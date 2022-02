Ruský útok na Ukrajinu ovlivní kromě řady dalších věcí také platnost pojistek. Už 15. února Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR) vydalo varování před jakýmikoli cestami na Ukrajinu. Nyní už je tato země přímo ve válečném stavu, což je jedna z výluk pojištění. Znamená to, že se pojistná ochrana na tuto zemi nevztahuje. Kromě případů, kdy pojištěný do země vycestoval ještě před vydáním varování Ministerstva zahraničí.

Pro cestu na Ukrajinu vás nyní nikdo dobře nepojistí

Pokud byste se nyní z nějakého důvodu chystali vycestovat na Ukrajinu, pojišťovny vás teď už plně nepojistí. Klientům, kteří s cestovním pojištěním Uniqa vycestují po vyhlášení nedoporučení cestovat na Ukrajinu, pojistná ochrana ze smlouvy nebude poskytnuta; pojištění tedy neplatí pro území Ukrajiny, reagovala mluvčí Eva Svobodová za pojišťovnu Uniqa poté, co ministerstvo vydalo varování před cestami na Ukrajinu.

Cestovko na Ukrajinu vůbec neposkytuje ani Slavia pojišťovna.

Jiné vás možná pojistí i nyní, ale pokud se vám něco stane přímo v důsledku tamní válečné situace, plnit nebudou. Pokryjí jen pojistnou událost, která s válečným konfliktem nesouvisí.

Pokud klient nedbá nebezpečí, a přesto vycestuje, posuzuje se případná pojistná událost individuálně, s ohledem na příčinnou souvislost, takže např. pokud je klient zraněn při probíhajícím válečném konfliktu, spadá takový případ do výluk, ale pokud např. upadne na chodníku a poraní si kotník, plníme z léčebných výloh, řekla nám Renata Čapková za Českou podnikatelskou pojišťovnu.

Uplatnili bychom výluku z pojistného plnění, kdy se pojištění nevztahuje na škodné události vzniklé v důsledku válečných událostí; klienty na tuto situaci upozorňujeme, uvedl také Petr Milata za ČSOB Pojišťovnu. Připomněl také, že letecký vzdušný prostor Ukrajiny je nyní pro civilní lety uzavřen a možnosti pozemní dopravy jsou omezené. Cestovní pojištění se nevztahuje na komplikace vzniklé v souvislosti s využitím veřejných dopravních prostředků, jejichž běžný chod je omezen v důsledku válečných událostí, dodal Milata.

Ruská federace další na řadě?

Během 24. února vydalo MZV ČR varování také před cestou do Ruské federace do oblastí v blízkosti rusko-ukrajinské hranice. Ministerstvo jako konkrétní příklad jmenuje Rostovskou oblast. Omezení se samozřejmě mohou dál rozšiřovat.

Pojišťovny se při omezování platnosti pojištění řídí právě doporučením MZV ČR. Z hlediska pojištění tedy platí, že když není v Ruské federaci vyhlášen válečný stav, omezení pojistek vztahuje jen oblasti zmíněné MZV ČR (zatímco u napadené Ukrajiny platí zákaz pro celou zemi).

Pokud se nyní objevily některé regiony v Rusku (nárazníkové oblasti konfliktu s Ukrajinou) jako nedoporučené/zakázané, tak platí analogicky neplatnost cestovního pojištění v těchto místech. Varování MZV platí vždy jako vodítko pro platnost cestovního pojištění, potvrdila nám nyní Svobodová za pojišťovnu Uniqa.

Do ostatních částí Ruska zatím pojištění platí. Situace se může změnit. Vždy je tedy dobré si ověřit aktuální stav na stránkách MZV ČR, radí také Michal Kárný za Direct pojišťovnu.

Například ERV Evropská pojišťovna má kromě varování MZV ČR ještě v rámci skupiny Ergo vlastní hodnocení rizikovosti, tzv. Warlist, který zveřejňuje na webu a klientům ho zobrazuje při sjednání pojistek. Ukrajina je zde označena za válečnou už od 13. února, zatímco Rusko ještě ne. Mezi válečné (= pojištění neplatí) oblasti už dlouhodobě patří Čečna, Dagestán a Ingušsko, dále oblast do vzdálenosti 10 km od hranice s oblastmi Doněck a Luhaňsk na Ukrajině, řekl nám za ERV Evropskou pojišťovnu Vlastimil Divoký. Vždy je tedy nutné sledovat situaci u konkrétní pojišťovny, kde chcete produkt uzavřít i doporučení ministerstva.

Pokud jste vyrazili před varováním, pojistka vám platí

Výjimkou z těchto omezení u pojištění by měla být situace, kdy jste do daných míst vycestovali ještě před tím, než ministerstvo před cestou varovalo. V takovém případě by vaše pojistná ochrana měla trvat. I do ní se však mohou (ale nemusí) promítnout výluky, které v obchodních podmínkách byly ukotvené už v době podepsání smlouvy o pojistce. Válečný konflikt je standardní součástí stanovovaných výluk v pojištění. To znamená, že i v tomto případě pojišťovna může odmítnout plnit v případě, že pojistná událost nastane právě v důsledku situace uvedené ve výlukách.

