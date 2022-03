Do České republiky proudí uprchlíci z Ukrajiny, kterým se tu Češi následně snaží pomoci s ubytováním, ošacením i první orientací v cizí zemi. Přinášíme informace, které mohou být důležité pro ty, co chtějí pomáhat, i pro ty, kteří tu hledají úkryt před válkou.

Co mají dělat lidi z Ukrajiny, když vstoupí na naše území?

Dejte pozor, komu nasloucháte. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) na svém twitterovém účtu pravidelně zveřejňuje tzv. hlásné trouby Kremlu. Tedy osoby, které sdílí dezinformace.

Ukrajinští uprchlíci mohou do ČR vstoupit jen s biometrickým pasem. Ostatní „papírování“ už mohou vyřídit přímo na našem území. Co by zde měli nově příchozí z Ukrajiny dělat? To záleží na několika okolnostech.

Ukrajinci, kteří zde nějaké zázemí mají, mohou přicestovat v rámci bezvízového styku. Tato možnost jim platí 90 dní. Do té doby by si měli na některém z pracovišť Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) požádat o speciální dlouhodobé vízum (vízum za účelem strpění).

Pokud tu nikoho nemají a jsou bez zajištěného ubytování, měli by se obrátit na infolinku Ministerstva vnitra +420 974 801 802 nebo přijet do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234, 739 51).

Pro všechny nově příchozí z Ukrajiny platí, že se musí zaregistrovat na oddělení pobytu cizinců na cizinecké policii.

Pokud jim poskytne někdo ubytovaní v soukromí, je tato registrace na nich samotných. V případě ubytování v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení by tuto registraci měl zajistit ubytovatel.

Víza

Pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP) Infolinka OAMP +420 974 801 802 e-mail: ukrajina@mvcr.cz

Pokud se jedná o Ukrajince, kteří už mají nějaké vízum, situace je odlišná. Končí-li jim dlouhodobý pobyt, vyřizuje se prodloužení standardní cestou. Podrobnosti jsou na webu MV ČR.

Pokud jim v následujících dvou týdnech končí pobyt či krátkodobé vízum, které už nejde prodloužit, a oni nemohou či nechtějí kvůli válečnému konfliktu odjet zpět do vlasti, vyřizuje se prodloužení na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV). Zde by jim mělo být vydáno speciální dlouhodobé vízum.

Další podrobnosti najdete na webu MV ČR v sekci Informace pro občany Ukrajiny (informace jsou k dispozici i v ukrajinštině).

Co dělat, když tu chtějí pracovat?

Obvykle u žadatelů o azyl platí, že mohou požádat o vydání pracovního povolení až po 6 měsících pobytu na území ČR (ode dne podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany) s tím, že samotné vyřízení pracovního povolení trvá dalších 30 dní.

S ohledem na aktuálně očekávaný příchod většího počtu lidí prchajících z Ukrajiny ale uděluje Ministerstvo vnitra vízum za účelem strpění, na jehož základě mohou tito lidé obratem na úřadu práce obdržet povolení k zaměstnání a začít pracovat, uvedl pro server Měšec.cz Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí, a dodal, že pokud bude aktivována možnost udělování dočasné ochrany, o čemž se nyní vedou jednání na úrovni ministrů vnitra členských zemí EU, pak se situace bude ještě měnit.

Pokud tedy budou chtít příchozí lidé z Ukrajiny začít pracovat, mohou si požádat o zmíněný speciální druh dlouhodobého víza (vízum za účelem strpění), které se vyřizuje na pracovištích OAMP MV.

Po jeho udělení mohou požádat o povolení k zaměstnání nějakou z krajských poboček Úřadu práce ČR podle toho, kde by měli práci vykonávat.

Využít mohou také aplikaci pro hledání volných pracovních míst v ČR.

Zaměstnavatelé v ČR mohou naopak nabízet volná pracovní místa migrantům z Ukrajiny přes ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo pracoviště ÚP ČR.

Podrobnosti najdete na webu Úřadu práce ČR, kde jsou informace i v ukrajinštině.

Zdravotní pojištění

Pro obyvatele Ukrajiny je v ČR dostupná bezplatná lékařská i psychologická pomoc. Podobnou podporu nabízí i Národní ústav duševního zdraví na lince +420 283 088 139 nebo e-mailu ambulace@nudz.cz.

Pro pobyt v ČR je nutné mít zdravotní pojištění. Ukrajinci, kteří jsou v ČR zaměstnaní, jsou zdravotně pojištěni právě z titulu zaměstnání.

Uprchlíci z Ukrajiny, kteří právě přišli na naše území, budou do systému veřejného zdravotního pojištění zařazeni při udělení speciálního dlouhodobého víza (vízum za účelem strpění). Pojistné za ně bude v tomto případě odvádět stát.

V rámci bezvízového pobytu (max. 90 dní) nejsou občané Ukrajiny účastni veřejného zdravotního pojištění, a pokud si případnou zdravotní péči nechtějí platit ze svého, měli by si sjednat komerční cestovní pojištění od některé z pojišťoven.

Více informací (včetně podrobností o bezodkladné péči pro cizince bez pojištění) najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR nebo na lince +420 226 201 221 nebo lince 1221 (je to to samé). Pokud po spojení hovoru na tuto linku rovnou zmáčknete volbu číslo 8, je linka dále i v ukrajinštině.

