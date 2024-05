Produktové novinky v srpnu: zvýšení úrokových sazeb, státní hypotéka a problémy s aplikací Saifu

Pojišťovnictví

AEGON Pojišťovna v ČR končí, koupí ji NN

AEGON Pojišťovna oznámila ukončení své činnosti v České republice a na Slovensku. V obou zemích ji kupuje společnost NN.

Pojišťovna AEGON patří v Česku k menším pojišťovnám. Za prvních šest měsíců roku 2018 sjednala životní pojištění s předepsaným smluvním pojistným ve výši 614 000 000 Kč. Podle statistik České asociace pojišťoven to dělalo podíl na trhu ve výši 2,8 %.

Očekává se, že dohoda bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2019. Pokud jste klientem pojišťovny, nic se pro vás nemění a smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak je máte uzavřené. Nemění se ani kontakty na pojišťovnu, tedy telefonní číslo, e-mail a přístup na klientský portál.

Broker Consulting: zavádíme biometrii

Broker Consulting začal při podepisování smluv využívat biometrického podepisování. Aktuálně elektronický podpis (BioSign) akceptují pouze čtyři obchodní partneři společnosti, ale jejich počet se bude zvyšovat podle technické připravenosti.





Od digitálního řešení si společnost mimo jiné slibuje, že urychlí zpracování klientských smluv. Je potřeba si uvědomit, že čím dál více našich klientů bude z řad lidí, kteří již vyrůstali v plně digitalizovaném světě, a tomu přizpůsobit naši komunikaci s nimi, říká Dušan Friedl, ředitel digitální podpory prodeje Broker Consulting.

Elektronický podpis bude prováděn přes tablety iPad za použití speciálního pera stylus, které je certifikováno pro podepisovací aplikaci a je s iPadem kompatibilní.

Autor: Broker Consulting Biometrické podepisování smluv.

V následujících letech má společnost za cíl stát se 100% bezpapírovou. Jen za minulý rok společnost uzavřela 101 516 nových smluv, což představuje zhruba jeden a půl milionu stránek.

Europ Assistance: spouštíme pilotní provoz komunikace přes WhatsApp

Společnost Europ Assistance spustila koncem srpna 2018 pro své klienty možnost dalšího komunikačního kanálu. Nově můžete s asistenční společností komunikovat i skrze mobilní aplikaci WhatsApp.

Tato možnost je zatím pouze v pilotním provozu, a to v rámci pracovní doby. Do budoucna ale společnost plánuje nasadit non-stop provoz.





Slavia pojišťovna: nabízíme nové cestovní pojištění

Slavia pojišťovna do svého portfolia zařadila nové cestovní pojištění. Jde o krátkodobé cestovní pojištění, které obsahuje pojištění léčebných výloh, úhradu stomatologického ošetření a další náklady. Limit léčebných výloh se liší s ohledem na zvolený balíček pojištění. Můžete si vybrat z limitů 3,5 mil., 5 mil. a 10 mil. Kč. Pokud jde o stomatologická ošetření, hradíme je v nejvyšší nabízené variantě ALL IN až do 15 tisíc, uvádí Václav Geletič, produktový manažer Slavia pojišťovny.

Autor: Slavia pojišťovna Informace k cestovnímu pojištění.

Cestovní pojištění je dostupné ve 3 variantách, přičemž nejvyšší nabízí krytí léčebných výloh do 10 000 000 Kč, stomatologické ošetření do 15 000 Kč, pojištění odpovědnosti do 6 000 000 Kč a další, viz tabulka.

Pojištění je možné sjednat on-line. Smlouva je platná poté, co zaplatíte. Pojišťovna vám veškeré doklady pošle do e-mailu. V případě Ročního pojištění pak existuje i možnost tzv. přenosného pojištění, kdy lze pojištění převést na jinou osobu – stačí jen tento záměr pojišťovně včas nahlásit.

