Jak se nepřipravit o navýšení rodičovského příspěvku?

Rodičovský příspěvek se zvýší o 80 tisíc na 300 tisíc korun. Změnu, která vychází z novely zákona o státní sociální podpoře, podpořila vláda. Problémy by předloha neměla mít ani ve Sněmovně. Konečná dohoda se přitom v koalici rodila poměrně bolestně. Nakonec ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vládě předložila variantu, kterou původně prosazovalo Ministerstvo financí. Podle ní dosáhne na zvýšení rodičovského příspěvku asi 80 % příjemců. Maláčová návrh označila za nutný a ne úplně spravedlivý kompromis, který ale bude mít nejpravděpodobněji podporu v koalici.

Víc peněz pro ty, co budou příspěvek v roce 2020 aktivně pobírat

Odsouhlasený návrh počítá se zvýšením rodičovského příspěvku (RP) všem rodinám, které ho budou k lednu 2020 aktivně čerpat.

Rodiny, které dávku na nejmladší dítě v roce 2020 teprve začnou pobírat, získají rovnou nárok na 300 tisíc korun a budou mít čtyři roky na to, aby peníze vybraly. Pro rodiče vícerčat platí, že se od roku 2020 dávka zvýší na 450 tisíc korun (z původních 330 tisíc).

(Výjimkou je situace, kdy se jim narodí další potomek před tím, než ten starší dosáhne čtyř let. Výplata dávky se v tomto případě zastaví s nástupem na další mateřskou. Pokud by na ni nevznikl nárok, výplata původního RP se zastaví se zahájením výplaty nového RP na mladší dítě. Dávka se totiž pobírá vždy jen na nejmladší dítě v rodině.)

Kdo si sáhne na 80 tisíc?

Rodiny, které budou v roce 2020 RP už nějakou dobu pobírat, budou v odlišné situaci. V tomto případě neplatí, že by všechny automaticky získaly o 80 tisíc korun víc. Je potřeba pamatovat na to, že RP se čerpá podle určitých pravidel a ta zůstávají v platnosti.

Výše měsíční dávky RP je totiž omezena vyměřovacím základem, který byl stanoven při vyměřování peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřské). Maximální měsíční dávka RP odpovídá nejvýše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (posoudit se mohou příjmy oba rodičů a řídit se pak dá podle toho vyššího). Jde tedy o 70 % měsíčního příjmu, ze kterého se stanovovala mateřská. Podrobněji jsme si pravidla pro čerpání rodičovského příspěvku vysvětlovali v článku Rodičovský příspěvek vyčerpáte rychleji. Zvýší se i přídavky a sleva na první dítě.

Rodiče bez účasti na nemocenském pojištění, kterým nevznikl nárok na mateřskou a rovnou tak od narození dítěte čerpali RP, nebo ti, kteří měli mateřskou pod 7600 korun měsíčně, mohou získat každý měsíc maximálně 7600 korun RP.

V případě vícerčat platí, že rodiče mohou čerpat dávku rychleji (používají se 1,5násobky částek platných pro rodiče jednoho dítěte). I limit pro maximální měsíční dávku u rodičů, kteří neměli nárok na mateřskou, odpovídá 1,5násobku částky pro rodiče s jedním dítětem a místo 7600 tak platí 11 400 Kč).

Spolu s pravidlem, které omezuje čerpání RP pouze do čtyř let věku nejmladšího dítěte, se tak může stát, že některé rodiny nestihnou zvýšený příspěvek dočerpat celý.

Co dělat, abyste dostali co nejvíc?

Z uvedeného vyplývá, že pokud už máte většinu peněz vybraných, měli byste se snažit, aby vám čerpání RP vydrželo co nejdéle, abyste na navýšení dávky vůbec dosáhli a stihli z něj vybrat co nejvíce. Nemusí to být zas tak složité, protože RP je možné pobírat minimálně po 50 korunách měsíčně.

Předloha, která zvýší rodičovský příspěvek, navrhuje také navýšení počtu hodin, po které mohou rodiče děti do dvou let dát do školky nebo jinam na hlídání, aniž by přitom přišli o rodičovský příspěvek. V současnosti platí, že tato doba nesmí přesáhnout 46 hodin, novela by ji měla zvýšit na 92 hodin za měsíc.

Uvažovat ale musíte i zmíněné čtvrté narozeniny potomka (nebo narození dalšího dítěte, kdy se čerpání původního RP zastaví), po nichž už se dávka nevyplácí a nevybrané peníze propadají státu. Takže si zároveň nesmíte prodloužit čerpání příliš, abyste stihli vybrat všechny prostředky (nebo maximum, které je ve vašem případě vzhledem k okolnostem možné). Toto riziko platí hlavně pro příjemce, kteří neměli příliš vysoký vyměřovací základ, nemohou si stanovit moc vysokou měsíční výši RP a čerpají tak peníze relativně pomalu.

Výši měsíční dávky můžete měnit vždy jednou za tři měsíce, takže je možné nejprve příspěvek snížit a rozložit ho na delší čas a během roku 2020 ho zase navýšit, abyste vyčerpali možné maximum. Pozor ale na to, aby vám na to zbývalo dost času. Pokud by se blížily čtvrté narozeniny potomka nebo se měl narodit další, budete mít možná čas změnit měsíční výši dávky jen jednou a pak je tedy nutné zvolit možné měsíční maximum právě do doby čtvrtých narozenin nebo narození dalšího dítěte.

Nenechávejte změnu výše dávky na poslední chvíli

Na místě je upozornit ještě na jednu věc. Žádost o snížení měsíční výše RP byste neměli příliš otálet. Platí totiž, že pokud má být poslední měsíční dávka RP nižší než standardní měsíční dávka (pokud tedy poslední zbytek RP neodpovídá přesně výši vaší stanovené měsíční dávky), vyplatí se tato poslední dávka spolu s tou předposlední. To musíte vzít v úvahu, pokud jste si v minulosti RP rozpočítali na měsíce a spoléháte se změnou opravdu až na poslední chvíli. O této novince, kterou přineslo upřesnění výkladu zákona, jsme v minulosti informovali v článku Chcete na poslední chvíli změnit výši rodičovské? Nově máte méně času.

Naštěstí úřad práce před koncem čerpání zasílá oznámení o změně výše dávky před výplatou předposlední dávky, která je navýšena o tu poslední (tato změna se nepočítá do změn výše dávky, které můžete jednou za tři měsíce učinit vy). Tento dopis pro vás může být poslední výstrahou, že musíte okamžitě zajít na úřad práce a výši měsíční dávky snížit. Neměli byste se ale na něj bezvýhradně spoléhat, protože dopis se může poště zatoulat. Lepší je proto dojít požádat o změnu dříve.

Nejpozději byste měli požádat v tom samém měsíci, za který chcete, aby změna proběhla, RP se totiž vyplácí zpětně (za květen dostáváte peníze v červnu). Opět ale nedoporučujeme nechávat věc na poslední chvíli.

Příležitost propásnete, pokud už proběhne výplata poslední, resp. předposlední dávky (předposlední i poslední měsíční dávka vyplacená v jednom). V tomto okamžiku už jste RP dočerpali.

Pokud máte z počtů a lhůt těžkou hlavu, zajděte s občankou na pracovní úřad (tam, kde mají na starosti státní sociální podporu) a nechte si poradit. Návštěva nezabere moc času (pokud tam nepůjdete na začátku čtvrtletí, kdy tu fronty bývají), ale může vám zachránit dost peněz.