Pomoc pro děti, které přicestovali bez rodičů

Podrobnosti o pomoci dětem, které přijíždějí z Ukrajiny samotné, tedy bez doprovodu rodičů, zveřejnilo ministerstvo práce. Dětem do 18 let, které přicestovaly bez rodičů samotné nebo v doprovodu cizích osob, bude poskytnuta dle potřeby sociálně-právní ochrana a bude jim zajištěna péče třetích osob, náhradní rodiny apod. Dále jim český stát poskytne podle potřeby také poradenství, psychologickou péči a podporu, pomoc při vyhledání příbuzných nebo blízkých osob a vzdělání.

V případě, že víte o takovém dítěti, kontaktujte OSPOD na odboru sociálních věcí městského či krajského úřadu (kontakty na webu daného úřadu). Případně je možné se obrátit i na informační linku ministerstva vnitra +420 974 801 802 nebo e-mail ukrajina@mvcr.cz.

Další informace najdete na webu ministerstva práce.

Jaké dávky mohou uprchlíci z Ukrajiny čerpat?

Občané Ukrajiny, kterým Ministerstvo vnitra ČR udělilo speciální vízum, mohou také žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Zprostředkování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Poskytovaná pomoc ze strany Čechů je tak rozsáhlá, že není v možnostech ji zde všechnu uvádět. Proto zde uvádíme výběr včetně webů, které se snaží poptávku a nabídku pomoci koordinovat.

nabídky, ideálně na ubytování hromadného typu se stravováním, můžete posílat na Správu uprchlických zařízení MV ubytovaniukrajina@suz.cz ,

koordinace poptávek a nabídek pomoci malého i většího rozsahu je na webu ministerstva vnitra www.nasiukrajinci.cz ,

, podnikatelé se mohou s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy obracet na Hospodářskou komoru ČR na e-mail ukrajina@komora.cz ,

kontaktní e-mail pro nabídky humanitární zdravotnické pomoci na ukrajina@mzcr.cz ,

, centrální web neziskových organizací s možností zadat nabídku či poptávku pomoci na www.pomahejukrajine.cz.

Peníze přímo pro Ukrajinu

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR zřídilo bankovní účet u ČSOB, na který lze zaslat peníze. Za ně se nakoupí obranný materiál, který nejvíce potřebují Ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny.

Tuzemská platba v CZK Příjemce platby/majitel účtu: Velvyslanectví Ukrajiny v České republice Číslo účtu: 304452700/0300 Měna účtu: CZK Peníze obdrží přímo Velvyslanectví Ukrajiny v ČR v Praze a takto vybrané peníze následně odešle do Ukrajiny.

Peníze pro ukrajinské ozbrojené síly

Národní banka Ukrajiny (NBU) otevřela speciální sbírkový účet na podporu ukrajinských ozbrojených sil.

Účty byly zřízeny a otevřeny za účelem přijímání převodů od mezinárodních partnerů a dárců jak v cizí měně (americké dolary, eura, britské libry), tak v hřivnách.

Nejjednodušší je zadat platbu přímo v ukrajinských hřivnách (UAH), pokud tuto měnu vaše banka podporuje. České banky postupně začínají odpouštět poplatky za tyto platby.

Platbu zadávejte jako zahraniční platbu (není to europlatba ani SEPA platba).

Údaje buď zkopírujte, nebo zadávejte v angličtině bez diakritiky.

Platby v UAH (zahraniční platba) Příjemce platby/majitel účtu: National Bank of Ukraine Adresa: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine Číslo účtu: UA843000010000000047330992708 BIC: NBUAUAUXXXX (písmeno „X“ na konci se doplňuje do řady SWIFT kódu, která je vždy 11místná. Pokud uvidíte kratší verzi, není to chyba, např. NBUAUAUX.) Měna účtu: UAH Platební titul: 628 – zahraniční pomoc Poznámka pro příjemce: Support for the Armed Forces of Ukraine (Podpora ozbrojených sil Ukrajiny) Ukrajinská centrální banka takto dostane peníze přímo na své účty v UAH.

Platby v EUR (europlatba) Příjemce platby: National Bank of Ukraine Adresa: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine Majitel účtu: Deutsche Bundesbank Číslo účtu: DE05504000005040040066 BIC: MARKDEFFXXX Měna účtu: EUR Poznámka pro příjemce platby: For crediting account 47330992708 Ukrajinská centrální banka takto peníze dostane od německé centrální banky, u které má vedený eurový účet.

Ministerstvo obrany Ukrajiny

Peníze určené na logistickou a zdravotnickou podporu ozbrojených sil Ukrajiny můžete poslat i na bankovní účet Ministerstva obrany Ukrajiny.

Národní legislativa neumožňuje Ministerstvu obrany Ukrajiny používat jiné platební možnosti, jako jsou např. platební karty, PayPal, kryptoměny apod.

Platby v AUD, CAD, CZK, EUR, GBP, CHF, PLN, RUB, USD (zahraniční platba) Příjemce platby/majitel účtu: The Ministry of Defense of Ukraine Adresa: 6, Povitroflotskiy Pr., Kyiv, 03168, Ukraine Číslo účtu:: UA963223130000025307010029738 BIC: EXBSUAUXXXX Měna účtu: multiměnový účet, zadejte podle měny vaší platby Platební titul: 628 – zahraniční pomoc Název banky: JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK Adresa banky: 127, Antonovycha Str., Kyiv, 03150, Ukraine Poznámka pro příjemce: Donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine (UA45820172031328100230201­8611) (Příspěvek na logistickou a zdravotnickou podporu ozbrojených sil Ukrajiny)

Příklady sbírek, kam můžete přispět