VWF: k vybraným vozům přidáme bezplatně servisní balíček

Pokud si u Volkswagen Financial Services pořídíte vůz Volkswagen Golf nebo Touran a budete jej financovat skrze zmíněnou společnost, získáte bezplatně servisní balíček.

Ten je bezplatný na 5 let nebo do nájezdu 60 000 km podle toho, co nastane dříve. Balíček kryje náklady spojené s předepsanou údržbou vozu, jako jsou inspekční prohlídky, výměna oleje, či případné opravy z důvodu běžného opotřebení, a to v autorizovaných servisech Volkswagen v ČR.

Součástí měsíčních splátek je pak i značkové Volkswagen Pojištění, které obsahuje havarijní pojištění s 5% spoluúčastí a dále pak povinné ručení s uznáním bonusů.

V případě, že si vyberete jiný model, obdržíte příspěvek ve výši 14 520 Kč na pořízení balíčku.

Bankovnictví

Air Bank: zlevňujeme hypotéky Air Bank přikročila ke zlevnění hypoték. Od soboty 1. září 2018 snížila banka úroky u hypotečních úvěrů od 700 000 Kč. Nové úrokové sazby jsou nižší o 0,1 % bodu. Autor: Air Bank Srovnání úrokových sazeb hypoték. U úvěrů od 1 500 000 Kč je tak úroková sazba pevně stanovena na 2,39 % ročně. Sazby platí pro nové i převedené hypotéky s fixací na 5 let. Schválení, poskytnutí, čerpání hypotéky i vedení běžného účtu je bezplatné. Od 1. září banka současně snížila úroky na spořicím účtu vedeném v eurech. Nová sazba je nyní 0,5 % (původní sazba byla 0,8 %). U spořicího účtu vedeného v dolarech zůstává sazba 1 %. Stejně tak zůstává bonusová sazba 1 % u spořicích účtů v českých korunách (zůstatky do 250 000 Kč) a běžných účtů v českých korunách (zůstatky do 100 000 Kč). Bonusovou sazbu získáte v případě, že pětkrát v měsíci zaplatíte platební kartou.

Banka CREDITAS: zvyšujeme úroky na spořicích účtech

Banka CREDITAS zvýšila od začátku září 2018 úroky na spořicích účtech. Zároveň zavedla pásmové úročení. Jde na to ale opačně než konkurence. Bude odměňovat ty, kdo k ní uloží více peněz.

Při vkladech do 750 000 Kč získáte na spořicím účtu nově 0,8 % ročně místo původních 0,5 %. Pokud vklad převýší tuto sumu, připíšete si automaticky úrokovou sazbu ve výši 1,1 % ročně na jakoukoli částku nad 750 000 Kč.

Banka zároveň končí s bonusovým úrokem. Bonus ve výši 0,1 % byl dosud vázán na podmínku, že po dobu tří měsíců ze spořicího účtu nevyberete ani nepřevedete vklad. Nově banka dává vyšší úroky i bez bonusového přídavku, dosud bylo maximum na 0,6 %.

ČBA: spouštíme web s testy pro finanční poradce

Česká bankovní asociace spustila speciální webový portál ČBA Educa. Na něm se mohou finanční poradci připravovat na přezkoušení svých znalostí. K tomu je nutí zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Povinnost přezkoušení platí pro investiční zprostředkovatele, ale i zaměstnance bank a dalších společností, kteří jednají se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb nebo jsou za tyto aktivity odpovědní.

Zkoušku musí mít úspěšně složenou do ledna 2020. Vykonat ji musí u speciálně akreditované instituce. Tou je mimo jiné i ČBA, která spustila zmíněný portál. Cvičné testy odpovídají těm zkouškovým. Cvičné testy jsou generovány na základě stanovených pravidel z platného souboru zkouškových otázek vydaného Českou národní bankou tak, aby každý z nich byl jedinečný stejně jako na samotné zkoušce, říká vedoucí vzdělávacích projektů ČBA Helena Brychová.

