Poslední dny Equa bank. Začíná její plná integrace do Raiffeisenbank

O spojení Equa bank s Raiffeisenbank jsme psali v září, kde se dočtete, co se pro vás mění. Spojení nyní jde do závěrečné fáze a Equa bank zbývá poslední týden, na jehož konci zcela zanikne.

Jak spojení probíhá

Sobota 1. 10. 2022

Na pobočkách Equa bank už se otevírají účty výhradně pod značkou Raiffeisenbank, tedy s kódem banky 5500.

Pondělí 7. 11. 2022

Nelze změnit limity a PIN platebních karet Equa bank. Nadále lze karty používat k transakcím a samozřejmě je lze zablokovat.

Středa 9. 11. 2022

Začíná odstávka bankomatů Equa bank. Nelze je používat k výběru hotovosti ani ke vkladům. Equa bank má celkem 13 bankomatů, všechny mají i vkladovou funkci.

Klienti Equa bank samozřejmě mohou využít pokladny Raiffeisenbank pro vklady i výběry hotovosti a jakékoliv další bankomaty.

Pátek 11. 11. 2022

Začíná odstávka mobilního a internetového bankovnictví Equa bank. Do účtu se od toho dne už nepřihlásíte. Pakliže potřebujete ještě zadat platby, máte čas do čtvrtka 10. 11. 2022. Platební karty nadále fungují.

Sobota 12. 11. 2022

Od pátku do pondělí nebudou fungovat odchozí ani příchozí platby. Všechny platby, které vám přijdou během odstávky, banka připíše na účet ihned v pondělí.

Platební karty budou fungovat. Na internetu platbu potvrdíte pomocí kódu, který zatím ještě stále obdržíte v SMS zprávě.

Od pátku do neděle budou uzavřeny všechny pobočky.





Pondělí 14. 11. 2022

Po třech dnech odstavených systémů Equa bank dochází k jejich plné integraci do systémů Raiffeisenbank. Tedy pokud vše dobře dopadne.

Stávající klienti Raiffeisenbank, kteří mají účet i v Equa bank, jen uvidí další účet či produkty ve svém internetovém a mobilním bankovnictví.

Pokud do Raiffky z Equa bank přicházíte jako noví klienti (tj. nemáte nyní v RB účet), bude pro vás připravený online průvodce, který vás krok za krokem provede aktivací internetového/mobilního bankovnictví.

Nové ověřování plateb kartou na internetu

Před první online platbou kartou z bývalé Equa bank si musíte aktivovat internetové bankovnictví Raiffeisenbank, jinak vám od 14. 11. 2022 nepůjde ověřit platby kartou na internetu – nepřijde vám žádný kód.

Pokud ověřujete platby v mobilním bankovnictví Equa bank, od 14. 11. 2022 platby nově ověříte v mobilním bankovnictví Raiffeisenbank.

Pokud teď ověřujete platby pomocí E-PIN a SMS, od 14. 11. 2022 vám ověřovací kód už nebude chodit ve formě SMS. Raiffka jej vám pošle mobilního nebo internetového bankovnictví Raiffeisenbank. Kód si zobrazíte až po přihlášení = potřebujete mobil operační systémem Android, iOS nebo Harmony.

Kód banky již jen 5500

Od 14. 11. 2022 můžete začít používat nový kód banky 5500. Od tohoto data již u svých odchozích plateb uvidíte kód 5500. Po dobu 6 měsíců bude souběžně platit jak původní kód banky 6100, tak i nově kód banky 5500.

Všechny tuzemské platby i inkasa směrovaná na původní kód banky 6100 bude Raiffeisenbank automaticky přesměrovávat na váš účet v Raiffeisenbank s kódem 5500.

Cizoměnové účty

Jak platit kartou

Od 14. 11. 2022 bude vaše platební karta k původnímu cizoměnovému účtu v Equa bank fungovat jen pro korunový účet v Raiffeisenbank. Ke svým cizoměnovým účtům si však můžete bezplatně zažádat o novou kartu v novém internetovém bankovnictví Raiffeisenbank. Měny vám na účtech zůstanou.

Příklady

V Equa bank máte účet pouze v EUR.

Nic se pro vás nemění a nic nemusíte dělat. Karta se vám převede k EUR účtu v Raiffeisenbank.

V Equa bank máte účet v CZK a v USD.

Od 14. 11. 2022 budete mít pro každou měnu samostatný účet. K USD účtu si musíte požádat o novou platební kartu, ta je bez poplatku. Stávající karta se vám automaticky nastaví k CZK účtu.

V Equa bank máte účet v CZK a v USD, ale chcete jen jednu kartu pro oba účty.

Od 14. 11. 2022 si v rámci účtu v internetovém bankovnictví aktivujete další měnu za 29 Kč měsíčně. Alternativně si můžete vybrat ze stávajících cenových programů Raiffeisenbank, které mají multiměnový účet jako součást balíčku služeb.

Připravte se na možné problémy, ale není to naschvál

Přestože vývojáři obou bank už od koupi Equa bank bez pochyb usilovně pracují na integraci všech klientů připojované banky, nejde o standardní či marginální operaci, a lze proto očekávat, že může dojít k nepříjemným překvapením i nefunkčním službám.

Autor očekává, že drtivá většina klientů přejde z Equa bank do Raiffy systémově hladce, ale i on sám patří mezi klienty, kterým se přechodem z Equa bank do Raiffky mění číslo účtu.

Pro klienty, kteří si nebudou vědět rady nebo se budou potýkat s problémy, nadále budou od pondělí 14. 11. 2022 otevřeny původní pobočky Equa bank a samozřejmě mohou využít jakékoli pobočky Raiffeisenbank.