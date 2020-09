Poslední šance na změnu zdravotní pojišťovny od ledna. Čas máte už jen 30. září

Zdravotní pojišťovnu můžete podle zákona změnit pouze jednou za rok, a to ve dvou možných termínech. Když podáte žádost do 31. března, ke změně dojde od 1. července. Pokud podáte žádost do 30. září, ke změně dojde od 1. ledna. Když tyto termíny prošvihnete, musíte si půl roku počkat, mezi tím změna možná není.

Než se ke změně rozhodnete, ověřte si, že lékaři, v jejichž péči jste, mají s vaší budoucí pojišťovnou smlouvu. Ne každý lékař má totiž smlouvu se všemi pojišťovnami. Pokud zjistíte, že vaši lékaři s budoucí pojišťovnou smlouvu nemají, přechod by pro vás nebyl výhodný.

Žádost podáváte u pojišťovny, ke které chcete přestoupit. Vše můžete vyřídit na pobočce, všechny pojišťovny pak nabízejí také vyplnění registračního online formuláře. Svoji starou zdravotní pojišťovnu o změně informovat nemusíte, nemáte vůči ní oznamovací povinnost.

Pokud se rozhodnete vyřídit přestup osobně a vydáte se na pobočku, nejdříve si ověřte, že je v provozu. Například VZP na svých internetových stránkách upozorňuje, že kvůli zhoršené epidemiologické situaci mohou být některé její pobočky zavřené.

Změna pojišťovny u zaměstnance

Až dojde ke změně pojišťovny, musíte to do 8 dnů od provedení nahlásit svému zaměstnavateli. To znamená do 8. ledna 2021. Pokud stále studujete, změnu nahlaste i ve škole. O změně informujte také svoje lékaře.

Ohlášení zaměstnavateli je nutné proto, že zaměstnavatel musí změnu pojišťovny provést také u sebe, aby neposílal platbu zdravotního pojištění, které za vás odvádí, do špatné pojišťovny. Pak by ve staré pojišťovně vznikal přeplatek a v nové nedoplatek, ze kterého by začalo nabíhat penále.

Penále činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaměstnavatel sice může požádat o jeho snížení či prominutí, ale zdravotní pojišťovna není povinna tomuto požadavku vyhovět. A pokud nevyhoví, může zaměstnavatel penále vyžadovat po vás.

Změna pojišťovny OSVČ

Pokud jste OSVČ, změnu pojišťovny můžete, stejně jako zaměstnanci, provádět pouze jednou ročně. Platí pro vás stejné termíny.

Pro přestup k nové pojišťovně budete potřebovat také kopii živnostenského listu a potvrzení o výši záloh, které jste zaplatili svojí staré zdravotní pojišťovně. Až ke změně dojde, nezapomeňte změnit číslo účtu, kam posíláte své platby, na novou pojišťovnu.

Pokud změníte zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2021, budete přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 podávat ještě u původní zdravotní pojišťovny. Pokud jste pojišťovnu měnili v polovině roku, tedy k 1. 7. 2020, musíte za loňský rok odevzdat dva přehledy o příjmech a výdajích, na vaši novou i předchozí zdravotní pojišťovnu.

Co je potřeba zdravotní pojišťovně ještě doložit:

Nezaměstnaní dokládají potvrzení z úřadu práce.

Podnikatelé dokládají výši záloh a výpis z živnostenského rejstříku. Zaměstnanci dokládají název a sídlo zaměstnavatele.

Pracující mimo ČR v rámci EU dokládají čestné prohlášení o zaměstnání v zahraničí, pracovní smlouvu a úhradu pojištění v zahraničí.

Senioři dokládají potvrzení o přiznání důchodu. Studenti dokládají potvrzení o studiu.

Matky na mateřské dovolené dokládají rodný list dítěte.

Zmíněné dokumenty ale dokládáte podle toho, jaký stav platí v den, kdy se stáváte pojištěncem nové zdravotní pojišťovny, případně později.

V případě novorozeněte platí, že v den jeho narození se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, kde je v daný okamžik registrována jeho matka. Pokud by nebyla vůbec zdravotně pojištěna, dítě se automaticky registruje u pojišťovny, u které je pojištěn otec.

Pokud matka porodí dítě v době, kdy má podanou přihlášku k nové pojišťovně, ale ke změně ještě nedošlo, dítě se stane pojištěncem stávající pojišťovny. Změnu pojišťovny je poté možné udělat dodatečně. Jde to ale až od chvíle, kdy má dítě přidělené rodné číslo. A ve stanovených termínech.