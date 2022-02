Pozor na větu „Příjmy není nutné dokládat“. Můžete se okrást o peníze

Že příjmy za čtvrtletí nemusíte dokládat, jste se mohli dočíst téměř před rokem na webu Úřadu práce. Předem vám vyzradím pointu článku. Pozor na to, že pod slovním spojením „Příjmy za 1. čtvrtletí 2021 není ÚP ČR nutné dokládat“ úřad spolu se mnou chápe, že se nemusí dokládat příjmy, a když se nedoloží, bude se vycházet z příjmů předchozích.

Co když příjmy doložit chcete?

Nicméně rozdíl je v chápání toho, co se stane, když příjmy doložíte. Já osobně pod takovým textem vnímám, že příjmy se mohou doložit (nejlépe bez osobního kontaktu, datovkou), a když se doloží, tak se k nim přihlédne. Zjevně úřad pod tím myslí, že je doložit nemusíte, a když doložíte, bylo to zbytečné, stejně budou počítat dle příjmů z předchozího čtvrtletí.

Pokud Úřad práce opět někdy vyhlásí, že „nebude nutné dokládat příjmy“, anebo na změnu vašich příjmů nebude brán zřetel, pojistěte se. Pokud posíláte jako každé čtvrtletí své příjmy, nezapomeňte pro jistotu ke standardním přílohám dodat žádost např. v tomto jednoduchém znění:

Žádám o ukončení dávky [doplňte název vaší dávky, dávek, např. „příspěvek na bydlení“] k poslednímu dni minulého kalendářního čtvrtletí a od prvního dne tohoto kalendářního čtvrtletí podávám novou žádost dnešním dnem. Viz přílohy.

Proč? Nebudete muset řešit, sledovat a reagovat na to, když se „odpustí“ dokládání příjmů. Zvláště v souvislosti s navyšováním záloh na energie by případné nezapočítání nových „příjmů“ (příjmů − náklady) mohlo být vás pro nevýhodné.

Pokud žádáte papírově, musíte přidat další list papíru, na něm text, datum, jméno, podpis. V případě elektronické komunikace datovou schránkou stačí soubor s tímto textem, náležitosti automaticky zajistí systém datových schránek.

Pokud vás zajímají i eskapády, které jsem s klientem zažil, nebo se chcete „pobavit“ či vzdělat čtením komunikace s úřady, čtěte dál.

Příběh: Když na doložené příjmy není brán zřetel

Za svého klienta na základě plné moci každé čtvrtletí trávím čas kompletací podkladů od klienta a zasíláním vyplněných formulářů pro příspěvek na bydlení. Tak jsem učinil i na začátku 2. čtvrtletí loňského roku a 2. dubna 2021 dodal vyplněné formuláře za předchozí čtvrtletí.

26. dubna 2021 přišla datovka s tímto textem (citováno a ztučněno dle originálu, v hranatých závorkách mé úpravy):

S účinností od 19. března 2021 (dnem vyhlášení) byl přijat zákon č. 136/2021 Sb., o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů[.] Zákon ruší pro 2. čtvrtletí roku 2021 povinnost dokládat rozhodné příjmy, náklady na bydlení a všechny další rozhodné skutečnosti pro přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči. Úřad práce ČR bude vycházet z údajů, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek k poslednímu dni 1. čtvrtletí roku 2021 (31. března 2021), tedy z rozhodných příjmů a nákladů na bydlení za 4. čtvrtletí 2020. Nadále budou uvedené dávky vypláceny za měsíce duben, květen a červen 2021 v nezměněné výši. Pokud bude chtít klient zohlednit náklady na bydlení za 1.čtvrtletí 2021, požádá o ukončení dávky Příspěvek na bydlení k 31.3.2021 a od 1.4.2021 si podá novou žádost, ke které doloží příjmy a uhrazené náklady za 1.čtvrtletí 2021 včetně vyúčtování, pokud již nebylo doloženo. Pokud budete chtít dle výše uvedeného postupovat, tak zašlete žádost o ukončení Příspěvku na bydlení pro [jméno a příjmení]. Vše ostatní je dodáno.

Zaprvé, proč bych podával novou „žádost“ a rušil předchozí „žádost“? Proč se rovnou neakceptuje „žádost“, kterou jsem poslal 2. dubna? Odpověď jsem se dozvěděl nepřímo později. Opět terminologické nedorozumění.

Každého čtvrt roku podáváte minimálně tři formuláře. Formuláře se jmenují

Doklad o výši čtvrtletního příjmu.

Doklad o výši nákladů na bydlení.

Žádost o příspěvek na bydlení.

Nicméně úřad práce to nebere tak, že každého čtvrt roku podáváte žádost o příspěvek na bydlení. Tu dle jejich terminologie jste podali jen jednou, když jste jim úplně poprvé poslali tyto formuláře. Každé čtvrtletí už jen dodáváte údaje nebo těžko říct co, ale v každém případě to neberou jako žádost, kterou zmiňují v textu nahoře.

Další terminologické nedorozumění spočívá v definici a významu věty Zákon ruší pro 2. čtvrtletí roku 2021 povinnost dokládat rozhodné příjmy, náklady na bydlení a všechny další rozhodné skutečnosti pro přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči .

V běžné mluvě to chápu, nemusím, ale můžu a bude pak dle toho postupováno. Dle definice úřadu volně překládám jako: nemusíte, tudíž vaše údaje si uložíme do databáze, ale vůbec na ně nebudeme brát zřetel.

Takže jsem na jejich výzvu reagoval textem:

Vážení, jen stručně. Byla zrušena povinnost doložit, což sami správně uvádíte. Nebyla zakázána možnost dodání příjmů (pokud se mýlím, doložte citací konkrétního paragrafu konkrétního zákona). Očekávám bez zbytečné byrokracie pokračování v původní žádosti a aktualizaci výše příspěvku dle již dodaných podkladů.

Jak reagovali? Nijak. Vůbec nijak. Posléze jsem se dozvěděl, že reakci „vzali na vědomí“, a to bylo vše. Žádná odpověď, žádné odmítnutí, žádné upozornění z jejich strany, žádný pokus o řešení. Takže komunikace pokračovala z mé strany až po vyplacení dalšího příspěvku, který byl podezřele stejný jako minule.

Musíte podat novou žádost a ukončit starou

Nicméně nebudu vás zatěžovat mnoha iteracemi komunikace, ve kterých jsem velmi obtížně a pracně zjišťoval, v čem je vlastně problém. Klientovi jsem nakonec stihl poslat ukončení „žádosti“ a podání nové „žádosti“ dle vzoru výše, takže nakonec zvýšené výdaje byly zohledněny a klient dostal o něco málo vyšší příspěvek na bydlení.

Na mě už je těch předefinovaných pojmů (příjem, není třeba dokládat, žádost) nějak moc. Pokud někdy bude opět vydán zákon v podobném duchu, dejte si pozor na formulaci „Příjmy není nutné dokládat“, protože bych ji přeložil z úředničiny do řeči obyčejných lidí něco ve stylu: „Příjmy je zbytečné dokládat, pokud nebudete postupovat dle přídavné speciální byrokracie“, ale to nezní tak dobře pro PR… Nebo rovnou se čtvrtletním dokládáním údajů posílejte žádost ve znění výše.