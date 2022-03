Mastercard a Visa v Rusku kočí. Pro většinu Rusů se ale nic nezmění

V sobotu 5. 3. 2022 ve večerních hodinách středoevropského času obě americké kartové společnosti Mastercard a Visa oznámily, že zastavují kartové transakce s kartami s jejich logem. Oficiální vyjádření najdete níže.

Dočasné pozastavení transakcí kartami Mastercard a Visa, jak sami popisují obě společnosti, znamená, že obě společnosti Rusko od svých systémů a partnerů v příštích dnech odstřihnou. Jen se počká na dokončení (zaúčtování) transakcí.

Paradoxně pro většinu Rusů se nic nezmění a jejich karty Mastercard a Visa budou v Rusku fungovat normálně a bez omezení. Důvodem je, že veškerý procesing platebními kartami v Rusku probíhá přes Národní systém platebních karet (Национальная система платёжных карт). Takže i přes odpojení od platebních systémů Mastercard a Visa budou v rámci Ruska tyto karty fungovat bez omezení.

Naopak lze předpokládat, že ruské banky postupně plně přejdou na domácí ruský platební systém MIR (v překladu „svět“) se stejnojmennou platební kartou.

Alternativou je pak čínský platební systém Union Pay, jehož karty už některé ruské banky používají.

Dopady odpojení Ruska od platební sítě Mastercard a Visa pocítí dvě skupiny zákazníků. Ani jedna v dalších dnech již platebními kartami nezaplatí.

V překladu to znamená, že např. Rus nezaplatí ruskou kartou Visa na Aliexpressu, nebo obecně kdekoli mimo Rusko, např. v Karlových Varech.

A pokud si vy budete chtít užít dovolenou v Barentsově moři, nově už českou kartou v Rusku nezaplatíte.

Kartová společnost American Express v Rusku funguje prostředictvím parterů, platební karty AmEx pro ni vydává Bank Russkij Standard (Банк Русский Стандар) a několik málo partnerů dělá pro AmEx aquiring. Kartový byznys AmExu v Rusku zatím funguje s výjimkou sankcemi postižených bank. To se ale nejspíe vlivem stále se vyvíjející krize změní.

Stejná banka vydávaka i platební karty Diners Club, ty však v Rusku skončily 21. 6. 2021.

Jedná se o složitou, obtížnou a proměnlivou situaci. V těchto časech se řídíme našimi hodnotami a usilovně se snažíme udělat to, co je správné pro naše kolegy, zákazníky a komunity. V myšlenkách jsme se všemi, které tato krize zasáhla, a nadále doufáme v mír.

A konečně, jak jsme uvedli včera, podpora našich komunit je jednou z našich hodnot Blue Box a budeme pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Je tragické, že mnoho lidí přišlo o život, statisíce lidí opustily své domovy a mnoha dalším se v důsledku konfliktu obrátil svět naruby. Na podporu humanitárního úsilí poskytneme pomoc ve výši 1 000 000 USD následujícím organizacím, které poskytují pomoc postiženým obyvatelům:

V průběhu naší historie a v těžkých dobách jsme vždy dělali maximum pro podporu našich zákazníků a v této situaci tomu není jinak. Někteří z našich zákazníků poskytují v regionu kritickou humanitární pomoc a jiní, kteří pracují pro zpravodajské organizace, riskují své životy, aby o této krizi informovali. Budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom je podpořili.

Stejně jako mnozí z vás jsem šokován a zarmoucen krizí, která se odehrává na Ukrajině, a uvědomuji si, že někteří naši kolegové, zákazníci, jejich rodiny a blízcí byli zasaženi zničujícím lidským utrpením, jehož jsme svědky. Chci se s vámi podělit o to, co jako společnost v reakci na tuto krizi děláme.

Vyjádření Mastercard (5. 3. 2022)

Prohlášení společnosti Mastercard k pozastavení operací v Rusku

Již více než týden svět sleduje šokující a ničivé události, které jsou důsledkem ruské invaze na Ukrajinu. Naši kolegové, zákazníci a partneři byli zasaženi způsobem, který si většina z nás nedokáže představit.

Již dříve jsme se s vámi podělili o kroky, které jsme v reakci na tyto události podnikli, přičemž blaho a bezpečnost našich zaměstnanců jsou pro nás na prvním místě. A jak jsme se pohybovali a plnili naše regulační závazky, vedli jsme neustálý dialog s našimi zákazníky, partnery a vládami. Kromě lidí z celého odvětví, spotřebitelů a našich akcionářů jsme získali i názory našich zaměstnanců. Zvažovali jsme také, co by bylo nejdůležitější pro podporu další dostupnosti služeb, pokud je to možné, pro postižené lidi v regionu.

Právě s ohledem na všechny tyto skutečnosti – a s přihlédnutím k bezprecedentní povaze současného konfliktu a nejistému ekonomickému prostředí - jsme se rozhodli pozastavit naše síťové služby v Rusku.

Toto rozhodnutí vyplývá z našeho nedávného opatření zablokovat několik finančních institucí v platební síti Mastercard, jak požadují regulační orgány na celém světě.

Vlivem tohoto opatření nebudou karty vydané ruskými bankami nadále podporovány sítí Mastercard. A všechny karty Mastercard vydané mimo tuto zemi nebudou fungovat u ruských obchodníků ani v bankomatech.

Toto rozhodnutí nebereme na lehkou váhu. Společnost Mastercard působí v Rusku již více než 25 let. Máme tam téměř 200 kolegů, díky nimž je tato společnost pro mnoho zúčastněných stran tak důležitá. Při těchto krocích se budeme i nadále soustředit na jejich bezpečnost a pohodu, včetně dalšího poskytování mzdy a benefitů. Až to bude vhodné a pokud to bude přípustné podle zákona, využijeme jejich nadšení a kreativitu k práci na obnovení provozu.

Mezitím budou naše týmy v regionu i po celém světě nadále umožňovat a rozvíjet naše globální podnikání a podporovat naše zákazníky v dalších geografických oblastech, kde v současné době podnikáme. Stejně jako oni budeme i nadále ostražitě dbát na zajištění bezpečnosti a zabezpečení globálního platebního ekosystému a naší sítě. Naše kybernetické a zpravodajské týmy budou i nadále spolupracovat s vládami a partnery po celém světě, aby zajistily, že stabilita, integrita a odolnost našich systémů budou i nadále určovat naše operace a reakce na potenciální kybernetické útoky.

Tyto dny byly a budou i nadále velmi těžké – především pro naše zaměstnance a jejich rodiny na Ukrajině; pro naše kolegy, kteří mají v regionu příbuzné a přátele; pro naše kolegy v Rusku; a pro nás ostatní, kteří vše sledujeme zpovzdálí.

Tímto krokem se připojujeme k mnoha dalším a doufáme a zavazujeme se k pozitivnější, produktivnější a mírumilovnější budoucnosti pro nás všechny.