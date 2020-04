 »   »  Prohlédnou vaše auto a majetek na dálku. Jak se likvidují škody přes mobil?

Jak je to ale s bezpečností při videoprohlídkách? Při diskuzi s některými klienty pojišťoven vznikly oprávněné obavy z toho, kdo jim to na dálku „leze do mobilu“. A že si raději na mobilního technika počkají.

Na druhé straně je mobilní technik, který v přímém přenosu ve svém mobilu vidí vaše zasílané fotky a hned se rozhoduje, co a zda ještě potřebuje pro správnou likvidaci škody. Fotografie jsou následně přiloženy do složky pojistné události.

Pokud vaše škoda spadá to kategorie pro videoprohlídku, potřebujete chytrý mobil s kamerou. Přesněji jde o mobily poháněné Androidem, iOS nebo Windows, u „hloupého“ mobilu, byť s kamerou, to nebude fungovat.

Když nemůžete do pojišťovny, musí pojišťovna k vám. Tak by se dala s nadsázkou popsat nová online aplikace „videoprohlídky“ od Generali České pojišťovny (GČP) pro likvidaci škod na motorových vozidlech a majetku. V zásadě to není nic nového, nahrávat škodní události mobilní aplikace pojišťoven pro chytré mobily už uměly i dříve, jenže těch aplikací dost ubylo. Řešení GČP tak není nové co do možnosti, ale formou. Vy si totiž nemusíte nic stahovat, vše se odehrává přes mobilní webový prohlížeč. I to je příspěvek k prevenci šíření koronaviru, aniž by omezený styk s lidmi znamenal nemožnost likvidace škody.

Současné operační systémy Android, iOS i Windows vždy uživatele informují, jaká oprávnění po něm daná aplikace nebo webová stránka vyžaduje. A zda je uděluje jednorázově, nebo trvale.

Nějaká úžasná aplikace s tapetami, která je úplně zadarmo a na pozadí zobrazuje roztomilá koťátka, by po vás vážně neměla chtít přístup ke kameře, k mikrofonu, kontaktům a k vaší geolokaci. Pokud jí to přesto udělíte, máte k vývojáři velkou důvěru, že data nezneužije.

Asistovaný videohovor umožňuje, aby mobilní technik během něj s vámi komunikoval. Fakticky vás tak navádí ke směřování kamery telefonu tak, aby výsledek prohlídky byl co nejkvalitnější.

Ale pokud přístup ke kameře, mikrofonu a k úložišti vašeho mobilu vyžaduje finanční či pojišťovací instituce z konkrétního důvodu, nemusíte mít obavy, že by tyto přístupy zneužila. Zaprvé nesmí, byl by to pro ni průšvih, který ji za zkaženou reputaci nestojí. Zadruhé, oprávnění vyžaduje výrobce mobilu. Bez něj prostě ty fotky přes dálkový web nevyfotíte, nepošlete, s technikem se nedomluvíte a fotky neuložíte. A zatřetí, pojišťovna takto chce urychlit a zpříjemnit likvidaci škody a udržet si vás jako spokojeného klienta/-ku. Ukončením videohovoru končí oprávnění. Nikdo z pojišťovny vám do mobilu nepoleze a nikoho z ní ani nezajímá, co v něm máte uloženého.

Na druhé straně, když píšeme o důvěře… Když jste si u pojišťovny sjednali pojištění, tak jste jí důvěřovali, že se za vás postaví při plnění. Povolení oprávnění je pokračování důvěry, jinak by neměla smysl. Troufám si tvrdit, že (nejen) GČP je na výrazně lepší pozici než někteří výrobci mobilů, kterým možná také důvěřujete, ale vůbec netušíte, co s vašimi daty dělají.

Nikam než na jejich kameru nevidíme a do žádných složek klientům v mobilu nesaháme, potvrzuje na přímý dotaz Měšce Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.



Autor: Generali Česká pojišťovna a.s. Po zmáčknutí tlačítka dojde ke spojení s likvidátorem v pojišťovně a ten v reálném přenosu vidí data. (04/2020)

Peníze do 5 dnů

Po skončení videohovoru na svůj e-mail obratem dostáváte zápis o prohlídce a proces řešení škody pak může rychle pokračovat dál. Generali Česká pojišťovna v autopojištění vyplatí 95 procent událostí do dvou dní po tom, co obdrží všechny podklady, a 77 procent se vyřeší dokonce v ten samý den jejich doložení. V pojištění majetku se pak 95 procent škod vyplatí do 5 dní od dodání potřebných dokladů, říká Jan Marek.

A není to jen chlubení pojišťovny. Pojišťovny to umí, ale je nutná spolupráce. Osobně mám zkušenost s nejkratší dobou plnění 6 dnů od pojistné události z povinného ručení viníka. Ve středu dopoledne došlo k dopravní nehodě, odpoledne jsem vše zadokumentoval a přes web nahlásil jako pojistnou událost v roli poškozeného. V pátek jen na základě mnou doložených fotografií a sepsání zápisu o nehodě s viníkem likvidátor škodu zlikvidoval a rozpočtem poslal pojistné plnění jako totální škodu. Následující úterý byly peníze na účtu a já si za ně opravil nejen starou Mazdu, ale udělal na ní i nové rozvody. Znamenalo to však včas a správně doložit podklady, což ne každý umí.

Videohovor toto může ještě více urychlit. „Doba koronavirová“ tak paradoxně může pozitivně ovlivnit vznik nových praktických služeb a aplikací, jejichž cílem bude co nejvíce procesů přenést do online prostředí. To neznamená, že si všichni v mobilech zapnou kamery a vše budou řešit online, ale pro nesložité případy je online proces dobrou cestou, jak ušetřit čas a vlastně se i co nejméně stýkat s „cizími“ lidmi. Banky online procesy a ověřování přes mobily aplikují už více jak tři roky, je dobře, že toto dorazilo i do pojišťoven.