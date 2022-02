Banky začínají odpouštět poplatky za převody peněz na Ukrajinu

Po útoku Ruska na Ukrajinu z brzkého rána 24. února 2022 se zvedá po celém Česku vlna solidarity. Jednotlivci i firmy se zapojují a posílají své peníze jak organizacím poskytující humanitární pomoc, tak i přímo na účet ukrajinského ministerstva obrany, které potřebuje peníze na další nákup zdravotnického materiálu a dalšího vybavení pro vojáky.

Včera se do podpory Ukrajinců žijících v Česku zapojila většina telefonních operátorů, dnes postupně hlásí pomoc také banky, které začaly odpouštět stokorunové poplatky za platební příkazy směřující na Ukrajinu.

Řada z vás se nám ozvala, že byste kromě místních sbírek na pomoc Ukrajině rádi finančně přispěli i na sbírky pořádané přímo v zemi nebo podpořili konkrétního člověka. Rozhodli jsme se proto, že vám standardní poplatek za zahraničí platby na Ukrajinu v následujících týdnech odpustíme. Poplatek za platbu ve výši 100 Kč vám vrátíme, co nejdříve nám to systém umožní , uvedla na sociální síti Airbank.

Česká spořitelna se rozhodla odpouštět poplatek za platební transakce, které jsou směřovány jak na číslo účtu zveřejněné ukrajinským ministerstvem obrany, tak na další sbírková čísla účtů v Ukrajině určená pro humanitární pomoc. O pomoci na jakékoli ukrajinské číslo účtu však nehovoří.

Aktuálně Spořitelna analyzuje dopady ukrajinské krize a připravuje se na pomoc firmám a průmyslu, které postihnou ekonomické dopady válečného konfliktu , uvedl Lukáš Kropík z tiskového oddělení. Nadace České spořitelny daruje 10 milionů korun na sbírková konta organizací Charita Česká republika a Člověk v tísni, které budou použity na humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny. Spořitelna zároveň v následujících dnech zahájí sbírkovou kampaň na pomoc Ukrajině ve spolupráci s dárcovským portálem Darujme.cz.

Také Fio Banka od 25.února 2022 (zatím) do konce května 2022 bude klientům zpětně dobropisovat platby na všechny ukrajinské účty. Mnoho Ukrajinců žijících v Česku posílá peníze na podporu svým rodinám a známým a nechceme, aby z jejich darů byl ještě odkrojen poplatek. To pomůže i všem drobnějším přispěvatelům a dárcům , uvedl Jakub Heřmánek z Fio banky.

ČSOB vydala prohlášení, že v souvislosti s aktuální situací nebude do odvolání účtovat transakční poplatky za zahraniční platby směřované na Ukrajinu. Finanční podpora jednotlivcům i sbírkovým účtům na jakýkoliv bankovní účet na Ukrajině bude zdarma ve všech měnách.

Banka Creditas se připravuje na pomoc lidem i firmám postiženým válečnými událostmi. Jako první krok rušíme standardní poplatek za zahraniční platby na Ukrajinu, abyste mohli bez dalších nákladů přispět na humanitární sbírky pořádané na Ukrajině nebo přímo podpořili konkrétní osoby postižené válkou. Poplatky za již realizované platby v tomto týdnu klientům vrátíme , uvedla tisková mluvčí Lucie Brunclíková

K podpoře se připojila také mBank: V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu jsme se rozhodli, že budeme klientům do odvolání vracet standardní poplatek za platební příkazy mezi Českou republikou a Ukrajinou. Vztahuje se to na všechny příchozí i odchozí platby provedené již od 24. února 2022. Poplatek připíšeme zpět na účty na co nejdříve , uvedla mluvčí Kristýna Dolejšová.

Na vyjádření ostatních bank čekáme, článek budeme průběžně aktualizovat.