Pokud už lidé na Ukrajinu s cestovním pojištěním Slavie odjeli a nyní je tam zastihla invaze ruské armády, jejich cestovní pojištění jim samozřejmě platí. Už v době, kdy si jej kupovali, v něm byla klauzule, že „válečné události, občanská válka, akce cizího nepřítele a invaze jsou ve výluce“. Z toho vyplývá, že je je pak rozdíl mezi tím, když tam klienta s cestovním pojištěním chytne slepé střevo nebo si zlomí ruku a mezi tím, když ho v rámci válečné vřavy zraní projektil nebo tank. Nicméně znovu opakuji – cestovní pojištění platí, protože stejné „výluky“ mají i všichni ostatní cestovatelé po celém světě, řekl nám Václav Bálek, mluvčí Slavia pojišťovny.

Ač budou většinou pojišťovny postupovat podobně, jisté rozdíly tu budou. Klienti, kteří se nyní nacházejí na území Ukrajiny, by dle pojistných podmínek měli neprodleně odcestovat, pokud to okolnosti umožňují. Proklientsky se budeme snažit těmto klientům přihlédnout k jejich situaci a případné škody na životě a zdraví uhradit, naznačil Milan Káňa, mluvčí Kooperativa pojišťovny, která poskytuje pojistky i pro Českou spořitelnu (tento přístup nám potvrdil i Jakub Jírovec, který má ve Spořce pojištění na starosti). Pro nové výjezdy do zasažených oblastí už se ale výluka válečného konfliktu u těchto společností uplatní taky.

I přes to, že pojistka v takovém případě trvá dál, zároveň platí, že byste se v místě konfliktu neměli zbytečně zdržovat, protože pojistná ochrana nebude v této situaci nekonečná. Tito klienti by se měli neprodleně vrátit zpět do ČR. Podle pojistných podmínek tak musí učinit nejpozději do 14 dní. V této lhůtě poskytneme v případě potřeby naše služby, ale vzhledem k situaci jsou naše možnosti značně omezené. Po této době přestává jejich/naše cestovní pojištění platit v plném rozsahu, zdůraznil Divoký.

I Milata naznačil, že po vydání varování ministerstvem je s ohledem na platnost pojistky žádoucí se vrátit zpět do bezpečí co nejdříve: Pokud se jedná o klienty, kteří neměli možnost se na základě výzvy MZV (která je již několik dní na webu MZV uvedena) vrátit včas zpět, bychom pojistné plnění poskytli .

Je třeba si uvědomit i to, že země je ve válečném stavu. Mohou nastat omezení anebo i výpadky v poskytování asistenční služby z pojištění k řešení akutně vzniklých problémů, což se týká jak poskytnutí léčebné péče, tak i možností repatriace ze země, varovala Svobodová.

Dostanete peníze zpět?

Pokud už náhodou máte koupenou jednorázovou cestovní pojistku a kvůli vývoji situace v daných oblastech nikam nejedete, můžete zkusit pojišťovnu požádat o vrácení peněz. Úspěch dost možná bude záležet na okamžiku, kdy jste pojistku sjednali. Pokud až poté, co MZV ČR vydalo své varování pro danou oblast, možná zpět nic nedostanete.

Omezení neplatí jen u cestovních pojistek

Zmíněná omezení neplatí jen na cestovní pojištění. Platí pro všechny druhy pojistek, které mohou být situací na Ukrajině a v příhraniční části Ruska nějakým způsobem dotčené. Ustanovení o omezení plnění u škod vzniklých v důsledku válečných událostí platí pro pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel, cestovní a životní pojištění (v případě životního pojištění se výluka vztahuje na aktivní účast pojištěného na válečné události) i pojištění podnikatelů a průmyslu. Pokud jde o havarijní pojištění je Ukrajina standardně z územní platnosti vyloučena (platí také pro Rusko, Bělorusko a Moldavsko), pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, potvrdila nám například Marie Petrovová z pojišťovny Allianz.

Co dělat, když jste na Ukrajině a chcete se dostat zpět?

Ministerstvo zahraničních věcí vyzvalo české občany, aby okamžitě opustili Ukrajinu. Velvyslanectví ČR v Kyjevě je dočasně uzavřeno. Případnou konzulární pomoc poskytuje Generální konzulát ČR ve Lvově.

Pro české občany v nouzové situaci na místě funguje linka Generálního konzulátu ve Lvově na čísle +380676732811 nebo +380673749701.

Ministerstvo také nabádá občany ČR, kteří se na Ukrajině zdržují nebo v zemi dlouhodobě žijí, k registraci do systému DROZD. Jedná se o projekt Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí, který zastupitelskému úřadu pomáhá organizovat pomoc českým občanům v zahraničí při mimořádných událostech a usnadňuje rozesílání důležitých informací a varování před nebezpečím.