Soubor otázek ČBA připravila společně s Ministerstvem financí. Kromě toho má ČBA akreditaci k provádění odborných zkoušek a první termíny plánuje uskutečnit na podzim roku 2018.

ČNB znovu zvýšila sazby, banky reagují

Česká národní banka se ve snaze brzdit tuzemskou ekonomiku rozhodla již podruhé zvýšit úrokové sazby. Ty mají následně vliv na další sazby v české ekonomice.

Dvoutýdenní repo sazbu zvýšila banka o 25 bazických bodů na 1,25 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby o 25 bazických bodů na 2,25 % a diskontní sazby o 20 bazických bodů na 0,25 %.

Reakce ostatních bank pak na sebe nenechaly dlouho čekat. Hypoteční banka zvýšila v reakci na ČNB úrokové sazby u hypoték. Nově tak Jasná hypotéka začíná na 2,89 % ročně, což představuje zvýšení o dvě desetiny.

Česká spořitelna: problém se Saifu

Česká spořitelna spustila pro své klienty aplikaci Saifu, která umožňuje platit mobilním telefonem u obchodníků. Aplikace byla dostupná jen pro operační systém Android a placení probíhalo na bázi NFC. Aplikaci jste si mohli stáhnout na Google Play a podrobně jsme o ní psali v článku Saifu České spořitelny: Mobilní platby podruhé a se zlatou rybkou.

Aplikace ale nebyla v provozu ani měsíc a Česká spořitelna ji musela stáhnout. Důvodem byl fakt, že ochrannou známku si zaregistrovala jiná společnost. Ochrannou známku na slovo „Saifu“ vlastní společnost Paymaster, která sama vyvíjí aplikaci platebního systému postaveného na kombinaci platby penězi a kryptoměnami.

Stažení aplikace z Google Play Česká spořitelna potvrdila s tím, že se snaží situaci vyřešit a napravit. Omlouváme se, ale aplikaci Saifu není v tuto chvíli možné stahovat z Google Play. Věříme, že se situace rychle vyřeší a aplikace bude brzy dostupná, uvedl pro online deník Aktuálně.cz Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny.

Nyní si tedy aplikaci stáhnout nemůžete. Pokud už ji ale máte, nic se pro vás nemění a můžete s ní i nadále platit.

Equa bank: vyšší úrok na spořicím účtu

Equa bank zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu. Základní úroková sazba zůstává na 0,2 %. Prémie ale vzrostla z 0,6 % na 0,8 %. Úspory do výše 200 000 Kč budou úročeny sazbou až 1 %.

Prémii vám banka nově připíše v měsících, kdy třikrát zaplatíte kartou u obchodníka.

Hypoteční banka: prodali jsme portál Sousedé.cz

Hypoteční banka v srpnu 2018 prodala portál pro správu a komunikaci se sousedy ve společenství vlastníků nebo bytovém družstvu Sousedé.cz. Novým majitelem se stala soukromá společnost Mangrove Holdings. Cena transakce nebyla zveřejněna.

Jsme rádi, že z výběrového řízení vzešel obchodní partner, jehož cílem je dát portálu Sousedé.cz zcela nový rozměr a dimenzi. Prodejem náš vztah s portálem nekončí. Stejně jako doposud jsme připraveni spolupracovat na obchodní bázi, uvádí Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstva Hypoteční banky.

Komerční banka: inovujeme internetové bankovnictví a zrychlujeme platby

Komerční banka spustila v srpnu několik novinek v internetovém bankovnictví MojeBanka. Nově například přeposlání mezi osobním a firemním účtem uskutečníte tak, že přetáhnete v hlavním přehledu produktů kartičku účtu, ze kterého se budou posílat peníze, na kartičku, kam mají být doručeny, a vyplníte částku.

