční splátka 3216 Kč 2864 Kč Počet měsíců 85 101 Celkem zaplaceno 273 360 Kč 289 264 Kč Rozdíl -15 904 (= úspora)

Při refinancování úvěru mu Air Bank bude počítat standardní úrokovou sazbu ve výši 5,90 % p.a., protože jej předčasně splatí. Ovšem i tak se mu refinancování s konkurenční nabídkou Expobank vyplatí za podmínky, že akceptuje splátku vyšší o 352 Kč měsíčně. Naproti tomu úvěr bude splácet o 16 měsíců kratší dobu a ušetří 15 904 Kč (počítáno s původní bonusovou sazbou 4,90 % p.a., kterou by jinak získal).

Je jasné, že část klientů podmínky nedodrží a oddělení risk managementu bank s tím počítá. Pakliže ale vše splníte, ušetříte. A není to těžké.

I v jeho případě si jej Expobank online ověřila a jeho úvěr u Air Bank mu zobrazila v náhledu.

Expobank. Banka s vaším souhlasem sama zjistí, kde máte závazky vhodné k refinancování. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Nabídka se mu líbila, proto si nechal udělat finální verzi.

Expobank. Nabídka refinancování pro druhého testera. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Následoval podpis smlouvy přes kód v SMS.

Expobank. Schválení refinancování. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Tohle ještě není konec. Expobank nejprve provede automatizovanou kontrolu vložených dat, a pokud je potřeba něco prověřit, vyzve vás k dalšímu kroku. V tomto případě vše proběhlo hladce a následoval návrh smlouvy o úvěru.

Expobank. Návrh smlouvy pro refinancování. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Podmínky ve smlouvě byly jasné a to, co bylo na webu, bylo i v ní. Není co vytknout.

Expobank. Podrobné podmínky pro refinancování vyňaté z již platné úvěrové smlouvy. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Výňatky z návrhu úvěrové smlouvy a komentáře autora

Druhý klient nám dal k dispozici kompletní úvěrovou smlouvu. Díky tomu máme přístup k takto individuálně postavené smlouvě v plném znění.

Jaký druh úvěru získáte a na co jej můžete použít? Poskytneme Vám účelový, nezajištěný spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení na dobu určitou, splácený pravidelnými měsíčními splátkami. Tento úvěr nebo jeho část slouží ke sloučení a splacení úvěrů nebo půjček, které Vám byly poskytnuty jinou finanční institucí.

Konkrétně splatíte následující úvěry: 1. Věřitel: Air Bank a.s. Datum uzavření smlouvy: 28. 06. 2021. Zbývající částka ke splacení: 241 883 Kč

Ze smlouvy je zřetelné, že jde o nezajištěný účelový úvěr pro splacení závazků. Na nic jiného jej nelze použít. Přímo ve smlouvě jsou pak vyjmenovány konkrétní závazky a jejich výše.

Jak budeme úvěr úročit? Dohodli jsme se na pevné úrokové sazbě ve výši 9,9 % ročně. Úrok je počítán denně ze skutečné výše nesplacené jistiny úvěru, a to ode dne, kdy budete úvěr poprvé čerpat, do dne, kdy úvěr zcela splatíte. Denní úrok je stanoven z dvanáctiny roční úrokové sazby s kalendářním měsícem trvajícím 30 dní. V případě řádného splácení Vám bude snížena celková Vámi zaplacená částka a úroková tak sazba bude 3,49 % ročně. Celkově je Vámi splatná částka 376 296,89 Kč. Při řádném splácení úvěru se tato částka sníží a bude činit 273 360 Kč.

Expobank automaticky úvěr úročí sazbou 9,90 % p.a. Stejně takto postupuje konkurence, tedy všechny další banky s bonusovými sazbami. Při dobrém splácení banka zbytek úvěru uhradí, a tím získáte efektivní úrokovou sazbu 3,49 % p.a. Není v tom žádný chyták a je to jasně napsané.

