Průměrná sazba hypotéky je 4,62 % ročně. Nedávno to byla sazba pro lepší spotřebitelský úvěr

Rok 2022 nezačal pro Čechy toužící po vlastním bydlení vůbec dobře. Úrokové sazby hypoték se od ledna, kdy průměrná sazba podle Hypoindexu Fincentra byla 3,43 % p.a., stihly zvýšit k 7. březnu 2022 na 4,62 %. To znamená nárůst od ledna o téměř půl procentního bodu.

Vzpomene si ještě někdo, že před rokem touto dobou byly úrokové sazby kolem 2,4 %? A co teprve šťastlivci, kteří si zvládli ještě dříve zařídit hypotéku pod 2 procenta? Z dnešního pohledu už je to sen, který odvál čas, a hypotéka na pořízení vlastního bydlení je jen pro bohaté.

Nejdražší hypotéku pořídíte v Komerční bance, mBank a v UniCredit bank, kde dostanete úrokovou sazbu 4,89 % p.a., nejlevněji ji zatím dostanete u Fio banky, ta má úrokovou sazbu 4,18 % p.a. Vše platí pro 5leté fixace bez pojištění a jde o nejnižší úrokové sazby. Skutečnou nabídku úrokové sazby ovlivňuje bonita žadatele.

Nejnižší získatelné úrokové sazby hypoték ke dni 9. 3. 2022 Banka Název hypotéky Základní úroková sazba

fixace 5 let Air bank Hypotéka 4,64 % Česká spořitelna Hypotéka České spořitelny 4,84 % Československá obchodní banka Hypotéka 4,69 % Fio banka Fio hypotéka 4,18 % Hypoteční banka Hypotéka Hypoteční banky 4,69 % Komerční banka Hypotéka 4,89 % mBank mHypotéka 4,89 % MONETA Money Bank Hypotéka 4,39 % Raiffeisenbank Equa hypotéka 4,49 % Raiffeisenbank Hypotéka na bydlení 4,59 % UniCredit Bank Hypotéka 4,89 %

Zdroj: Srovnávač hypoték Měšec.cz a webové stránky hypotečních bank

Tak například u hypotéky ve výši 5 milionů korun rozložené na 30 let s 5letou fixací při průměrné úrokové sazbě 4,62 % zaplatíte měsíční splátku 25 692 Kč. Stejnou hypotéku jste ještě v lednu pořídili za 22 257 Kč. A v první polovině roku 2021 jste ji dostali za 19 497 Kč měsíčně. Rozdíl během roku je plus 6195 Kč na měsíční splátce.

Jedná se o příklad základní úrokové sazby bez jakýchkoli slev, které banky poskytují například za sjednané životní pojištění, případně pojištění neschopnosti splácet. Sice dostanete drobnou slevu na úrokové sazbě, velmi podobné peníze však zaplatíte na pojistném, někdy vás to vyjde i dráž.

Rozdíl mezi nejvyšší (4,89 %) a nejnižší (4,18 %) nabídkou u pětimilionové hypotéky bude činit 2113 Kč.

Od 1. dubna 2022 se také budou na pokyn České národní banky (ČNB) měnit pravidla pro poskytování hypoték. Podrobnosti se dozvíte v článku Pravidla pro poskytování hypoték zpřísní. Někteří už na ně nedosáhnou.

Úrokové sazby hypoték se odrážejí od tržních úrokových sazeb, například od výnosů státních dluhopisů, které mají splatnost 2 až 5 let. Kromě toho také hraje roli aktuální a očekávaná ekonomická situace, jako je vývoj HDP a inflace. Konečnou výši hypotečních sazeb si účtují banky, které si navíc přidávají své marže.

Například nyní jsme v situaci, kdy výnosy státních dluhopisů s kratší splatností jsou atypicky vyšší než u těch s delší splatností. Trh tedy očekává, že ČNB jde sice momentálně se sazbami rychle nahoru, ale už v průběhu příštího roku by je mohla zase snížit, protože se očekává, že tou dobou inflace začne klesat, uvedl pro Měšec analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht.

Letos však bude velmi záležet na tom, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině, protože právě ta představuje vysoké proinflační riziko. Válka ovlivní finanční trhy a pro český trh je to pak umocněno již pouhou geografickou blízkostí válečnému konfliktu. Proto si málokdo troufne odhadnout, jak budou vypadat úrokové sazby například koncem letošního roku.

Šance, že úrokové sazby klesnou v nejbližších příštích letech, tu však je.

Aktuálně vysoko nastavené úrokové sazby ČNB označujeme také jako „šokovou terapii“, kdy centrální banka reaguje na nečekaně vysokou inflaci a i zvyšující se inflační očekávání. Úrokové sazby se ale tím dostávají značně nad svou rovnovážnou, řekněme neutrální úroveň, kterou ČNB vidí zhruba v okolí 3 %, či možná ještě trochu níže. S očekáváním, že se ekonomika v příštích letech bude postupně vracet do více vyjetých kolejí z aktuálně velmi rozkolísaného období a inflace se bude vytrvaleji držet v blízkosti inflačního cíle 2 %, by hlavní úroková sazba měla být také zpět v blízkosti své rovnovážné úrovně. A s tím i tržní úrokové sazby, dodává David Vagenknecht. Sazba na hypotéky by se při takovém vývoji měla vracet zpět ke 3 % p.a.

Proto hypoteční specialisté v současné době doporučují sjednat si hypotéku s fixací na 3 roky, i když může mít vyšší úrokovou sazbu než 5letá fixace, a v případě poklesu sazeb pak po bance chtít výhodnější podmínky. Zároveň však také není žádnou výjimkou, když požádáte o novou výši úrokové sazby i o více než rok dříve, než vaše fixace vyprší. Pokud už jsou na trhu levnější nabídky, banky většinou bývají ochotné vyjít klientům vstříc, než aby riskovaly, že jim klienti utečou ke konkurenci.

O úrokových sazbách bude Česká národní banka opět rozhodovat 31. března 2022. Dá se očekávat, že vzhledem k válečnému konfliktu úrokové sazby ještě trochu porostou a do konce tohoto roku zřejmě neklesnou.