Banka toho ale chystá více. Aktuální vylepšení našeho internetového bankovnictví je předzvěstí zásadní změny, kterou plánujeme spustit po důkladném otestování v horizontu několika týdnů. Jedná se o postupné nahrazení přihlašovacího certifikátu, který je uložen na konkrétním počítači, novým způsobem přihlašování do internetového bankovnictví prostřednictvím mobilní aplikace KB Klíč. Přechod na KB Klíč považujeme za nejvýznamnější inovaci v letošním roce, uvedl Mojmír Prokop, manažer distribučních kanálů a Customer Intelligence Komerční banky.

Mezi další vylepšení patří například snadné zobrazení všech kartiček všech majitelů jediným kliknutím. Dále jsou pro lepší orientaci v novém přehledu plateb přidány variabilní symboly do primárního přehledu.

Kromě toho banka zrychlila posílání plateb. Běžnou platbu v českých korunách nově banka převede v rámci jednoho dne, pokud příkaz k úhradě zadáte přes internetové nebo mobilní bankovnictví v pracovní den do 12:00 hodin.

Všechny příkazy k úhradě, které obdržíme od klientů během dopoledne kterýkoli pracovní den do 12 hodin, převedeme do jiné tuzemské banky ještě ten samý den, uvedla Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby.

Modrá pyramida: garantujeme úrokovou sazbu

Modrá pyramida stavební spořitelna inovovala nabídku Rychloúvěru. Nově u tohoto garantuje úrokovou sazbu 4,99 % p.a. bez zajištění. Maximální výše úvěru může být 800 000 Kč.

MONETA: výběry z pojízdného bankomatu a podpora podnikatelů nulovými úroky

MONETA Money Bank si na srpen připravila několik novinek. Tou první je pojízdný bankomat, který cestoval po vybraných letních festivalech a dalších společenských akcích. Z bankomatu je možné vybírat nonstop.

Autor: MONETA Money Bank Pojízdný bankomat.

Bankomat je součástí speciálně upravené pancéřované dodávky. Ta má vzhled modelu Citroën Type H, jehož se u příležitosti jubilea vyrobí v limitované edici celosvětově pouze 70 kusů. Vůz pro MONETA Money Bank byl na zakázku upraven. Před vandaly a nenechavci ho chrání například silné pancéřování, neprůstřelná skla či speciální zabezpečovací elektronika.

Autor: MONETA Money Bank Pojízdný bankomat.

Výběr hotovosti z bankomatu během různých společenských akcí nabízí MONETA Money Bank také prostřednictvím své pojízdné pobočky. Ta navíc zahrnuje prostor pro jednání s klienty.

Další novinkou je akční nabídka na nezajištěný a neúčelový úvěr Express Business. Ten je určen pro živnostníky, svobodná povolání a malé firmy. Banka těmto klientům nabídne tříměsíční bezúročné období. Předpokladem je samozřejmě včasné a bezproblémové splácení.

Následující úroková sazba je pak pro každého stanovována individuálně a začíná od 5,9 % p.a. Pokud už jste klienty banky, můžete si úvěr sjednat i on-line skrze internetové nebo mobilní bankovnictví.

U vybraných profesních skupin, jako jsou například auditoři, lékaři, veterináři, daňoví poradci apod., je úvěr až do výše 1 500 000 Kč poskytován bez dokládání daňového přiznání.

Raiffeisenbank: dokončili jsme modernizaci webu

Raiffeisenbank provedla redesign svých webových stránek. Ty jsou nově plně responzivní pro všechna elektronická zařízení.

Autor: Raiffeisenbank Nový design webových stránek Raiffeisenbank.

Při přípravách nové grafiky jsme se zaměřili především na jednoduchost a názornost. Novinkami je přehlednější menu, uspořádání jednotlivých sekcí webu a přehlednější obsah stránek díky stručným textům a bodovým odrážkám, uvádí manažerka marketingové komunikace Raiffeisenbank Michaela Kuželová.