V případe druhého klienta je ale potřeba dodat, že pokud by porušil podmínky splátek u Expobank, vyplatilo by se mu zůstat u Air Bank, která má základní úrokovou sazbu 5,90 % p.a. a bonusovou 4,90 % p.a. (Expobank má základní 9,90 % p.a., bonusovou pak 3,49 % p.a.)

Kdy Vám uplatníme slevu na úrokové sazbě za řádné splácení a jaké jsou podmínky? Dohodli jsme se, že Vám uplatníme slevu na úrokové sazbě za řádné splácení – formou předčasného doplacení úvěru a již tak nevzniknou splátky, jejichž splatnost by nastala po uhrazení 85. splátky. Nárok na slevu Vám zaniká v okamžiku, kdy se dostanete do prodlení delšího než 10 kalendářních dní se splacením celé splátky úvěru nebo i její části. Nárok na slevu Vám zaniká také v okamžiku, kdy v rozporu s ustavením 5.1 budete nadále čerpat slučované a převáděné úvěry.

Opět jde o jasně definované podmínky pro získání úrokové sazby 3,49 % p.a. Tady jen pozor, pokud by vás napadlo, že si původní úvěry nakonec necháte a Expobank to „neřeknete“. Jde o porušení smlouvy a kromě samotné výpovědi ze strany Expobank ani žádnou výhodnou úrokovou sazbu nedostanete. Ale to je snad každému jasné.

Garantované úrokové sazby jen u dvou bank

Pouze dvě banky na českém finančním trhu nabízejí garantované úrokové sazby pro všechny klienty při refinancování spotřebitelského úvěru.

Expobank u převedení půjček s produktovým názvem Refixo nabízí 3,49 % p.a. bez výjimek. Není to sazba „od“ nebo podle vyhodnocení vaší bonity. Pokud projdete u Expobank skóringem, úrokovou sazbu máte jistou.

Další bankou s garantovanou úrokovou sazbou je ČSOB. Při převedení půjček nad 50 000 Kč banka garantuje 6,90 % p.a, jde o probíhající akční nabídku.

Úrokové sazby „od“

Banky v tabulce níže ukážou na webu orientační propočet nabídky na refinancování, ale skutečnou výši úrokové sazby se dozvíte až během žádosti. Výjimkou je ČSOB a Expobank, které nabízejí pevnou sazbu.

Raiffeisenbank sice nabízí pevnou, garantovanou úrokovou sazbu, ale u standardní půjčky, ne u refinancování. U refinancování by byla skutečná úroková sazba zobrazena až po vyhodnocení žádosti.

Nabídky refinancování v online kalkulačkách bank Banka Úroková sazba Air Bank od 4,40 % p.a Česká spořitelna od 4,97 % p.a. ČSOB 6,90 % p.a. garantovaná Equa bank od 5,70 % p.a. Expobank 3,49 % p.a. garantovaná Hello bank! od 6,99 % p.a. mBank od 5,90 % p.a. MONETA Money Bank od 5,80 % p.a. Komerční banka od 6,40 % p.a. Raiffeisenbank od 5,70 % p.a. UniCredit Bank od 5,79 % p.a.

Příklad refinancování spotřebitelského úvěru z Air Bank

Jak by vypadalo refinancování úvěru z Air Bank u druhého klienta, zobrazuje tabulka níže. Je však ryze orientační, protože skutečná úroková sazba by byla vypočítána až podle bonity žadatele, tj. pravděpodobně by byla vyšší. Může ale poskytnout základní orientaci o podmínkách refinancování úvěrů na českém trhu.

Nabídky refinancování v online kalkulačkách bank Banka Úroková sazba Částka pro refinancování Měsíční splátka Počet měsíců Celkem zaplaceno Rozdíl proti původnímu úvěru Air Bank 4,90 % p.a. 241 883 Kč 2864 Kč 101 289 264 Kč 0 Česká spořitelna od 4,74 % p.a. (v kalkulačce) 241 883 Kč 3114 Kč 93 289 602 Kč 338 Kč ČSOB 6,90 % p.a. garantovaná 241 883 Kč 3639 Kč 84 305 676 Kč 16 412 Kč Equa bank od 5,70 % p.a. 241 883 Kč 3499 Kč 84 293 916 Kč

4652 Kč Expobank 3,49 % p.a. 241 883 Kč 3216 Kč 85 273 360 Kč -15 904 Kč ( = úspora) Hello bank! od 6,99 % p.a. 241 883 Kč 3616 Kč 85 307 360 Kč

18 096 Kč mBank od 6,89 % p.a.

