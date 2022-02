První české firmy berou válku vážně a s Ruskem končí, další nabízejí pomoc Ukrajině

Čtvrtek 24. února 2022 bude do historie zapsaný jako den, kdy se (opět) změnil svět. Je to zároveň den, kdy se veřejně odkopali tzv. kremloboti, tedy lidé, kteří buď za peníze, nebo pro svůj chybějící rozum, nebo pro své postižení nemocí ze zuřivosti a touhou po moci podporují cokoli a kohokoli, pokud to ukojí jejich zvrácené potřeby. V bezpečí klávesnice v bezpečné zemi. Slengově se tomu říká užiteční idioti.

A zároveň je to den, kdy dochází k nevídané jednotě států a lidí. Den, kdy se stávající majitelé neruských firem začínají jasně vymezovat vůči čemukoli ruskému. Ano, samotné ruské firmy a lidé v nich jsou v tom často nevině, ale dokud samotní obyčejní Rusové nepocítí chuť válečného lektvaru Putina na vlastních peněženkách, nezmění se vůbec nic. Vymezení se vůči ruskému byznysu je jen jedním z dílčích kroků, ale nezbytných. I za cenu, že budou nižší tržby.

Končíme se Sberbank

První vlaštovky už existují. Petr Hrubý, zakladatel finančně poradenské společnosti Broker Consulting, dnes na svém LinkedIN profilu napsal jasný krok:

Tak dnes začnu pracovní den tím, že se podívám kolik toho děláme se Sberbank… ‚Není to nic osobního, je to jen byznys‘, říká jeden můj známý z oboru. Nesouhlasím. Pro mě je byznys vždy osobní záležitost. A osobně nenávidím lži a nedodržování slibů…

Šimon Ráskosník, partner PR agentury Rubikon PR k tomu přitakává:

Dnes ukončen klient z Ruska 100k+ MRR. Nemůžou za to, ale musí si nejdřív uklidit doma, pak se můžeme bavit.

My už jsme Sberbank odstřihli, reaguje ve vláknu hypoteční specialista Tomáš Rusňák.

Mé společnosti podniknou kroky už dnes, přidává se Zdeněk Santler, šéf společnosti Santia, která se věnuje vzdělávání v oblasti finančního sektoru, energetiky a dalších služeb.

Petr Borkovec z Partners vysvětluje kroky za svoji společnost, mezi ně patří doporučení neprodávat služby Sberbank.

Za prvé, k milionu korun, které vyhradil Člověk v tísni, přidáme další 1 000 000 Kč z Partners. A vyzvali jsme přes 3000 našich kolegů a partnerů, aby se ke sbírce také připojili. Věřím, že takto dáme dohromady alespoň jeden další milion. Jsem si jist, že přes ČLOVĚKA V TÍSNI peníze pomohou na správných místech! POMOZTE I VY!



Za druhé, spravujeme miliardy korun v našich fondech a určitě se postaráme, aby nepomáhaly ruské válečné mašinerii a Putinovi.



Za třetí, mezi naše obchodní partnery bohužel patří i ruská Sberbanka. Silně doporučujeme našim poradcům a pobočkám tuto banku přestat okamžitě využívat, doporučovat a zprostředkovávat. V této souvislosti ji také vyjímáme z bonusového odměňování.

Investiční skupina Pare Fire Capital Dušana Šenkypla, Davida Holého a Jana Barty na to jde jinak a společně s partnery darovali 22 000 000 Kč pro přímou distribuci potřebným na Ukrajině. K tomu mají připravemo 250 lůžek v českých hotelích, kde chtějí připravit uprchlíkům bezpečný prvotní azyl. Zlu se nesmí ustoupit, jak by to dopadlo nám historie ukázala mnohokrát, říká Dušan Šenkypl.

Kočíme s Ruskem

Státní agentura CzechInvest uvedla, že začala připravovat kroky k uzavření moskevské pobočky. Ruší veškeré aktivity v tomto teritoriu včetně připravovaných akcí. Rozhodnutí komentoval generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reich:

Odhlédnu-li od osobního a lidského hodnocení tohoto odporného agresivního činu Ruské federace, tak ani z věcného hlediska nemá nyní smysl, aby CzechInvest v době nejtvrdších ekonomických sankcí nadále měl svoji pobočku v Rusku. Zahraniční zástupce CzechInvestu v Rusku je momentálně v ČR a budeme spolu řešit další kroky k okamžitému uzavření naší kanceláře v Moskvě. Co se týče možných zahraničních investic z Ruské federace do ČR, tak to se bude velmi odvíjet od přijatých sankcí. Nedovedu to v tuto chvíli odhadnout, nicméně servis ruským investorům v Moskvě nebude nadále ze strany CzechInvestu poskytován.

Pomůžeme (nejen) se zaměstnáním

Rohlík.cz poznává důsledek války mezi prvními, dospělí muži se již nyní vydávají zpět do země bojovat a Ukrajinci jsou v logistických službách hojně zastoupeni. Firma jim však na LinkedIn vyjadřuje plnou podporu a nabízí práci. Zbývá jen jediná maličkost, musí se do Česka nějak dostat:

Svět je místo, které člověka nikdy nepřestane překvapovat. Ať už v pozitivním, tak bohužel i negativním smyslu. Nejspíše nejsme jediní, které probíhající situace na Ukrajině zaskočila. A to, co se ve světě zrovna děje nám rozhodně není lhostejné. Právě Ukrajinci a Ukrajinky jsou ti, kteří v Rohlíku zastávají čestné místo a jsou jeho nedílnou součástí. Rádi bychom proto tímto krokem poslali podporu všem, kteří ji potřebují a dali naše slovo, že pokud to bude v našich silách, jsme připraveni podat pomocnou ruku v cestě za novým životem. Ať už nabídkou pracovního místa nebo potravinovou či materiální pomocí. Ukrajinští občané, držte se. Myslíme na vás.

Podporu a pomoc Ukrajincům vyjádřil na stejné sociální síti i Tomáš Salomon, šéf České spořitelny: