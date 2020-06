 »   »  Raiffeisenbank mění ceny. Přes poplatky tlačí na používání online služeb

Jenže vsadit jen na RB klíč se může i vymstít, zvláště v situaci, kdy přijdete o mobil – ztráta, krádež, poškození apod. Tím totiž přijdete i o tuto možnost přístupu do banky. Zatímco kartu SIM přehodíte do jakéhokoli mobilu a autorizační SMS budou dál chodit, u RB klíče potřebujete provést novou aktivaci. Při aktivaci RB klíče si musíte zálohovat aktivační a PUK kód. Ty můžete využít pro reaktivaci vašeho RB klíče. Pokud kódy ale nemáte, musíte na pobočku.

Nově zpoplatněný mobilní elektronický klíč není nic jiného než SMS zaslaná pro autorizaci transakce či pokynu. Nově bude zpoplatněna měsíčním paušálem 19 Kč. A pozor, je to poplatek za 1 účet a 1 uživatele. Pokud k účtu má přístup více uživatelů (zmocněných osob), poplatek se násobí. Příklad: Jako manželé máte u Rajfky dva účty, vzájemně máte do kříže nastavena práva disponenta. K jednomu účtu tak mají přístup 2 osoby. Účty máte dva. Poplatek tedy bude 4 × 19 Kč = 76 Kč měsíčně.

Exkluzivní konto mělo zvýhodněnou cenu pro SEPA platby do 50 000 EUR mimo země EHP. Nově bude poplatek sjednocen a majitelé tohoto konta zaplatí totéž co ostatní klienti Rajfky, 1 %, min. 300, max. 1500 Kč.

Debetní karty: více bezplatných výběrů, ale hlavně bezkontaktně

Chytrý účet nově dostane bezplatné výběry hotovosti v eurech, a to jak v ČR, tak v zemích EHP. Do té doby je to zpoplatněno 100 Kč + 0,50 % z transakce (vyjma ČR). Ostatní účty to měly a nadále mají v ceně. Mimo EHP poplatek zůstává (ostatní účty opět bezplatně.)

Starší eKonta KOMPLET, STUDENT PREMIUM, STUDENT mají do konce srpna bezplatné výběry z bankomatů v zahraničí. To zůstane i v září, ale… Při výběru eur v ČR a v rámci zemí EHP to bude bez poplatku jen při bezkontaktním výběru. Jakmile do bankomatu kartu standardně zasunete a výběr takto provedete (třeba proto, že to jinak nejde), zaplatíte 9 Kč. Mimo země EHP výběry z bankomatů zůstávají bezplatné i bez této podmínky.

Nově získá bezplatné výběry v EUR v rámci ČR a zemí EHP eKonto SMART, ale jen při bezkontaktním použití karty, jinak opět za 9 Kč.

Kreditní karty: odměny jen online, sjednocení cen

Nově bude zpoplatněno čerpání odměn přes infolinku, a to 50 Kč za čerpání. Bezplatně to jde přes internetové a mobilní bankovnictví.

O stovku zlevňuje již nevydávaná kreditka De Luxe, a to na 99 Kč. Předchozí poplatek banka trošku přestřelila, stávajících klientů se však většinou nedotkl. Na druhé straně klienti, kteří za ni platí 49 Kč, budou platit nově více a pro ně je to zdražení – pokud změní typ účtu (jinak se pro ně nic nezmění).

Všechny karty: zdražení kurzové marže

Zvyšuje se směnná přirážka za nekorunové transakce kartou, a to 0,20 procentního bodu na 0,49 % z hodnoty směnného kurzu střed pro příslušnou měnu transakce podle kurzovního lístku banky. Co to znamená v praxi, ukazuje tabulka níže.

Rozdíl ve směnných kurzech – příklad pro 1000 EUR Kurzová přirážka Hodnota Výchozí údaj: kurz RB střed v EUR k 15. 6. 2020 26 740 Kč Pro srovnání: kurz RB valuta – prodej 27 930 Kč Pro srovnání: kurz RB deviza – prodej 27 540 Kč Pro srovnání: čistý kurz na finančních trzích (15:50 hod.) 26 717,30 Kč Navýšení o 0,20 % 26 793,48 Kč (+53,48 Kč od středu) Navýšení o 0,49 % 26 871,02 (+131,30 Kč od středu, resp. +77,54 Kč po zdražení)

V překladu to znamená, že při použití platební karty dostanete kurz někde mezi deviza-prodej a valuta-prodej. U transakcí do pár desítek tisíc (čas od času, ne pravidelných) to nemá smysl řešit, ale pokud byste kartou potřebovali platit vysoké nekorunové výdaje, buď mějte cizí měnu na multiměnovém účtu Rajfky, nebo zkuste alternativní kartu s lepším kurzem.

Pojištění: novinka při nesplácení

Rajfka nově bude nabízet pojištění splátek u spotřebitelských úvěrů, poplatek bude 8,50 % ze splátky. Pojistitelem je UNIQA pojišťovna, uhradí max. 12 splátek úvěru. Viz podmínky.

Hypotéky: dražší poplatky za služby

Zdražuje druhé a každé další čerpání hypotéky, a to o 300 Kč na 800 Kč. Dražší bude i expresní čerpání hypotéčních peněz do druhého dne, zdražuje o patnáct stovek na 1900 Kč.

Pokud během období čerpání nevyčerpáte alespoň 50 % hypotéky, zvyšuje se poplatek za rezervaci prostředků ze 3 na 5 %. Např. u částky 1 mil. Kč (které čekají na čerpání) jde o poplatek 50 000 Kč. Více zaplatíte i v případě, kdy nestihnete hypotéku vyčerpat a budete potřebovat prodloužit její čerpání: 5000 Kč + 0,1 % z limitu nevyčerpaného v období čerpání za každý i jen započatý měsíc prodloužení doby čerpání.

Šeky končí

Rajfka ze sazebníku vyřazuje všechny šekové transakce, nově tyto služby již nebude poskytovat. Inkaso šeků do té doby stojí 1 %, min. 500 Kč plus všechny výlohy s tím spojené. A když se inkaso nepodaří, zaplatíte min. 500 Kč plus výlohy s tím spojené. Takže od září se šeky jinam.