241 883 Kč 3639 Kč 84 305 663 Kč

16 399 Kč MONETA Money Bank od 5,80 % p.a. 241 000 Kč 3643 Kč 85 294 071 Kč 4807 Kč Komerční banka od 6,49 % p.a. 241 883 Kč 3581 Kč 85 301 615 Kč 12 351 Kč Raiffeisenbank od 5,70 % p.a. 240 000 Kč 3951 Kč 85 292 315 Kč 3051 Kč UniCredit Bank od 6,59 % p.a. 240 000 Kč 3541 Kč 85 300 985 Kč 11 721 Kč

Úroková sazba podle vašeho rizika pro banku

Nabídnutá úroková sazba banky vyjadřuje skutečnou cenu, resp. výši rizika, kterou pro banku představujete. Pro stanovení úrokové sazby banky používají kromě samotných úvěrových registrů celou řadu vstupních parametrů.

Pokud je výsledná úroková sazba vyšší než podle vašich představ, znamená to, že jste pro danou banku více rizikoví a to riziko jí musíte zaplatit. Pokud vám naopak nabídne úrokovou sazbu nižší, vidí ve vás kvalitního klienta, kterého chce získat.

Jasný vítěz. Ale není pro každého

Nejnižší, a navíc garantovanou úrokovou sazbu, nyní nabízí finanční produkt Refixo od Expobank. S úrokovou sazbou 3,49 % p.a. s bonusem za řádné splácení, online vyřízením od A do Z a sjednáním a vedením bez poplatku je podle nás to nejlepší na trhu, co lze nyní při refinancování půjček získat.

Na straně druhé Refixo nejde vyřídit v kamenné pobočce (Expobank má navíc jen jednu), takže kdo si do banky raději zajde osobně, než aby si refinancování naklikal u počítače, ten se spíše porozhlédne po nabídkách jiných (ale dražších) bank.

Parametry úvěru Refixo od Expobank Splatnost: 24–85 měsíců při řádném splácení

26–119 měsíců při nedodržení podmínek řádného splácení Příklad: Pokud chcete úvěr řádně splácet 36 měsíců, bude vám nastavena počáteční délka splácení 43 měsíců a při splnění podmínky řádného splácení banka úvěr doplatí za vás po zaplacení 36. splátky.

Nabídka Refixo úvěru od Expobank bude atraktivní pro klienty s vysokými úvěry, např. na úvěry bydlení, na auto, na dědický podíl, vypořádání rozvodu apod., kde sice byly/jsou slušné úrokové sazby okolo 5 % p.a., ale při dlouhé splatnosti jde úspora při převedení úvěrů do statisíců korun. Škoda je platit, když může být úvěr levnější.

Radost z nabídky Expobank budou mít také klienti se standardními spotřebitelskými úvěry na pořízení zboží/služeb a s kreditními kartami, kde se úrokové sazby pohybují nad 10 % p.a., v případě kreditek pak výrazně nad 20 % p.a. Jejich převedení významně ušetří rodinný rozpočet při platbě vysokých a zbytečných úroků, když existuje alternativa.

A teď to B).

Oddělení risk managementu v Expobank je přísné a úzkým sítem banky podle našeho testu každý neprojde. Expobank má v podstatě proces nabídky postavený opačně. Konkurenční banky úrokovou sazbu nabídnou podle vypočtené bonity, zatímco Expobank garantuje všem úrokovou sazbu 3,49 % p.a. A to znamená, že klientům, kteří se na refinancování za tuto sazbu nehodí, refinancování zamítne. Pro klienty s horším ratingem jsou pak dostupné nabídky konkurence s vyšší úrokovou sazbu, která zohledňuje přirážku za riziko, anebo si nechají úvěr se stávajícími parametry.

