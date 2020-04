 »   »  Raiffeisenbank spustila Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay, jen pro karty Mastercard

Od úterý 7. dubna 2020 lze nově platební karty Mastercard od Raiffeisenbank používat v aplikaci Google Pay. Server Měšec.cz toto vyzkoušel a karty jsou plně funkční. Aplikace podporuje debetní i kreditní karty Mastercard, karty Visa však ale ne. A ani nebude. Pro tyto peněženky karty Visa podporovat nebudeme, klient si může požádat o kartu Mastercard, řekla Měšci Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Karty Visa od RB podporovány nejsou a nebudou. (7. 4. 2020)

Jedinou podmínkou je operační systém Android 5.0 a mobil s NFC. Samotná aktivace zabere asi dvě minuty, ověření probíhá přes SMS.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Karty Raiffeisenbank v aplikaci Google Pay. (7. 4. 2020)

Tím ale dobré zprávy nekončí, banka nově podporuje i platby přes chytré hodinky Fitbit Pay a Garmin Pay, opět jen pro karty Mastercard. K dnešnímu dni tak Raiffeisenbank uzavírá kruh a nabízí mobilní platby napříč všemi běžnými ekosystémy:

Apple Pay

Apple Watch

Google Pay

Fitbit Pay

Garmin Pay



Autor: Dalibor Z. Chvátal Registrace do služby a potvrzení obchodních podmínek. (7. 4. 2020)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Ověření pomocí SMS. (7. 4. 2020)

Před půlrokem 15. října 2019 Raiffeisenbank spustila podporu Apple Pay pro karty Mastercard. Loni jsme klientům začali nabízet platby mobilním telefonem pomocí vlastního řešení RaiPay pro Android a Apple Pay pro iPhony a hodinky iWatch. Tuto možnost aktuálně využívá více než 12 % našich klientů, kteří uskutečnili přes 4 miliony transakcí. Mobilní platby se tak staly bezpečnou a pohodlnou alternativou k těm bezkontaktním, doplňuje Petra Kopecká.

Otázkou zůstává, co se stane se stávající aplikací Raipay pro Android. Mohl by ji potkat podobný osud, jako aplikaci Saifu, respektive Poketku od České spořitelny. Spuštěním Google Pay spořitelna vlastní aplikaci ukončila. Aplikaci Raipay banka přitom spustila poměrně nedávno, a to 10. září 2019.Raiffeisenbank ale na svém Twitteru potvrdila, že aplikaci Raipay rušit nehodlá. RaiPay rušit nebudeme. I když spustíme Google Pay, stále můžete používat naší aplikaci pro placení telefonem.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Od úterý 7. dubna 2020 Raiffeisenbank podporuje platby Fitbit Pay u karet Mastercard.