Nový web spustila banka v roce 2017 pro privátní klientelu, letos v květnu se přidaly stránky pro externí partnery a v červnu byly spuštěny stránky pro Premium RB Club.

Sberbank: zvýhodňujeme FÉR půjčku

Sberbank se rozhodla zvýhodnit nabídku FÉR půjčky. Snížila tak úrokovou sazbu a ta nově začíná na 4,8 % ročně. Úroková sazba platí pro variantu s konsolidací i bez.

Poskytujeme transparentní úrokovou sazbu, u nás neexistuje žádné od–do. Jednoduše to, co si klient nastaví v online kalkulačce, po schválení dostane. Vždy tak ví, jaká sazba náleží jeho požadované výši úvěru a délce splatnosti dřív, než bance sdělí jakékoliv osobní údaje. Tento férový přístup platí pro všechny klienty a výše úvěrů, popisuje Vojtěch Batěk, vedoucí oddělení půjček.

Půjčku je možné sjednat i online v e-shopu banky.

Státní hypotéka odstartovala. S obrovským zájmem

Ve středu 15. srpna 2018 v 8 hodin ráno začal Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) přijímat žádosti o „státní hypotéku“. Ta nabízí úrokovou sazbu 1,12 %, což je bezkonkurenčně nejnižší nabídka na českém trhu.

Žádosti začal přijímat v osm hodin ráno osobně, korespondenčně nebo přes datovou schránku. Podle očekávání byl o hypotéku obrovský zájem a frontu na ni stály stovky lidí. Fond měl na podporu bydlení vyčleněno 650 000 000 Kč. Již hodinu po spuštění programu ale byly přijaty žádosti za 200 000 000 Kč.

Fond se rozhodl, že bude přijímat žádosti až do výše jedné miliardy korun. Očekáváme, že ne všichni, kteří tu žádost podají, nakonec podepíšou úvěrovou smlouvu. Protože předběžný zájem byl opravdu velmi vysoký, tak budeme žádat Poslaneckou sněmovnu o navýšení rozpočtu, a to ještě letošního, informovala mluvčí Státního fondu rozvoje bydlení Karolína Smetanová.

Státní hypotéka bude výhodnější než ta od banky, nebude ale stačit na pořízení bydlení ve větších městech. Projděte si průvodce dotačním programem.V současné době je stále možné o tuto hypotéku zažádat, jelikož Fond ještě nepřijal žádosti za 1 miliardu korun.

SSČS: na doložení účelu úvěru stačí fotky

U Stavební spořitelny České spořitelny nově doložíte účel úvěru jen fotografiemi před a po rekonstrukci. Odpadá tím nutnost dodávat spořitelně faktury. S fotografiemi dodáte jen soupis prací.

Novinka se týká nezajištěných úvěrů. U zajištěných úvěrů můžete účelovost dokládat například aktualizací znaleckého posudku. Pro tyto účely spustila Buřinka nové webové rozhraní pro nahrání potřebných dokumentů.

Z úvěru od Buřinky je nově možné pořídit i černou elektroniku nebo domácí textil, pokud si jej pořídíte v souvislosti s rekonstrukcí či výstavbou.

Úvěr si můžete vzít ve výši od 100 000 Kč do 800 000 Kč.

Wüstenrot: zvyšujeme úroky na termínovaném vkladu

Wüstenrot zvýšil u termínovaných vkladů pro fyzické osoby úrokovou sazbu o 0,1 procentního bodu. Úrok zvýšil i u termínovaných vkladů pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, a to o 0,2 procentního bodu.

Změna úrokových sazeb u termínovaných vkladů pro bytová družstva a SVJ Doba vkladu Současný úrok Úrok od 20. 8. 1 rok 0,50 % 0,60 % 2 roky 0,60 % 0,70 % 3 roky 0,70 % 0,80 % 4 roky 0,80 % 0,90 % 5 let 1,10 % 1,20 %