Obrázek: Zamítnutí refinancování

Expobank. Zamítnutí žádosti. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pokud o refinancování uvažujete, není třeba se Expobank bát. Parametry úvěru Refixo jsou velmi férové a podmínky jednoduché. Expobank používá stejnou motivaci jako ostatní konkurenční banky: kliente, splácej v termínu a úroková sazba je tvoje. Bez dalších háčků a hvězdiček.

Protože jde o plně digitální banku, výsledek žádosti se dozvíte zhruba do 15 minut. To potvrdily i oba naše testy, které proběhly až k podpisu smlouvy.





Jak probíhalo refinancování testera č. 2 Neděle 29. 5. 2022 – online žádost o refinancování přes produkt Refixo od Expobank. Úterý 31. 5. 2022 – akceptace návrhu ze strany Expobank. Pátek 3. 6. 2022 – původní půjčka u Air Bank je doplacená, banka vydává potvrzení. Od žádosti o refinancování do zaplacení původní půjčky uběhlo přesně 5 pracovních dnů.

Air Bank. Dokument o doplacení původní půjčky. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pozitivní motivace

Takzvané bonusové úrokové sazby patří mezi trend, kdy banky své dlužníky pozitivně motivují k pravidelnému splácení. Místo hrozby sankcemi nabízejí lepší úrok. Splnit podmínky přitom není těžké, v podstatě jde o základní standard chování klienta, který by měl být samozřejmostí.

Air Bank

Podmínky bonusové úrokové sazby Dobrá úroková sazba vám zůstane, kdy nebudete bance na splátkách dlužit více než 100 korun a déle než 5 dnů. Nic těžkého.

Česká spořitelna

Podmínky odpuštění splátek Banka vám dá 3× šanci, když budete v prodlení se splátkou do 5 kalendářních dnů. Nebo jednu šanci s prodlením splátky nad 30 kalendářních dnů. A stále vám lepší úroková sazba zůstane. Přesněji, odpustí vám určitý počet splátek. Ale pokud poté uděláte další chybu, bonus zanikne. Podmínky jsou individuální pro každou smlouvu.

Expobank

Podmínka úrokové sazby 3,49 % p.a. Neopozdit se s žádnou ze splátek o více než 10 kalendářních dnů. Po řádném zaplacení poslední splátky úvěr banka doplatí. V opačném případě se úroková sazba zvýší na 9,90 % p.a. a splácení pokračuje dál. Jednoduché.

Raiffeisenbank

Podmínka úrokové sazby 5,70 % p.a. Řádně splácet úvěr v původně dohodnutém termínu, tj. bez předčasného či mimořádného splacení. Řádně splácet všechny vaše další závazky v bance v průběhu trvání úvěru (kreditní karty, kontokorent, hypotéky apod.). Nejpozději do 3 měsíců od schválení půjčky si zřídit v Raiffce účet a mít jej po celou dobu trvání půjčky.

Ušetřete na úrocích

Pravidelná měsíční splátka vašeho úvěru váš rozpočet nejspíše nijak neohrožuje, protože s ní dopředu počítáte. Když si ale vezmete kalkulačku a spočítáte si, kolik své stávající bance zaplatíte na úrocích oproti konkurenční nabídce, rozdíl už může znamenat třeba vaše roční i víceleté náklady na energie bydlení. Škoda je zaplatit na úrocích, ne?

Porovnáním nabídek konkurence přes kalkulačky na jejich webových stránkách nic neriskujete. Pokud vám banka s lepší nabídkou schválí refinancování, úvěr si převedete. Pokud vám jej zamítne, nic se pro vás nemění a nadále svůj úvěr splácíte podle stávajících parametrů. Vaše stávající banka se váš pokus o „útěk“ nijak nedozví. Vy jste klienti, užijte si hru na přetahovanou a ušetřete.